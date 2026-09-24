Khai mạc lễ hội truyền thống đình, đền làng Bạch Cừ

Nghi lễ rước kiệu được thực hiện trang nghiêm.

Lễ hội truyền thống đình, đền làng Bạch Cừ năm 2026 được tổ chức trong hai ngày 23-24/9 (tức ngày 13-14/8 âm lịch) với nhiều hoạt động phong phú, kết hợp hài hòa giữa phần lễ trang nghiêm và phần hội vui tươi, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân.

Đọc văn tế tại lễ khai mạc.

Trong phần lễ, nhân dân thành kính thực hiện nghi lễ húy kỵ Đức Triệu Việt Vương- Triệu Quang Phục, người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đánh đuổi quân xâm lược nhà Lương, giữ nền độc lập cho nước Vạn Xuân.

Tại lễ khai mạc, các đại biểu đã dâng hương, dâng lễ, tưởng niệm và bày tỏ lòng thành kính trước công đức của bậc tiền nhân.

Các đại biểu dâng hương tại buổi lễ.

Một trong những hoạt động quan trọng của lễ hội là nghi lễ rước kiệu quanh làng. Đây không chỉ là một nghi lễ truyền thống mang ý nghĩa tâm linh mà còn thể hiện sự gắn kết cộng đồng, là dịp để nhân dân cùng gửi gắm ước nguyện cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, quê hương bình an, nhân dân mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, cuộc sống ngày càng ấm no, sung túc.

Bên cạnh phần lễ, phần hội cũng được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và vui chơi dân gian, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho nhân dân, góp phần khơi dậy những nét đẹp văn hóa truyền thống và đưa các giá trị văn hóa dân gian đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Nghi thức tế Nữ quan cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Lễ hội được tổ chức góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống, củng cố tinh thần đoàn kết cộng đồng và bồi đắp ý thức hướng về cội nguồn trong các tầng lớp nhân dân.