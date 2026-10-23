Khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Dinh Thầy Thím năm 2026

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham dự lễ khai mạc: Nguyễn Văn Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy (ngồi giữa); Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (bên phải ảnh); Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên trái ảnh)

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Văn Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng; Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo người dân, du khách.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng khai mạc lễ hội

Lễ hội là sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc, nhằm kỷ niệm 29 năm Dinh Thầy Thím được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia (27/9/1997 - 27/9/2026). Đồng thời tiếp tục tôn vinh, phát huy giá trị Lễ hội Dinh Thầy Thím, được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ngày 12/1/2022.

Lãnh đạo địa phương tham dự khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lưu Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Tân Hải, Trưởng ban Tổ chức lễ hội khẳng định, Lễ hội Văn hóa - Du lịch Dinh Thầy Thím năm 2026 được tổ chức trang trọng, gắn với quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Hải lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào cuộc sống.

Đồng chí Lưu Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Tân Hải, Trưởng ban Tổ chức lễ hội phát biểu khai mạc

Dinh Thầy Thím từ lâu đã trở thành dấu ấn văn hóa tâm linh đặc sắc của vùng đất Tân Hải. Trong ký ức cộng đồng, sự tích Thầy Thím được lưu truyền qua nhiều thế hệ như một truyền thuyết dân gian đề cao lòng nhân ái, đạo nghĩa và tinh thần tương thân tương ái.

Giữ trọn vẹn nét văn hóa truyền thống về các nghi thức của lễ hội

Những câu chuyện về Thầy Thím bốc thuốc chữa bệnh, giúp dân đóng thuyền, hỗ trợ người dân trong lao động và cuộc sống gửi gắm những bài học sâu sắc về tình thương, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Lễ dâng hương tưởng nhớ Thầy Thím

Không chỉ là dịp tưởng nhớ công đức Thầy Thím, lễ hội còn góp phần vun đắp tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức về cội nguồn, gìn giữ các giá trị đạo đức và bản sắc văn hóa dân tộc.

Các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian như gánh cá, gánh thanh long tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng. Qua đó, góp phần gìn giữ tình làng nghĩa xóm và phát huy nét đẹp trong đời sống văn hóa địa phương.

Chương trình ca múa nhạc chào mừng

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Tân Hải được giao nhiệm vụ tổ chức Lễ hội Dinh Thầy Thím với phương châm: “Bảo tồn, phát huy giá trị của Lễ hội Dinh Thầy Thím phục vụ phát triển du lịch địa phương”.

Trên cơ sở kế thừa những giá trị truyền thống, địa phương duy trì các nghi lễ truyền thống, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại khu vực biển Ngảnh Tam Tân và trong khuôn viên Dinh Thầy Thím.

Tái hiện điển tích về công đức Thầy Thím bằng sân khấu hóa

Diễn ra từ ngày 23 - 25/10, lễ hội hướng đến mục tiêu tổ chức trang trọng, an toàn, văn minh và thiết thực; tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia thực hành, gìn giữ truyền thống, giúp du khách tìm hiểu, cảm nhận những giá trị văn hóa đặc sắc của lễ hội.

Văn nghệ chào mừng

Thời gian tới, xã Tân Hải tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị Lễ hội Dinh Thầy Thím, gắn trải nghiệm văn hóa với cảnh quan biển, ẩm thực và đời sống địa phương. Đồng thời phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương và thúc đẩy du lịch bền vững.

Hàng ngàn người dân và du khách đến với Dinh Thầy Thím trong đêm khai mạc