Khai mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026: Đánh thức nguồn lực di sản, thúc đẩy kinh tế sáng tạo

Là cây trồng mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân xã Mai Sơn, tuy nhiên nhiều diện tích dâu tây tại xã đang bị héo úa, thối thân và chết hàng loạt đứng trước nguy cơ mất trắng. Tỷ lệ cây chết ở một số vườn lên tới 70-80%, trong khi chi phí cây giống và đầu tư sản xuất tăng cao, khiến người trồng dâu gặp nhiều khó.