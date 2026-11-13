Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, đồng thời ra mắt nền tảng số văn hoá – du lịch HanoiGo.

Phát biểu khai mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà khẳng định: Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026 là sự kiện quan trọng trong chuỗi hoạt động sáng tạo được triển khai xuyên suốt năm 2026. Với thông điệp “Kết tài hoa, dệt tài sản”, Lễ hội hướng tới chuyển hóa các giá trị văn hóa, di sản, tri thức và năng lực sáng tạo thành những tài sản có khả năng phát triển lâu dài; góp phần tạo sinh kế, việc làm, thúc đẩy hợp tác và đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng của Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu khai mạc.

Trong sự kiện khai mạc, Hà Nội ra mắt Cổng thông tin điểm chạm HanoiGo và nền tảng quảng bá du lịch – văn hóa chính thức của Thủ đô Hà Nội. Trang Hanoi Go ra đời mang theo ý nghĩa sâu sắc như một cầu nối số hóa đưa tinh hoa Thủ đô đến gần hơn với nhân dân, du khách, bạn bè quốc tế. Không chỉ cung cấp thông tin du lịch và văn hóa thông thường, HanoiGo được kỳ vọng là một "trợ lý ảo" toàn diện, giúp người dân và du khách dễ dàng khám phá trọn vẹn vẻ đẹp cổ kính lẫn nhịp sống hiện đại, năng động, sáng tạo của Hà Nội.

“Sự ra mắt HanoiGo hôm nay là dấu mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của Thủ đô. Sự kiện này không chỉ khẳng định tầm nhìn chiến lược trong việc ứng dụng công nghệ để phát triển kinh tế đêm, du lịch thông minh, mà còn gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về một Hà Nội luôn đổi mới, sáng tạo, sẵn sàng vươn xa trên bản đồ số quốc gia và quốc tế”, bà Hà nói.

Điểm mới nổi bật của mùa lễ hội năm nay là việc tổ chức theo 5 cụm không gian: Quảng trường Sáng tạo; Đại Triển lãm Chợ Đồng Xuân; Đình và di tích trong phố cổ; Công viên Thống Nhất; Rạp hát và Sân khấu cộng đồng. Mỗi không gian mang một sắc thái riêng, cùng kết nối thành hành trình khám phá mạch nguồn “Thị – Phố – Nghề” của Thăng Long – Hà Nội.

BTC tặng hoa các đại biểu quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam cho biết: Năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 50 năm Việt Nam trở thành thành viên của UNESCO. Kể từ năm 1976, mối quan hệ hợp tác giữa hai bên không ngừng phát triển, phản ánh niềm tin chung rằng văn hóa, giáo dục, khoa học và hợp tác quốc tế là những nền tảng thiết yếu cho sự phát triển bền vững.

Trong suốt năm thập kỷ vừa qua, Hà Nội luôn giữ một vị trí đặc biệt trong mối quan hệ đối tác này. Được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì Hòa bình” vào năm 1999 và trở thành thành viên của Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Thiết kế vào năm 2019, Hà Nội đã chứng minh rằng di sản văn hóa phong phú của thủ đô có thể trở thành nền tảng cho một tương lai hòa nhập và đổi mới.

Ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu.

Nói về Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam chia sẻ: Bằng cách đặt các nghề thủ công truyền thống vào cuộc đối thoại với nghệ thuật, kiến trúc và thiết kế đương đại, Lễ hội năm nay mở ra cho chúng ta những hình dung về cách mà tri thức cùng sự khéo léo của các thế hệ nghệ nhân có thể khơi nguồn cho những biểu đạt sáng tạo, sản phẩm và cơ hội mới. Sự kiện này cũng nhắc nhở chúng ta rằng nền kinh tế sáng tạo không chỉ được xây dựng bởi các nghệ sĩ hay nhà thiết kế. Nó còn phụ thuộc vào sự tham gia của cộng đồng địa phương, sự góp mặt của giới trẻ, cũng như sự hợp tác giữa các cơ quan công quyền, doanh nghiệp và những người thực hành sáng tạo.

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội là sáng kiến nhằm khơi dậy tiềm năng, nguồn lực sáng tạo, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và thực hiện cam kết của Thành phố với Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực Thiết kế.

TP. Hà Nội ra mắt Cổng thông tin điểm chạm HanoiGo và nền tảng quảng bá du lịch – văn hóa chính thức của Thủ đô.

Nghệ sĩ quốc tế biểu diễn tại lễ khai mạc.

Những tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc.

Công chúng và du khách tham quan gian hàng trưng bày trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026.