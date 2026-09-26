Khai mạc Lễ hội truyền thống đền Bảo Ninh năm 2026

Tiết mục trống hội tại lễ khai mạc.

Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Viết Cường, Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nội Vụ cùng đông đảo nhân dân, du khách thập phương.

Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Đền Bảo Ninh thờ các vị: Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn; Bát Hải Long Vương, Vân Hương Thánh Mẫu; các bậc tiền nhân có công khai khẩn, lập làng; Tiến sĩ, Dinh điền sứ Đỗ Tông Phát - nhà khoa bảng đầu tiên của huyện Hải Hậu.

Đền được xây dựng năm 1867, trùng tu quy mô lớn năm 1909 trên khuôn viên hơn 3.000 m², với quần thể kiến trúc gồm 6 tòa, 30 gian theo kiểu “tiền chữ Nhật, hậu chữ Công”. Năm 1999, đền được Bộ Văn hóa - Thông tin (Nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Viết Cường, Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa tặng hoa chúc mừng lễ khai mạc.

Theo chương trình, lễ hội diễn ra trong hai ngày 26 và 27/9 với nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, thể thao. Trong đó, ngày 26/9 có các hoạt động dâng hương, tế lễ, giao lưu văn hóa, thể thao và chương trình biểu diễn của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Ninh Bình.

Ngày 27/9, lễ hội tiếp tục với nghi thức rước kiệu truyền thống, thực hành nghi lễ thờ Mẫu Tam phủ; lễ tụng kinh cầu siêu tri ân các anh hùng liệt sĩ, thả đèn hoa đăng, giao lưu văn nghệ quần chúng và lễ tạ, hoàn mãn.

Lãnh đạo UBND xã Hải Hậu đánh trống khai hội

Lễ hội truyền thống đền Bảo Ninh nhằm tưởng nhớ công lao Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, góp phần gìn giữ, phát huy các nghi lễ và giá trị văn hóa truyền thống, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân; đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, quảng bá giá trị Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Ninh đến nhân dân và du khách.