Khai mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội dự lễ khai mạc. Ảnh: Viết Thành.

Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao; đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Trần Thế Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội; đồng chí Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; đồng chí Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội; đồng chí Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng...

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và các đại biểu dự chương trình. Ảnh : Viết Thành

Về phía các tổ chức quốc tế có ông Kiều Việt Cường, Quyền Trưởng Đại diện Chương trình Định cư con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) tại Việt Nam; ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, cùng đại diện các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố, các nghệ nhân, nghệ sĩ...

Khơi thông nguồn lực sáng tạo thủ đô

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng trong chuỗi hoạt động sáng tạo được triển khai xuyên suốt năm 2026, bắt đầu từ sự kiện công bố chương trình lễ hội năm 2026 vào tháng 12-2025 và khởi động Lễ hội “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 vào tháng 1-2026.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu khai mạc lễ hội. Ảnh: Viết Thành.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, năm 2026, lễ hội bước sang mùa thứ năm với tên gọi “Thăng Long Kẻ Nghệ”, chủ đề Kinh tế sáng tạo. Lấy cảm hứng từ lịch sử đô thị Thăng Long Kẻ Chợ, Thăng Long Kẻ Nghệ tôn vinh tài hoa, kỹ năng và năng lực sáng tạo được tích lũy, trao truyền qua nhiều thế hệ. Kẻ Nghệ hôm nay không chỉ là những nghệ nhân, người làm nghề mà còn là các nhà thiết kế, kiến trúc sư, nghệ sĩ, người làm công nghệ, người trẻ và cộng đồng đang góp phần kiến tạo diện mạo Thủ đô.

Thông qua mạch kết nối Thị – Phố – Nghề và ba trục triển khai: Kinh tế sáng tạo, Nghệ thuật liên ngành và Đồng sáng tạo, lễ hội hướng tới kết nối, phát huy các nguồn lực văn hóa, di sản và sáng tạo, hình thành những giá trị mới phục vụ phát triển đô thị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà tới dự lễ khai mạc. Ảnh : Viết Thành

Với thông điệp “Kết tài hoa, dệt tài sản”, lễ hội hướng tới chuyển hóa các giá trị văn hóa, di sản, tri thức và năng lực sáng tạo thành những tài sản có khả năng phát triển lâu dài, góp phần tạo sinh kế, việc làm, thúc đẩy hợp tác và đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng của thủ đô.

“Thành phố đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách tạo thêm những không gian văn hóa sống động cho người dân và du khách, khơi thông nguồn lực sáng tạo trong xã hội và từng bước nâng cao sức hấp dẫn, bản sắc và năng lực cạnh tranh. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của thành phố tại Việt Nam gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, đồng thời tăng cường kết nối, giao lưu và hợp tác quốc tế, lan tỏa bản sắc và sức sáng tạo Việt Nam trong khu vực và thế giới”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nêu rõ.

Đưa tinh hoa thủ đô đến gần hơn với nhân dân, du khách và bạn bè quốc tế

Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cũng công bố ra mắt Nền tảng số văn hóa - du lịch “HanoiGo”, được tích hợp trên ứng dụng iHanoi, ứng dụng di động và nền tảng web. Đây là nền tảng quảng bá du lịch văn hóa chính thức của Thủ đô Hà Nội.

“Hanoi Go” ra đời mang theo ý nghĩa sâu sắc như một cầu nối số hóa, đưa tinh hoa thủ đô đến gần hơn với nhân dân, du khách và bạn bè quốc tế. Không chỉ cung cấp thông tin du lịch và văn hóa thông thường, Hanoi Go được kỳ vọng là một trợ lý ảo toàn diện giúp người dân và du khách dễ dàng khám phá trọn vẹn vẻ đẹp cổ kính lẫn nhịp sống hiện đại, năng động, sáng tạo của Hà Nội.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt Nền tảng số văn hóa du lịch Hà Nội “HanoiGo”. Ảnh : Viết Thành

Sự ra mắt Hanoi Go là một dấu mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi số, khoa học công nghệ của thủ đô. Sự kiện này không chỉ khẳng định tầm nhìn chiến lược trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển kinh tế đêm, du lịch thông minh mà còn gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về một Hà Nội luôn đổi mới, sáng tạo, sẵn sàng vươn xa trên bản đồ số quốc gia và quốc tế.

Nhân sự kiện này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, chia sẻ và hợp tác của UNESCO, các tổ chức quốc tế, các thành phố sáng tạo, cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia, nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo trong và ngoài nước; đồng thời kêu gọi mỗi người dân, mỗi du khách cùng tham gia, trải nghiệm và đóng góp để sáng tạo thực sự trở thành nguồn năng lượng phát triển của Thủ đô.

