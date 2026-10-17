Khai mạc Lễ hội Trà Shan tuyết Suối Giàng 2026

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại biểu dự lễ khai mạc.

Với chủ đề "Hương sắc giữa ngàn mây", Lễ hội Trà Shan tuyết Suối Giàng là hoạt động trong chuỗi Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò 2026. Nằm giữa biển mây đại ngàn, Suối Giàng sở hữu quần thể chè Shan tuyết hàng trăm năm tuổi sinh trưởng và hấp thụ tinh hoa của khí hậu, thổ nhưỡng Tây Bắc.

Nghệ nhân trình diễn nghệ thuật pha trà Shan tuyết tại không gian lễ hội.

Cây chè cổ thụ không chỉ là tài nguyên thiên nhiên quý giá, mà từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa, nguồn sinh kế gắn bó với nhiều thế hệ đồng bào dân tộc địa phương.

Đại biểu thưởng thức hương vị đặc trưng của trà Shan tuyết Suối Giàng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Văn Chấn khẳng định định hướng của địa phương là phát triển kinh tế du lịch phải gắn liền với nông nghiệp đặc sản và văn hóa truyền thống. Địa phương không dừng lại ở khai thác lợi thế sẵn có, mà đặt mục tiêu chuyển hóa di sản thành sinh kế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, chính quyền cơ sở đang bám sát 4 nhiệm vụ trọng tâm. Điểm cốt lõi là bảo vệ nghiêm ngặt hệ sinh thái vùng chè, gắn phát triển sản phẩm với bảo tồn lâu dài.

Xã Văn Chấn khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong gìn giữ và phát triển vùng chè.

Song song đó, địa phương đẩy mạnh hỗ trợ hợp tác xã, cơ sở sản xuất đổi mới phương thức canh tác, nâng hạng sản phẩm OCOP trà Shan tuyết, cải tiến bao bì và tăng cường chuyển đổi số trong khâu tiêu thụ. Kế hoạch đặt ra là mỗi sản phẩm trà đưa ra thị trường không chỉ đạt chuẩn chất lượng mà còn mang câu chuyện văn hóa, uy tín của vùng đất Suối Giàng.

Trong chiến lược dài hạn, xã Văn Chấn từng bước gắn du lịch trải nghiệm vùng chè với du lịch cộng đồng và sinh thái. Mỗi người dân được khuyến khích trở thành một đại sứ du lịch, trực tiếp tham gia gìn giữ di sản và thụ hưởng thành quả từ chuỗi cung ứng dịch vụ. Mục tiêu hướng tới là xây dựng Suối Giàng thành điểm đến xanh, an toàn, nơi du khách trực tiếp khám phá quy trình sản xuất trà thủ công và hòa mình vào nhịp sống đậm đà bản sắc.

Tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc đồng bào vùng cao tại lễ khai mạc.

Lễ hội Trà Shan tuyết Suối Giàng 2026 kéo dài đến hết ngày 18/10 với chuỗi hoạt động trải nghiệm thực tế. Ngay sau lễ khai mạc, chương trình livestream sao chè thủ công và giới thiệu nông sản đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Trong khuôn khổ sự kiện, du khách được tham quan Hội chợ sản vật, Phiên chợ ẩm thực văn hóa vùng cao; tham gia Đêm tiệc trà Shan tuyết kết hợp trình diễn trang phục dân tộc.

Một số hình ảnh tại Lễ hội Trà Shan tuyết Suối Giàng.

Đặc biệt, hội thi hái chè tại vườn chè cổ thụ và loạt trò chơi dân gian truyền thống mở ra không gian giao lưu văn hóa rộn ràng, góp phần quảng bá sâu rộng hình ảnh Suối Giàng và định vị vững chắc thương hiệu trà Shan tuyết trên bản đồ du lịch Tây Bắc.