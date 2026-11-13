Khai mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội

Lễ hội năm nay quy tụ gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà thiết kế, chuyên gia trong nước và quốc tế, trong đó có gần 100 nghệ sĩ quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài đến từ 21 quốc gia.

Kết nối nghề truyền thống với thiết kế đương đại

Sự kiện mở đầu cho 16 ngày hoạt động sáng tạo sôi nổi (13 – 28/11) với hơn 150 hoạt động tại 5 cụm không gian văn hóa, di sản và sáng tạo của Thủ đô, quy tụ gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà thiết kế, chuyên gia trong nước và quốc tế, trong đó có gần 100 nghệ sĩ quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài đến từ 21 quốc gia.

Lễ hội do UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức, tiếp tục khẳng định quyết tâm của Thủ đô trong phát huy nguồn lực văn hóa, di sản và sức sáng tạo của con người, đưa công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo trở thành động lực quan trọng cho phát triển nhanh, bền vững.

Sự kiện mở đầu cho 16 ngày hoạt động sáng tạo sôi nổi (13–28/11) với hơn 150 hoạt động tại 5 cụm không gian văn hóa, di sản và sáng tạo của Thủ đô.

Tiếp nối hành trình xây dựng Hà Nội – Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Thiết kế, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng: Từ một sự kiện văn hóa thường niên trở thành không gian kết nối, thử nghiệm và thúc đẩy hệ sinh thái sáng tạo đô thị.

Với chủ đề “Thăng Long Kẻ Nghệ”, Lễ hội khơi dậy truyền thống tài hoa của đất Kẻ Chợ – nơi hội tụ các phường nghề, làng nghề, nghệ nhân và những người sáng tạo qua nhiều thế hệ. Từ nền tảng di sản ấy, Lễ hội đặt ra cách tiếp cận mới: Kết nối nghề truyền thống với thiết kế đương đại, nghệ thuật với công nghệ, di sản với thị trường; từng bước chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành sản phẩm, dịch vụ và giá trị kinh tế sáng tạo.

Với chủ đề “Thăng Long Kẻ Nghệ”, Lễ hội khơi dậy truyền thống tài hoa của đất Kẻ Chợ – nơi hội tụ các phường nghề, làng nghề, nghệ nhân và những người sáng tạo qua nhiều thế hệ.

Điểm mới nổi bật của mùa lễ hội năm nay là việc tổ chức theo 5 cụm không gian: Quảng trường Sáng tạo; Đại Triển lãm Chợ Đồng Xuân; Đình và di tích trong phố cổ; Công viên Thống Nhất; Rạp hát và Sân khấu cộng đồng. Mỗi không gian mang một sắc thái riêng, cùng kết nối thành hành trình khám phá mạch nguồn “Thị – Phố – Nghề” của Thăng Long – Hà Nội.

Tâm điểm của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật “Thăng Long Kẻ Nghệ”, được dàn dựng trên sân khấu thủy đình đương đại bên hồ Hoàn Kiếm, với sự tham gia biểu diễn của 110 nghệ sĩ.

Điểm mới nổi bật của mùa lễ hội năm nay là việc tổ chức theo 5 cụm không gian.

Cùng với việc mở rộng các không gian sáng tạo trong đời sống đô thị, Lễ hội năm nay cũng ghi dấu nỗ lực của Hà Nội trong chuyển đổi số, tăng cường kết nối và quảng bá các giá trị văn hóa, du lịch của Thủ đô.

Nhân dịp khai mạc, Thành phố ra mắt nền tảng số văn hoá – du lịch HanoiGo trên ứng dụng iHanoi và tại địa chỉ hanoigo.hanoi.gov.vn. Nhân dịp khai mạc Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2026, Thành phố chính thức ra mắt nền tảng số văn hóa – du lịch HanoiGo trên ứng dụng iHanoi và tại địa chỉ hanoigo.hanoi.gov.vn.

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026 không chỉ là sự kiện tôn vinh nghệ thuật và di sản, mà còn là một thử nghiệm thực tiễn trong việc kết nối nguồn lực văn hóa với phát triển kinh tế sáng tạo.

Tiếp nối giá trị, kiến tạo động lực phát triển mới

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026 không chỉ là sự kiện tôn vinh nghệ thuật và di sản, mà còn là một thử nghiệm thực tiễn trong việc kết nối nguồn lực văn hóa với phát triển kinh tế sáng tạo, thúc đẩy hợp tác giữa khu vực công, doanh nghiệp, cộng đồng sáng tạo và người dân.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam cho biết, bằng cách đặt các nghề thủ công truyền thống vào cuộc đối thoại với nghệ thuật, kiến ​​trúc và thiết kế đương đại, Lễ hội năm nay mở ra những hình dung về cách mà tri thức cùng sự khéo léo của các thế hệ nghệ nhân có thể khơi nguồn cho những biểu đạt sáng tạo, sản phẩm và cơ hội mới.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biể tạo lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chia sẻ, với thông điệp “Kết tài hoa, dệt tài sản”, Lễ hội hướng tới chuyển hóa các giá trị văn hóa, di sản, tri thức và năng lực sáng tạo thành những tài sản có khả năng phát triển lâu dài, góp phần tạo sinh kế, việc làm, thúc đẩy hợp tác và đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng của Thủ đô.

Thành phố đã ban hành nhiều cơ chế chính sách, tạo thêm những không gian văn hóa sống động cho người dân và du khách, khơi thông nguồn lực sáng tạo trong xã hội và từng bước nâng cao sức hấp dẫn, bản sắc và năng lực cạnh tranh, qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của thành phố đầu tiên tại Việt Nam gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, đồng thời tăng cường kết nối, giao lưu và hợp tác quốc tế, lan tỏa bản sắc và sức sáng tạo Việt Nam trong khu vực và thế giới.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chia sẻ Lễ hội hướng tới chuyển hóa các giá trị văn hóa, di sản, tri thức và năng lực sáng tạo thành những tài sản có khả năng phát triển lâu dài.

Thành công của Lễ hội không chỉ được đo bằng số lượng hoạt động hay sức lan tỏa của các sự kiện, mà quan trọng hơn là khả năng hình thành những sản phẩm sáng tạo có giá trị, mở rộng thị trường, duy trì sức sống cho các không gian di sản và tạo thêm cơ hội sinh kế cho cộng đồng.