Khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ hai, hơn 50 quốc gia hội tụ tại Hà Nội

Tối 1/10 tại không gian di sản Hoàng thành Thăng Long, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và UBND Tp.Hà Nội phối hợp tổ chức lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai năm 2026 với chủ đề: "Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai".

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, lễ hội diễn ra tại Thủ đô Hà Nội - thành phố vì Hòa bình, là nơi hội tụ, kết nối các nền văn hóa, lan tỏa tinh thần hữu nghị, sáng tạo và đối thoại vì hòa bình, phát triển. Sự kiện càng có ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO.

Theo Phó Thủ tướng, di sản là ký ức của mỗi dân tộc, kết tinh trí tuệ, lao động và sáng tạo qua hàng nghìn năm lịch sử. Tuy nhiên, di sản không chỉ thuộc về quá khứ mà còn hiện diện trong đời sống hiện tại, trở thành nguồn lực quan trọng để kiến tạo tương lai.

Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc có những di sản riêng nhưng khi cùng hội tụ sẽ tạo nên sự đa dạng về biểu đạt văn hóa, làm phong phú thêm kho tàng văn minh nhân loại. Từ dân ca, múa, âm nhạc, nghệ thuật trình diễn dân gian đến trang phục, ẩm thực, nghề thủ công truyền thống, di tích, danh thắng, lễ hội và tri thức dân gian, mỗi giá trị đều kể những câu chuyện về con người, quê hương và những khát vọng được trao truyền qua các thế hệ.

"Hội tụ di sản chính là hội tụ con người; hội tụ văn hóa chính là hội tụ những giá trị chung của nhân loại", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai năm 2026.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng Hà Nội là một không gian đặc biệt cho sự hội tụ đó. Đây là thành phố nghìn năm văn hiến, lưu giữ chiều sâu lịch sử nhưng đồng thời không ngừng đổi mới, mở rộng cánh cửa hội nhập, hướng tới tương lai và vươn tầm thời đại.

Trong bối cảnh thế giới không ngừng biến đổi, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và những phương thức giao tiếp mới đang làm thay đổi cách con người sáng tạo, tiếp nhận và lan tỏa các giá trị văn hóa. Theo Phó Thủ tướng, những thành tựu này cũng mở ra cơ hội để di sản tiếp tục được trao truyền, sáng tạo và trở thành nguồn lực phục vụ phát triển bền vững.

"Việt Nam xác định văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, động lực và nguồn lực quan trọng của đất nước", Phó Thủ tướng nói, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu gắn bảo tồn với phát huy, truyền thống với sáng tạo, di sản với đời sống đương đại, văn hóa với con người và phát triển.

Phó Thủ tướng cũng cho rằng cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong số hóa, bảo tồn, phục dựng và quảng bá di sản, qua đó đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kỳ vọng lễ hội không chỉ để lại những ấn tượng đẹp mà còn lan tỏa các giá trị bền vững, truyền đi ba thông điệp: hội tụ để cùng nhau thấu hiểu, kết nối để cùng nhau phát triển.

Trân trọng, gìn giữ di sản để trao truyền và sáng tạo để làm giàu thêm giá trị di sản của mỗi quốc gia và nhân loại; từ lễ hội kiến tạo một không gian văn hóa quốc tế, nơi thế giới đến với Việt Nam và Việt Nam đến gần hơn với thế giới.

"Chúng tôi mong muốn Lễ hội sẽ trở thành điểm hẹn thường xuyên của văn hóa thế giới; một không gian đối thoại, sáng tạo và hợp tác văn hóa quốc tế; nơi các giá trị di sản được hội tụ, lan tỏa và cùng nhau kiến tạo tương lai", Phó Thủ tướng bày tỏ.

Kỳ vọng đưa lễ hội trở thành điểm hẹn văn hóa quốc tế cũng nhận được sự đồng thuận từ phía UNESCO.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lazare Eloundou Assomo - Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới, cho rằng chủ đề "Hội tụ Di sản - Kiến tạo tương lai" thể hiện rõ niềm tin của UNESCO về vai trò của đa dạng văn hóa trong thúc đẩy sáng tạo, đối thoại và sự thấu hiểu giữa các dân tộc.

Theo ông Lazare Eloundou Assomo, trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều biến động, xung đột và biến đổi khí hậu, việc hơn 50 quốc gia cùng hội tụ tại Hà Nội mang đến những giá trị đặc sắc trong bản sắc và biểu đạt văn hóa của mình là hành động có ý nghĩa đối với sứ mệnh xây dựng hòa bình của UNESCO.

Trong 4 ngày diễn ra lễ hội từ ngày 1 - 4/10, 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, các đoàn nghệ thuật quốc tế cùng nhiều chương trình điện ảnh, thời trang và hoạt động thuộc lĩnh vực công nghiệp sáng tạo sẽ tạo nên không gian giao lưu văn hóa đa dạng tại Hoàng thành Thăng Long.

Ông Lazare Eloundou Assomo đánh giá việc tôn vinh văn hóa thế giới tại một không gian di sản như Hoàng thành Thăng Long là sự kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, đồng thời cho thấy sức sống của di sản trong đời sống đương đại.

Năm 2026 cũng đánh dấu 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. Theo Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới, trong 5 thập kỷ qua quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO cho thấy văn hóa và di sản có thể thu hẹp khoảng cách, xây dựng lòng tin và tăng cường sự gắn kết giữa các dân tộc.

Ông kỳ vọng lễ hội sẽ mang đến cho đại biểu, nghệ sĩ và công chúng cơ hội khám phá những giá trị văn hóa mới, tạo dựng những kết nối và tăng cường sự thấu hiểu về những giá trị chung của nhân loại.

Trong không khí đầy háo hức, các vị đại biểu chính thức khởi động Lễ hội văn hoá Thế giới lần thứ hai qua nghi thức khai mạc tại quảng trường Hoàng Thành Thăng Long. Chương trình tiếp tục diễn ra với những tiết mục âm nhạc đến từ các nghệ sĩ Việt Nam và toàn thế giới.