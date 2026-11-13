Khai mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026 với hơn 150 hoạt động văn hóa, sáng tạo

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026. (Ảnh: BTC)

Tối 13/11, tại quảng trường phía đông hồ Hoàn Kiếm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức khai mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Tiếp nối hành trình xây dựng Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Thiết kế, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng: Từ một sự kiện văn hóa trở thành chuỗi các hoạt động nhằm thúc đẩy hệ sinh thái sáng tạo đô thị.

Với chủ đề “Thăng Long Kẻ Nghệ”, Lễ hội khơi dậy truyền thống tài hoa của đất Kẻ Chợ - nơi hội tụ các phường nghề, làng nghề, nghệ nhân và những người sáng tạo qua nhiều thế hệ.

Từ nền tảng di sản ấy, Lễ hội đặt ra cách tiếp cận mới: Kết nối nghề truyền thống với thiết kế đương đại, nghệ thuật với công nghệ, di sản với thị trường; từng bước chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành sản phẩm, dịch vụ và giá trị kinh tế sáng tạo.

Các nghệ sĩ đã đem đến đêm khai mạc những màn trình diễn ấn tượng. (Ảnh: BTC)

Sự kiện mở đầu cho 16 ngày hoạt động sáng tạo sôi nổi (từ ngày 13 đến 28/11) với hơn 150 hoạt động tại 5 cụm không gian văn hóa, di sản và sáng tạo của Thủ đô, quy tụ gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà thiết kế, chuyên gia trong nước và quốc tế, trong đó có gần 100 nghệ sĩ quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài đến từ 21 quốc gia. Chuỗi hoạt động này bao gồm hàng chục trưng bày, triển lãm, hàng chục chương trình biểu diễn nghệ thuật cũng như các cuộc workshop, hội thảo, tọa đàm...

Điểm mới nổi bật của mùa lễ hội năm nay là việc tổ chức theo năm cụm không gian: Quảng trường Sáng tạo; Đại Triển lãm Chợ Đồng Xuân; Đình và di tích trong phố cổ; Công viên Thống Nhất; Rạp hát và Sân khấu cộng đồng. Mỗi không gian mang một sắc thái riêng, cùng kết nối thành hành trình khám phá mạch nguồn “Thị-Phố-Nghề” của Thăng Long - Hà Nội.

Trong đó, lần đầu tiên, một khu chợ Đồng Xuân truyền thống của Hà Nội “biến hình” thành một không gian nghệ thuật khổng lồ với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh: Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Thành phố Sáng tạo, chính quyền thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều cơ chế chính sách, tạo thêm những không gian văn hóa sống động cho người dân và du khách, khơi thông nguồn lực sáng tạo trong xã hội và từng bước nâng cao sức hấp dẫn, bản sắc và năng lực cạnh tranh, qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của thành phố đầu tiên tại Việt Nam gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, đồng thời tăng cường kết nối, giao lưu và hợp tác quốc tế, lan tỏa bản sắc và sức sáng tạo Việt Nam trong khu vực và thế giới.

Với thông điệp “Kết tài hoa, dệt tài sản”, Lễ hội năm nay hướng tới chuyển hóa các giá trị văn hóa, di sản, tri thức và năng lực sáng tạo thành những tài sản có khả năng phát triển lâu dài, góp phần tạo sinh kế, việc làm, thúc đẩy hợp tác và đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng của Thủ đô.

Đánh giá cao những nỗ lực và những thành tựu của Hà Nội trong xây dựng Thành phố Sáng tạo, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker, cho biết, bằng cách đặt các nghề thủ công truyền thống vào cuộc đối thoại với nghệ thuật, kiến ​​trúc và thiết kế đương đại, Lễ hội năm nay mở ra những hình dung về cách mà tri thức cùng sự khéo léo của các thế hệ nghệ nhân có thể khơi nguồn cho những biểu đạt sáng tạo, sản phẩm và cơ hội mới.

Nhân dịp khai mạc Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2026, Thành phố chính thức ra mắt nền tảng số văn hóa - du lịch HanoiGo trên ứng dụng iHanoi và tại địa chỉ www.hanoigo.hanoi.gov.vn.

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Thăng Long Kẻ Nghệ”, được dàn dựng trên sân khấu thủy đình đương đại bên hồ Hoàn Kiếm, với sự tham gia biểu diễn của 110 nghệ sĩ.

Lễ hội kéo dài từ nay đến hết ngày 28/11.