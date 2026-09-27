Khai mạc Lễ hội truyền thống Đền Trần Thương năm 2026

Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Dự lễ khai mạc về phía đại biểu Trung ương có đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban giáo dục Phật giáo Trung ương, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.

Về phía tỉnh Ninh Bình có các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Vũ Hồng Hiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự lễ khai mạc còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo xã Trần Thương và một số xã, phường lân cận, cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Đền Trần Thương có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và tâm linh, gắn liền với những chiến công quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Nơi đây lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống được người dân Trần Thương gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Mỗi độ thu về, Lễ hội truyền thống Đền Trần Thương đã trở thành một hoạt động văn hóa, tín ngưỡng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân, nhất là công đức của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn - vị Anh hùng dân tộc, danh tướng kiệt xuất đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp bảo vệ non sông, đất nước. Lễ hội là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Đồng thời còn là cơ hội để địa phương quảng bá điểm đến du lịch tâm linh - Di tích quốc gia đặc biệt Đền Trần Thương cùng với hình ảnh, sự thân thiện, hiếu khách.

Đồng chí Lê Đức Nhượng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trần Thương phát biểu khai mạc lễ hội.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Lê Đức Nhượng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: Những năm qua, Đền Trần Thương luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự chung tay của cộng đồng trong công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích. Công tác tổ chức lễ hội từng bước đi vào nền nếp; các hoạt động được tổ chức trang trọng, an toàn, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc thu hút du khách và Nhân dân về dự lễ hội, tham quan, chiêm bái ngày càng đông.

Đồng chí Thạch Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trần Thương gióng trống khai hội.

Phát huy những kết quả đạt được, với sự quan tâm của các cấp, ngành và sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng tinh thần trách nhiệm của Ban Quản lý di tích và sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân, tín đồ, Phật tử, các nhà hảo tâm, du khách thập phương, Đền Trần Thương sẽ tiếp tục được bảo tồn và phát huy tốt hơn nữa giá trị di sản văn hoá phi vật thể; Lễ hội truyền thống Đền Trần Thương sẽ ngày càng được tổ chức trang trọng, văn minh, an toàn, giàu bản sắc, góp phần giáo dục truyền thống, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tín ngưỡng chính đáng của Nhân dân và đóng góp tích cực vào sự phát triển văn hóa, du lịch của địa phương nói riêng, của tỉnh Ninh Bình nói chung.

Chương trình nghệ thuật chào mừng khai mạc Lễ hội truyền thống Đền Trần Thương được tổ chức với chủ đề “Dấu thiêng muôn đời - Sáng ngời di sản”.

Sau phần lễ khai hội là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Dấu thiêng muôn đời - Sáng ngời di sản”. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng kết hợp giữa âm nhạc với múa hình thể, múa tương tác và công nghệ trình chiếu, kỹ xảo sân khấu. Chương trình gồm 3 chương: Chương I: “Mạch nguồn hào khí Đông A”, khai thác các truyền tích, huyền sử và sử thi về vùng đất linh thiêng Trần Thương, khắc họa hình tượng Đức Thánh Trần- một vị thánh nhân đất Việt vừa hào hoa, lẫm liệt, vừa tài năng trong chỉ huy ba quân. Chương II: “Ninh Bình những ân tình sâu nặng”, mở rộng câu chuyện từ Trần Thương tới không gian văn hóa Ninh Bình, tôn vinh vẻ đẹp của vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống văn hóa và gắn với hệ thống hành cung nổi tiếng thời Trần. Chương III: “Ninh Bình khát vọng ngày mới” mang đến những ca khúc mới ca ngợi mảnh đất Ninh Bình, đất nước và con người Việt Nam.

Khép lại lễ khai mạc là màn bắn pháo hoa rực rỡ, thắp sáng bầu trời đêm, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng đông đảo nhân dân cùng du khách thập phương.

Chương trình lễ khai mạc Lễ hội truyền thống Đền Trần Thương thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Màn bắn pháo hoa tại lễ khai mạc Lễ hội truyền thống Đền Trần Thương năm 2026.