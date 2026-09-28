Khai mạc Lễ hội truyền thống Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Xám năm 2026

Hội thi bơi trải truyền thống diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội truyền thống Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Xám. Ảnh: Trần Quân

Đền Xám là di tích gắn liền với việc phụng thờ Phụ dực Quốc chính Thượng tướng quân Trần Minh Công - Trần Lãm, nhân vật lịch sử có vai trò quan trọng trong thời kỳ đất nước có nhiều biến động ở thế kỷ X.

Theo tư liệu lịch sử, trong bối cảnh đất nước bị chia cắt, các thế lực cát cứ nổi lên, Trần Lãm đã xây dựng lực lượng, gây dựng căn cứ, tập hợp nhân dân, giữ gìn vùng đất do mình cai quản. Với uy tín và vai trò của mình, ông có sự gắn bó và đóng góp quan trọng vào quá trình Đinh Bộ Lĩnh gây dựng lực lượng, tiến tới dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước và xây dựng Nhà nước Đại Cồ Việt.

Các cụ cao niên thực hiện nghi thức tế lễ truyền thống tại lễ hội.

Sau khi Trần Lãm qua đời, Vua Đinh Tiên Hoàng phong mỹ tự “Quốc đô Thành hoàng”. Để tưởng nhớ công lao của ông, nhân dân địa phương lập đền thờ ngay tại quê hương, duy trì việc hương khói, tế lễ hằng năm, thể hiện lòng thành kính và tri ân đối với vị danh tướng có công với dân, với nước.

Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội dâng hương tưởng niệm Phụ dực Quốc chính Thượng tướng quân Trần Minh Công - Trần Lãm.

Các đồng chí lãnh đạo phường Hồng Quang dâng hương tưởng niệm Phụ dực Quốc chính Thượng tướng quân Trần Minh Công - Trần Lãm tại Đền Xám.

Đền Xám được xây dựng từ thế kỷ X, chứa đựng các giá trị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và nghệ thuật kiến trúc. Năm 1964, di tích được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia. Năm 2025, di tích tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt.

Tiết mục trống hội được biểu diễn tại Lễ hội truyền thống Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Xám năm 2026.

Việc duy trì lễ hội truyền thống Đền Xám qua nhiều thế hệ góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa, tín ngưỡng gắn với di tích, đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc. Đây cũng là dịp để nhân dân địa phương tưởng nhớ công lao của tiền nhân, giáo dục truyền thống lịch sử và bồi đắp ý thức gìn giữ di sản văn hóa quê hương.

Các đội tham gia tranh tài sôi nổi ở nội dung thi bơi trải tại Lễ hội truyền thống Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Xám năm 2026.

Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra từ ngày 17 đến 19 tháng 8 âm lịch, bên cạnh các nghi lễ truyền thống, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức như hội diễn văn nghệ truyền thống, thi bơi trải, bóng đá, bóng bàn...

Lễ hội Đền Xám năm 2026 là dịp để nhân dân phường Hồng Quang và du khách thập phương trở về với cội nguồn lịch sử, ôn lại truyền thống của quê hương; đồng thời tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Xám.