UNESCO tự hào đồng hành cùng Hà Nội

Phát biểu tại buổi lễ, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam cho biết, lễ hội năm nay diễn ra vào một khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa đối với mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa UNESCO và Việt Nam.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Viết Thành.

Năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 50 năm Việt Nam trở thành thành viên của UNESCO. Kể từ năm 1976, mối quan hệ hợp tác giữa hai bên không ngừng phát triển, phản ánh niềm tin chung rằng văn hóa, giáo dục, khoa học và hợp tác quốc tế là những nền tảng thiết yếu cho sự phát triển bền vững.

“Trong suốt năm thập kỷ vừa qua, Hà Nội luôn giữ một vị trí đặc biệt trong mối quan hệ đối tác này. Được UNESCO vinh danh là "Thành phố vì Hòa bình" vào năm 1999 và trở thành thành viên của Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Thiết kế vào năm 2019, Hà Nội đã chứng minh rằng di sản văn hóa phong phú của thủ đô có thể trở thành nền tảng cho một tương lai hòa nhập và đổi mới. Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội chính là một biểu hiện sinh động cho tầm nhìn đó”.

Chủ đề "Thăng Long Kẻ Nghệ" phản ánh bản sắc nghìn năm của Hà Nội, nơi di sản là tài nguyên sống động được làm mới qua sự sáng tạo, nghệ thuật và thiết kế đương đại. Nền kinh tế sáng tạo hình thành từ sự tham gia của cộng đồng, giới trẻ và sự hợp tác giữa các cơ quan, doanh nghiệp. Với 150 hoạt động và gần 1.000 nghệ sĩ, nghệ nhân, Lễ hội minh chứng cho khát vọng đô thị, đưa không gian công cộng thành nơi giao lưu văn hóa. UNESCO tự hào đồng hành cùng Hà Nội trên hành trình phát triển bền vững này.

Hơn 100 nghệ sĩ hội tụ trong đại tiệc nghệ thuật

Ngay sau lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật “Thăng Long - Kẻ Nghệ”, đồng thời mở màn chuỗi hoạt động “Hà Nội Sáng Đèn” - một trong những dự án nổi bật của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026. Được dàn dựng như một đại tiệc sân khấu âm nhạc kéo dài 36 phút trên thủy đình đương đại giữa lòng Thủ đô, chương trình do Lên Ngàn thực hiện, dưới sự tổng đạo diễn và chỉ đạo nghệ thuật của nghệ sĩ Nguyễn Quốc Hoàng Anh.

Một tiết mục nghệ thuật tại lễ khai mạc. Ảnh: Viết Thành.

Lấy dòng nước làm mạch dẫn, chương trình gồm 8 tác phẩm được kết nối trong ba hồi “Mở nước”, “Thành phố” và “Tiếp nối”, với sự tham gia của hơn 100 nghệ sĩ. Bằng ngôn ngữ trình diễn đương đại, “Thăng Long - Kẻ Nghệ” kể câu chuyện về những con người giữ nghề, mở đường, đồng thời tái hiện mối liên kết giữa làng nghề và phố thị, giữa đất và người Thăng Long - Hà Nội qua các thời kỳ.

Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa các loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo, ca trù, xẩm, quan họ, tuồng với múa đương đại, âm nhạc điện tử và nghệ thuật ánh sáng. Những cuộc đối thoại nghệ thuật được tạo nên từ giọng xẩm và đàn bầu với trumpet, quan họ với hợp xướng, nghệ thuật tuồng của NSƯT Đặng Bá Tài cùng giọng opera Văn Thi. Đặc biệt, sự tham gia của hai beatboxer Trung Bảo, Chiwawa và các vũ công hiphop mang đến góc nhìn trẻ trung về ký ức làng qua những hình thức biểu đạt mới.

Chương trình có sự tham gia của NSND Trần Ly Ly trong vai trò tổng biên đạo; Hà Nguyên Long và XplusX Studio đảm nhiệm đạo diễn, thiết kế sân khấu và ánh sáng. Không gian biểu diễn được xây dựng như một “thủy đình mở”, nơi âm nhạc, chuyển động và ánh sáng cùng hòa quyện, tạo nên cuộc gặp gỡ giữa những thực hành nghệ thuật qua nhiều thế hệ. Qua đó, chương trình khắc họa hình ảnh một Hà Nội sáng tạo được nuôi dưỡng từ chiều sâu văn hóa, ký ức truyền thống và sức sống đương đại.

Một số hình ảnh tại Lễ khai mạc: