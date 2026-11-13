Khai mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 với hơn 150 hoạt động

Tối 13/11, tại Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm, UBND TP. Hà Nội phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức khai mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026 với chủ đề “Thăng Long Kẻ Nghệ” - Kinh tế sáng tạo. Tham dự chương trình có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo TP. Hà Nội, đại diện UNESCO tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế, nghệ sĩ, nghệ nhân cùng đông đảo người dân và du khách.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026. Ảnh: Lê Vân

Xây dựng hệ sinh thái sáng tạo

Phát biểu khai mạc, bà Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong định hướng tổ chức, từ một sự kiện văn hóa thường niên sang xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị.

Theo bà Vũ Thu Hà, chuỗi hoạt động sáng tạo được Hà Nội triển khai xuyên suốt năm 2026, bắt đầu từ chương trình công bố lễ hội vào tháng 12/2025 và khởi động hành trình “Tụ hội sáng tạo - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026” vào tháng 1/2026. Đây là bước chuẩn bị nhằm mở rộng sự tham gia của các chủ thể sáng tạo, kết nối nguồn lực xã hội và đưa hoạt động sáng tạo trở thành một phần của đời sống đô thị.

Bà Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Lê Vân

Bước sang lần tổ chức thứ năm, lễ hội mang chủ đề “Thăng Long Kẻ Nghệ”, lấy cảm hứng từ lịch sử đô thị Thăng Long - Kẻ Chợ, tôn vinh tài hoa, kỹ năng và năng lực sáng tạo được tích lũy, trao truyền qua nhiều thế hệ.

“Kẻ Nghệ” hôm nay không chỉ là những nghệ nhân, người làm nghề mà còn là các nhà thiết kế, kiến trúc sư, nghệ sĩ, người làm công nghệ, người trẻ và cộng đồng đang góp phần kiến tạo diện mạo Thủ đô”, bà Vũ Thu Hà nhấn mạnh.

Thông qua mạch kết nối “Thị - Phố - Nghề” cùng ba trục triển khai gồm kinh tế sáng tạo, nghệ thuật liên ngành và đồng sáng tạo, Lễ hội hướng tới phát huy các nguồn lực văn hóa, di sản, đồng thời tạo sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa cộng đồng sáng tạo với thị trường. Năm nay, lễ hội có hơn 150 hoạt động, quy tụ gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ và nhà sáng tạo trong nước, quốc tế đến từ 21 quốc gia. Đáng chú ý, lần đầu tiên nghệ sĩ quốc tế tham gia đồng sáng tạo cùng nghệ sĩ Việt Nam trong khuôn khổ lễ hội.

“Với thông điệp ‘Kết tài hoa, dệt tài sản’, lễ hội hướng tới chuyển hóa các giá trị văn hóa, di sản, tri thức và năng lực sáng tạo thành những tài sản có khả năng phát triển lâu dài; góp phần tạo sinh kế, việc làm, thúc đẩy hợp tác và đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng của Thủ đô”, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh.

Để hiện thực hóa định hướng này, thành phố đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách, tạo thêm không gian văn hóa, khơi thông nguồn lực sáng tạo trong xã hội, từng bước nâng cao sức hấp dẫn, bản sắc và năng lực cạnh tranh. Qua đó, tiếp tục phát huy vai trò của Hà Nội với tư cách thành phố đầu tiên của Việt Nam gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, đồng thời tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế, lan tỏa bản sắc và sức sáng tạo Việt Nam.

Các màn trình diễn tạo điểm nhấn cho không gian Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

UNESCO đánh giá cao sáng tạo của Hà Nội

Phát biểu tại chương trình, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, đánh giá Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội là biểu hiện sinh động cho tầm nhìn phát triển thành phố trên nền tảng kết hợp giữa di sản văn hóa và sáng tạo.

Ông Jonathan Wallace Baker cho biết, năm 2026 đánh dấu 50 năm Việt Nam trở thành thành viên UNESCO. Trong chặng đường hợp tác đó, Hà Nội giữ vị trí đặc biệt khi được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì Hòa bình” năm 1999 và gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Thiết kế năm 2019.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Lê Vân

Từ một sáng kiến nhằm tôn vinh tài năng sáng tạo của thành phố, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội đã từng bước phát triển thành nền tảng kết nối nghệ sĩ, nhà thiết kế, nghệ nhân, doanh nghiệp và cộng đồng. Qua các kỳ tổ chức, lễ hội đưa hoạt động sáng tạo vào không gian công cộng, thúc đẩy những hình thức hợp tác mới, đồng thời khẳng định đóng góp ngày càng lớn của văn hóa và sáng tạo đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Đánh giá về chủ đề “Thăng Long Kẻ Nghệ”, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam cho rằng đây là chủ đề đặc biệt phù hợp với một thành phố có bản sắc được định hình qua hơn một nghìn năm lịch sử, nghề thủ công và giao lưu văn hóa. Trong lịch sử, những con phố và khu chợ của Thăng Long không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa mà còn là không gian giao lưu kiến thức, kỹ năng và ý tưởng. Những giá trị ấy tiếp tục tạo nền tảng cho sự phát triển của kinh tế sáng tạo ngày nay.

Ông Jonathan Wallace Baker đánh giá cao việc Hà Nội đưa các khu chợ, đường phố, công viên và không gian công cộng trở thành địa điểm tổ chức hoạt động nghệ thuật, giao lưu văn hóa và kết nối cộng đồng, ông cho rằng, sáng tạo không chỉ giới hạn trong các phòng trưng bày hay thiết chế văn hóa mà hiện diện ngay trong đời sống thường nhật của đô thị. Đây là yếu tố góp phần kết nối con người, củng cố sự gắn kết cộng đồng và mở ra những cơ hội mới cho phát triển đô thị bền vững.

“Việc đặt các nghề thủ công truyền thống trong mối tương tác với nghệ thuật, kiến trúc và thiết kế đương đại sẽ mở ra những cách thức mới để phát huy tri thức, sự khéo léo của các thế hệ nghệ nhân, từ đó hình thành những sản phẩm, hình thức biểu đạt và cơ hội phát triển mới”, ông Jonathan Wallace Baker nhấn mạnh.

Khẳng định sự đồng hành của UNESCO, ông Jonathan Wallace Baker mong muốn tiếp tục hợp tác với Hà Nội trong việc củng cố hệ sinh thái sáng tạo, bảo tồn các di sản sống, đồng thời mở rộng cơ hội giao lưu và hợp tác quốc tế, tạo điều kiện để các tài năng sáng tạo tiếp tục phát triển.

Cũng tại lễ khai mạc, Hà Nội chính thức ra mắt nền tảng số văn hóa, du lịch HanoiGo trên ứng dụng iHanoi và tại địa chỉ hanoigo.hanoi.gov.vn. Nền tảng tích hợp thông tin về các điểm đến, di tích, danh lam thắng cảnh, không gian văn hóa, ẩm thực, cơ sở lưu trú, sự kiện và tour du lịch, hướng tới hỗ trợ người dân, du khách tiếp cận thuận tiện hơn với các giá trị văn hóa, du lịch của Thủ đô.

Lễ hội diễn ra từ 13 - 28/11, với hơn 150 hoạt động tại 5 cụm không gian văn hóa, di sản và sáng tạo của Thủ đô, quy tụ gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà thiết kế và chuyên gia trong nước, quốc tế đến từ 21 quốc gia. Thông qua việc kết nối di sản, nghề truyền thống với nghệ thuật, thiết kế và công nghệ đương đại, Lễ hội hướng tới phát huy nguồn lực văn hóa, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế sáng tạo của Hà Nội.