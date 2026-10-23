Khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Dinh Thầy Thím năm 2026
Lễ hội Văn hóa – Du lịch Dinh Thầy Thím sẽ diễn ra tại Di tích quốc gia Dinh Thầy Thím, xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng. Được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2022, lễ hội là dịp để người dân thực hành tín ngưỡng truyền thống, đồng thời giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của vùng biển La Gi đến du khách gần xa.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/truc-tiep-khai-mac-le-hoi-van-hoa-du-lich-dinh-thay-thim-nam-2026-470872.html