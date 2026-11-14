Khai mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026

Tối 13/11, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 với chủ đề Thăng Long Kẻ Nghệ – Kinh tế sáng tạo khai mạc tại Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Diễn ra ngày 13-28/11, lễ hội gồm hơn 150 hoạt động tại 5 cụm không gian văn hóa, di sản và sáng tạo của Thủ đô. Sự kiện quy tụ gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà thiết kế và chuyên gia trong nước, quốc tế, trong đó có gần 100 nghệ sĩ nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài đến từ 21 quốc gia.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Vũ Thu Hà, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, cho biết lễ hội năm nay đánh dấu bước chuyển từ “tổ chức lễ hội” sang “xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị”. Theo bà, với thông điệp “Kết tài hoa, dệt tài sản”, sự kiện hướng tới biến các giá trị văn hóa, di sản, tri thức thành tài sản phát triển lâu dài, tạo sinh kế, việc làm và đưa công nghiệp văn hóa thành động lực tăng trưởng của Thủ đô. Cũng tại lễ khai mạc, Hà Nội ra mắt nền tảng HanoiGo, được kỳ vọng là “trợ lý ảo” toàn diện, đưa tinh hoa Thủ đô đến gần hơn với người dân, du khách. Đây là mốc quan trọng trong chuyển đổi số của Hà Nội, thể hiện tầm nhìn ứng dụng công nghệ để phát triển kinh tế đêm, du lịch thông minh.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, cho biết lễ hội năm nay diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam trở thành thành viên của UNESCO. Theo ông, Hà Nội được vinh danh “Thành phố vì Hòa bình” năm 1999 và gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Thiết kế năm 2019, đã chứng minh di sản văn hóa có thể trở thành nền tảng cho một tương lai hòa nhập và đổi mới. Ông đánh giá lễ hội đưa sáng tạo vào không gian công cộng, kết nối nghệ sĩ, nghệ nhân, doanh nghiệp và cộng đồng, qua đó khẳng định đóng góp ngày càng lớn của văn hóa, sáng tạo với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đại diện UNESCO nhận định sức mạnh lớn nhất của Hà Nội nằm ở sự kết hợp giữa di sản và sáng tạo, giữa truyền thống và đổi mới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026. Sự kiện do UBND thành phố Hà Nội phối hợp Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức, hướng đến phát huy nguồn lực văn hóa, di sản và sức sáng tạo của con người, thúc đẩy công nghiệp văn hóa trở thành một trong những động lực phát triển của Thủ đô.

Tâm điểm của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật Thăng Long Kẻ Nghệ, được dàn dựng trên sân khấu thủy đình đương đại bên hồ Hoàn Kiếm, với sự tham gia biểu diễn của 110 nghệ sĩ.

Dưới sự chỉ đạo sáng tạo của Tổng đạo diễn kiêm Giám đốc âm nhạc Nguyễn Quốc Hoàng Anh, chương trình kéo dài 36 phút, gồm 8 tác phẩm, chia thành ba hồi: “Mở nước”, “Thành phố” và “Tiếp nối”.

Lấy dòng nước làm mạch dẫn, chương trình kết hợp các loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo, tuồng, ca trù, xẩm, quan họ và nhạc cụ dân tộc với opera, beatbox, hiphop, múa đương đại và âm nhạc điện tử.

Với chủ đề Thăng Long Kẻ Nghệ, lễ hội gợi nhắc truyền thống tài hoa của đất Kẻ Chợ, nơi hội tụ các phường nghề, làng nghề và những người sáng tạo qua nhiều thế hệ. Trên nền tảng đó, sự kiện đặt mục tiêu kết nối nghề truyền thống với thiết kế đương đại, nghệ thuật với công nghệ, từng bước đưa giá trị di sản vào các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo.

Điểm mới của lễ hội năm nay là cách tổ chức tại 5 cụm không gian, gồm Quảng trường Sáng tạo; Đại Triển lãm Chợ Đồng Xuân; Đình và di tích trong phố cổ; Công viên Thống Nhất; Rạp hát và Sân khấu cộng đồng. Mỗi cụm mang một sắc thái riêng, kết nối thành hành trình khám phá mạch nguồn “Thị - Phố - Nghề” của Thăng Long - Hà Nội.

Thông qua chuỗi hoạt động và các không gian trải nghiệm, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được kỳ vọng tạo thêm cơ hội hợp tác giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cộng đồng sáng tạo và người dân. Đây cũng là dịp để Hà Nội thử nghiệm việc kết nối nguồn lực văn hóa với hoạt động thiết kế, sáng tạo, từng bước mở rộng vai trò của công nghiệp văn hóa trong phát triển đô thị.