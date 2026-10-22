Khai mạc Lễ hội truyền thống Chùa Cổ Lễ năm 2026

Thiếu tướng Vũ Văn Cường, Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng Ban tổ chức lễ hội.

Các đại biểu dự khai mạc Lễ hội truyền thống Chùa Cổ Lễ.

Dự khai mạc có các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Văn Cường, Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng; Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Thanh Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Cùng dự có đại diện Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam; lãnh đạo các sở: Nội vụ, Văn hóa và Thể thao, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh cùng đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương.

Đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Tổ chức lễ hội.

Các đồng chí: Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Thanh Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Tổ chức lễ hội.

Chùa Cổ Lễ (Thần Quang Tự) được khởi dựng từ thế kỷ XII, dưới thời vua Lý Thần Tông, gắn liền với cuộc đời và công đức của Thiền sư, Quốc sư Nguyễn Minh Không, người được nhân dân tôn kính là Đức Thánh Tổ.

Trải qua hơn 9 thế kỷ, Chùa Cổ Lễ đã trở thành một trung tâm nổi tiếng, mang giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật và tôn giáo. Đặc biệt, quần thể chùa là sự kết hợp độc đáo giữa kiến trúc truyền thống phương Đông với những yếu tố kiến trúc phương Tây. Những công trình tiêu biểu như: tháp Cửu Phẩm Liên Hoa, chùa chính, tam quan, gác chuông Kim Chung Bảo Các cùng hệ thống tượng Phật, bia đá và các di vật quý đã tạo nên nét riêng có của di tích.

Đại diện Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam trao Bằng bảo trợ cho Chùa Cổ Lễ và Bằng khen cho các dòng họ trong xã.

Không chỉ là chốn thiền môn linh thiêng, Chùa Cổ Lễ còn là địa chỉ đỏ cách mạng. Ngày 27/2/1947, tại chùa đã diễn ra lễ phát nguyện cho 27 nhà sư cởi áo cà sa, tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Sự kiện này là biểu tượng tiêu biểu cho tinh thần yêu nước và truyền thống gắn bó giữa đạo pháp với dân tộc. Với những giá trị nổi bật ấy, Chùa Cổ Lễ được xếp hạng di tích quốc gia năm 1988, xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt năm 2025.

Gắn liền với di tích Chùa Cổ Lễ là lễ hội truyền thống được nhân dân gìn giữ và tổ chức hằng năm từ ngày 12 đến 16/9 âm lịch, trong đó, ngày 14/9 âm lịch là ngày tưởng niệm Đức Thánh Tổ Nguyễn Minh Không. Câu ca “Dù ai buôn bán trăm nghề, mười tư tháng chín thì về hội Ông” thể hiện tình cảm gắn bó sâu sắc của nhân dân với Đức Thánh Tổ qua nhiều thế hệ. Lễ hội truyền thống Chùa Cổ Lễ đã được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hội thi bơi chải truyền thống trong lễ hội.

Lễ hội Chùa Cổ Lễ năm nay diễn ra từ ngày 21 đến 25/10 (tức từ ngày 12 đến 16/9 âm lịch) với các nghi lễ truyền thống: rước kiệu Đức Thánh Tổ, kiệu Thánh Mẫu, kiệu Thuyền, kiệu Thóc, kiệu của các dòng họ, dâng hương, cúng Phật, tế Thánh… Phần hội gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ: múa rối, hát chầu văn, hát chèo, trống hội, dân ca quan họ, biểu diễn văn nghệ quần chúng, múa lân - sư - rồng; các môn thể thao, trò chơi dân gian như: thi bơi chải truyền thống trên sông Cổ Lễ - Cát Chử, cờ tướng, bóng chuyền hơi nữ…

Lễ hội là dịp để người dân tưởng nhớ, tri ân công đức của Đức Thánh Tổ Nguyễn Minh Không, cầu mong “Quốc thái dân an”, cuộc sống ấm no, hạnh phúc; đồng thời, là ngày hội đoàn kết cộng đồng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và niềm tự hào về truyền thống quê hương. Thông qua việc tổ chức Lễ hội truyền thống Chùa Cổ Lễ năm 2026, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục khẳng định trách nhiệm trong bảo tồn và phát huy giá trị các di sản, di tích, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và truyền thống văn hóa của Ninh Bình đến đông đảo du khách.

Sau lễ khai mạc, các đại biểu cùng nhân dân và du khách dâng hương tại Chùa Cổ Lễ, bày tỏ lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước.