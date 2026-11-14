Khai mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026: Đánh thức nguồn lực di sản, thúc đẩy kinh tế sáng tạo
Tối 13.11, tại Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã chính thức khai mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026 với chủ đề “Thăng Long Kẻ Nghệ”, đồng thời ra mắt nền tảng số văn hóa - du lịch HanoiGo. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng tham dự chương trình.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/danh-thuc-nguon-luc-di-san-thuc-day-kinh-te-sang-tao.html