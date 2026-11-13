Khai mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026: Đánh thức nguồn lực di sản, phát triển kinh tế sáng tạo

Từ những làn điệu chèo, xẩm, ca trù, quan họ đến nhịp điệu sôi động của âm nhạc điện tử, hiphop và múa đương đại, những sắc màu nghệ thuật truyền thống và hiện đại cùng hội tụ bên hồ Hoàn Kiếm trong đêm khai mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Trên sân khấu thủy đình đương đại, chương trình nghệ thuật "Thăng Long Kẻ Nghệ" với sự tham gia của 110 nghệ sĩ đã đưa khán giả đi qua những lát cắt văn hóa, lịch sử của Thăng Long - Hà Nội bằng ngôn ngữ biểu diễn giàu tính sáng tạo.

Được dàn dựng qua ba hồi "Mở nước", "Thành phố" và "Tiếp nối", chương trình lấy dòng nước làm mạch dẫn, kết nối những thanh âm truyền thống với hơi thở nghệ thuật đương đại.

Cuộc gặp gỡ giữa cũ và mới cũng chính là tinh thần xuyên suốt của mùa lễ hội năm nay: Di sản không chỉ được gìn giữ trong ký ức mà tiếp tục hiện diện, chuyển động và tìm thấy sức sống mới trong đời sống hôm nay.

Chương trình nghệ thuật "Thăng Long Kẻ Nghệ" với sự tham gia của 110 nghệ sĩ đã đưa khán giả đi qua những lát cắt văn hóa, lịch sử của Thăng Long - Hà Nội bằng ngôn ngữ biểu diễn giàu tính sáng tạo

Bước sang mùa thứ năm, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 mang chủ đề "Thăng Long Kẻ Nghệ" - Kinh tế sáng tạo, diễn ra từ ngày 13 đến 28/11 với hơn 150 hoạt động tại 5 cụm không gian văn hóa, di sản và sáng tạo. Gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà thiết kế và chuyên gia trong nước, quốc tế tham gia, trong đó có các nghệ sĩ quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài đến từ 21 quốc gia.

Lấy cảm hứng từ lịch sử đô thị Thăng Long - Kẻ Chợ, nơi hội tụ những phường nghề, làng nghề và những con người tài hoa, lễ hội năm nay mở rộng khái niệm "Kẻ Nghệ". Đó không chỉ là những nghệ nhân gắn bó với nghề truyền thống mà còn là các kiến trúc sư, nhà thiết kế, nghệ sĩ, người làm công nghệ và thế hệ trẻ đang góp phần kiến tạo diện mạo Hà Nội.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc đưa các hoạt động sáng tạo đến gần hơn với đời sống đô thị. Từ Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm, Chợ Đồng Xuân, các đình và di tích trong phố cổ đến Công viên Thống Nhất, nhà hát và những không gian biểu diễn, mỗi địa điểm trở thành một điểm hẹn giữa nghệ thuật với công chúng.

Mỗi địa điểm diễn ra Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 trở thành một điểm hẹn giữa nghệ thuật với công chúng.

Tại Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm, triển lãm mỹ thuật Art Hanoi 2026 giới thiệu những tìm tòi sáng tạo của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ.

Trong khi đó, Đại Triển lãm Chợ Đồng Xuân mang đến cách tiếp cận mới khi đưa những chất liệu quen thuộc của đời sống chợ truyền thống như vải vóc, mây tre, giấy vàng mã vào các thực hành nghệ thuật đương đại.

Đặc biệt, những tiểu thương cũng được tham gia vào quá trình đồng sáng tạo, góp phần kết nối giá trị văn hóa của một khu chợ lâu đời với những ý tưởng mới.

Chia sẻ về mối quan hệ giữa nghệ thuật và đời sống, anh Trịnh Minh Tiến, giám tuyển không gian nghệ thuật Art Hanoi 2026, cho rằng: "Tiến trình của người làm nghệ thuật hay người làm văn hóa nói chung là phản chiếu về xã hội. Bản thân văn hóa nó sinh ra bởi đời sống".

Theo anh, việc khai thác những giá trị truyền thống có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình sáng tạo, bởi mỗi tác phẩm không chỉ thể hiện suy tưởng cá nhân của nghệ sĩ mà còn phản ánh những chuyển động của đời sống xã hội.

Không chỉ tạo thêm không gian cho nghệ sĩ giới thiệu tác phẩm, lễ hội còn mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế. Lần đầu tiên, các nghệ sĩ quốc tế tham gia đồng sáng tạo cùng nghệ sĩ Việt Nam trong khuôn khổ sự kiện.

Những cuộc gặp gỡ giữa các loại hình nghệ thuật, giữa chất liệu truyền thống và tư duy sáng tạo đương đại được kỳ vọng mang đến những trải nghiệm mới cho công chúng.

Một nghệ sĩ tham gia lễ hội chia sẻ niềm vui khi được trở về Việt Nam, đóng góp cho hoạt động nghệ thuật trong nước và kết nối với bạn bè quốc tế.

Theo nghệ sĩ, điều quan trọng không chỉ là bảo tồn nghệ thuật truyền thống mà còn phải hiểu sâu sắc giá trị cốt lõi của di sản để tìm ra những cách thể hiện mới, phù hợp với đời sống đương đại.

Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại lễ khai mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, với thông điệp "Kết tài hoa, dệt tài sản", lễ hội hướng tới chuyển hóa các giá trị văn hóa, di sản, tri thức và năng lực sáng tạo thành những tài sản có khả năng phát triển lâu dài; góp phần tạo sinh kế, việc làm, thúc đẩy hợp tác và đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng của Thủ đô.

Theo lãnh đạo thành phố, Hà Nội đang từng bước chuyển từ tư duy tổ chức một lễ hội thường niên sang xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị. Đây cũng là bước đi nhằm phát huy những nguồn lực văn hóa sẵn có, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế, tạo điều kiện để những ý tưởng sáng tạo có cơ hội phát triển thành sản phẩm, dịch vụ và giá trị kinh tế.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, thành phố Hà Nội chính thức ra mắt nền tảng số văn hóa - du lịch HanoiGo, được tích hợp trên ứng dụng iHanoi và tại địa chỉ hanoigo.hanoi.gov.vn.

Nền tảng hướng tới kết nối thông tin về các điểm đến, di tích, không gian văn hóa, ẩm thực, sự kiện và sản phẩm du lịch, giúp người dân, du khách dễ dàng tiếp cận, khám phá những giá trị đặc sắc của Thủ đô.

Sự ra đời của HanoiGo cũng là bước đi cụ thể trong triển khai tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển

Sự ra đời của HanoiGo không chỉ góp phần đổi mới phương thức quảng bá văn hóa, du lịch mà còn cho thấy nỗ lực ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong phát huy giá trị di sản, mở rộng khả năng tiếp cận của công chúng trong nước và quốc tế.

Từ những không gian di sản được đánh thức bằng nghệ thuật, những nghề truyền thống được tiếp nối bằng tư duy thiết kế mới đến những nền tảng công nghệ kết nối văn hóa với công chúng, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 đang mở ra một cách nhìn rộng hơn về sức sáng tạo của Thủ đô.

Với vị thế thành phố đầu tiên của Việt Nam gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, Hà Nội đang từng bước khẳng định vai trò trung tâm hội tụ, kết nối và lan tỏa các nguồn lực sáng tạo.

Và từ mạch nguồn tài hoa của đất Kẻ Chợ, những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ đang tiếp tục trở thành chất liệu cho những ý tưởng mới, góp phần định hình một Thủ đô năng động, giàu bản sắc và sáng tạo./.