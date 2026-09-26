Khai mạc lễ hội truyền thống Đền Trần Thương năm 2026

Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Dấu thiêng muôn đời-Sáng ngời di sản” tại lễ hội truyền thống Đền Trần Thương. (Ảnh: Lê Dũng)

Đền Trần Thương có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và tâm linh. Không gian di tích gắn liền với những chiến công quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, nơi đây lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống được nhân dân gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Các đại biểu cùng đông đảo nhân dân dự lễ khai mạc. ﻿(Ảnh: Lê Dũng)

Mỗi độ thu về, Lễ hội truyền thống Đền Trần Thương tháng Tám đã trở thành một hoạt động văn hóa, tín ngưỡng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân; nhất là công đức Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn – vị anh hùng dân tộc, danh tướng kiệt xuất đã có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp bảo vệ non sông, đất nước, là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đông đảo nhân dân về dự lễ hội Đền Trần Thương tháng Tám. (Ảnh: Đào Phương)

Lễ hội truyền thống Đền Trần Thương còn là dịp để địa phương quảng bá giá trị di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia, giới thiệu điểm đến du lịch tâm linh tại di tích quốc gia đặc biệt Đền Trần Thương cùng với hình ảnh, sự thân thiện, hiếu khách và các sản phẩm du lịch của địa phương.

Đồng chí Lê Đức Nhượng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trần Thương phát biểu khai mạc lễ hội (Ảnh: Lê Dũng)

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Lê Đức Nhượng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trần Thương nhấn mạnh: Những năm qua, Đền Trần Thương luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự chung tay của cộng đồng trong công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích. Công tác tổ chức lễ hội từng bước đi vào nền nếp; các hoạt động được tổ chức trang trọng, an toàn, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc thu hút lượng du khách và nhân dân về dự lễ hội, tham quan, chiêm bái ngày càng đông.

Phát huy những kết quả đạt được, với sự quan tâm của các cấp, sự lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương, sự trách nhiệm của Ban Quản lý di tích và sự đồng lòng, chung sức của nhân dân cùng tín đồ, phật tử, các nhà hảo tâm và du khách thập phương, Đền Trần Thương sẽ tiếp tục được bảo tồn và phát huy tốt hơn nữa giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

Lễ hội truyền thống Đền Trần Thương tháng Tám sẽ ngày càng được tổ chức trang trọng, văn minh, an toàn, giàu bản sắc, góp phần giáo dục truyền thống, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân và đóng góp tích cực vào sự phát triển văn hóa, du lịch của địa phương và của tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Thạch Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy xã Trần Thương đánh trống khai hội. (Ảnh: Lê Dũng)

Sau phần lễ khai hội là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Dấu thiêng muôn đời-Sáng ngời di sản”.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng kết hợp giữa âm nhạc với múa hình thể, múa tương tác và công nghệ trình chiếu, kỹ xảo sân khấu. Chương trình gồm 3 chương. Chương I: “Mạch nguồn hào khí Đông A” khai thác các truyền tích, huyền sử và sử thi về vùng đất linh thiêng Trần Thương, khắc họa hình tượng Đức Thánh Trần, một vị thánh nhân đất Việt vừa hào hoa, lẫm liệt, vừa tài năng trong chỉ huy ba quân. Chương II: “Ninh Bình những ân tình sâu nặng” mở rộng câu chuyện từ Trần Thương tới không gian văn hóa Ninh Bình, tôn vinh vẻ đẹp của vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống văn hóa và gắn với hệ thống hành cung nổi tiếng thời Trần. Chương III: “Ninh Bình khát vọng ngày mới” mang đến những ca khúc mới ca ngợi mảnh đất Ninh Bình, đất nước và con người Việt Nam.