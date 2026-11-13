Đại biểu tham dự Lễ khai mạc

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu khai mạc

Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker phát biểu

Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 và ra mắt nền tảng số văn hóa - du lịch thông minh HanoiGo

Ban tổ chức tặng hoa đại biểu đối tác quốc tế tại lễ khai mạc

Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ khai mạc

Chương trình nghệ thuật "Thăng Long Kẻ Nghệ" tại Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm

Khách trong nước và quốc tế tham quan trưng bày tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Khách trong nước và quốc tế tham quan trưng bày tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Khách trong nước và quốc tế tham quan trưng bày tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Mở hướng phát triển kinh tế sáng tạo

Tối 13/11, tại Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026 với tên gọi “Thăng Long Kẻ Nghệ”, chủ đề “Kinh tế sáng tạo” chính thức khai mạc, mở đầu cho 16 ngày hoạt động văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo trên địa bàn Thủ đô.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban UNESCO Việt Nam; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, cùng đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, nghệ sĩ, nghệ nhân và đông đảo người dân, du khách.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 là sự kiện quan trọng trong chuỗi hoạt động sáng tạo được triển khai xuyên suốt năm, với mục tiêu chuyển từ “tổ chức Lễ hội” sang “xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị”. Theo bà Vũ Thu Hà, “Kẻ Nghệ” hôm nay không chỉ là những nghệ nhân, người làm nghề mà còn có các nhà thiết kế, kiến trúc sư, nghệ sĩ, người làm công nghệ, người trẻ và cộng đồng đang góp phần kiến tạo diện mạo Thủ đô.

Thông qua mạch kết nối “Thị – Phố – Nghề” và ba trục triển khai: kinh tế sáng tạo, nghệ thuật liên ngành và đồng sáng tạo, lễ hội hướng tới kết nối, phát huy các nguồn lực văn hóa, di sản và sáng tạo, hình thành những giá trị mới phục vụ phát triển đô thị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định: “Với thông điệp ‘Kết tài hoa, dệt tài sản’, Lễ hội hướng tới chuyển hóa các giá trị văn hóa, di sản, tri thức và năng lực sáng tạo thành những tài sản có khả năng phát triển lâu dài; góp phần tạo sinh kế, việc làm, thúc đẩy hợp tác và đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng của Thủ đô”.

Đây cũng là điểm nhấn đáng chú ý trong cách tiếp cận của Hà Nội đối với nguồn lực văn hóa. Di sản không chỉ được bảo tồn như những giá trị thuộc về quá khứ, mà còn cần được tiếp nối, khai thác và phát huy trong đời sống đương đại, tạo ra sản phẩm, dịch vụ và giá trị kinh tế mới. Việc kết nối nghệ nhân, nghệ sĩ, doanh nghiệp, nhà thiết kế và cộng đồng được kỳ vọng tạo nên chuỗi liên kết sáng tạo, mở rộng cơ hội việc làm và sinh kế từ các nguồn tài nguyên văn hóa.

Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 13 đến 28/11, với 150 hoạt động tại 5 cụm không gian văn hóa, di sản và sáng tạo, quy tụ gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà thiết kế và chuyên gia trong nước, quốc tế, trong đó gần 100 nghệ sĩ quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài đến từ 21 quốc gia. Đặc biệt, lần đầu tiên lễ hội mở ra hình thức nghệ sĩ quốc tế tham gia đồng sáng tạo với nghệ sĩ Việt Nam.

Nhiều không gian quen thuộc của Hà Nội được chuyển hóa thành địa điểm thực hành sáng tạo. Tại Chợ Đồng Xuân, triển lãm đa giác quan “Chạm Đồng Xuân” kết nối chất liệu thương mại truyền thống với nghệ thuật đương đại, trong đó các tiểu thương trực tiếp tham gia đồng sáng tạo. Tại 12 đình, hội quán và không gian di sản trong phố cổ, chuỗi hoạt động “Chuyện Đình trong Phố” đưa nghệ thuật, nghề thủ công truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Trong khi đó, khu vực hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian kết nối nghệ sĩ, nhà thiết kế và doanh nghiệp và công chúng thông qua các triển lãm, hội chợ sáng tạo. Tại Công viên Thống Nhất, chương trình “Ươm mầm Sáng tạo” mở ra không gian thử nghiệm dành cho các ý tưởng của người trẻ. Chuỗi chương trình “Hà Nội Sáng Đèn” cũng đưa nghệ thuật đến các nhà hát, rạp cổ, bảo tàng và không gian công cộng.

Đánh giá về định hướng phát triển sáng tạo của Hà Nội, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, cho rằng: Lễ hội là biểu hiện sinh động cho tầm nhìn phát triển của một thành phố có bề dày lịch sử, biết khai thác di sản làm nền tảng cho tương lai đổi mới và hòa nhập.

Đại diện UNESCO nhấn mạnh: “Di sản không chỉ đơn thuần là những gì còn lại từ quá khứ. Đó là một nguồn tài nguyên sống động, không ngừng được làm mới thông qua sự sáng tạo của chính những người kế thừa, thực hành và diễn giải lại di sản đó”.

Theo ông Jonathan Wallace Baker, sức mạnh của Hà Nội không chỉ nằm ở bề dày lịch sử mà còn ở trí tưởng tượng và khát vọng của người dân. Sự kết hợp giữa di sản và sáng tạo, giữa truyền thống và đổi mới sẽ tiếp tục định hình tương lai thành phố. UNESCO mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Hà Nội trong củng cố hệ sinh thái sáng tạo, bảo tồn di sản sống và mở rộng hợp tác quốc tế.

Tại lễ khai mạc, thành phố Hà Nội chính thức ra mắt nền tảng số văn hóa – du lịch HanoiGo trên ứng dụng iHanoi và tại địa chỉ hanoigo.hanoi.gov.vn. Nền tảng tích hợp thông tin về các điểm đến, di tích, danh lam thắng cảnh, không gian văn hóa, ẩm thực, cơ sở lưu trú và sự kiện, tour du lịch, góp phần đổi mới phương thức quảng bá hình ảnh Thủ đô, tạo thuận lợi cho người dân và du khách trong hành trình khám phá Hà Nội.

Qua năm mùa tổ chức, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội đang từng bước mở rộng từ một sự kiện văn hóa thành không gian kết nối các nguồn lực sáng tạo của thành phố. Vấn đề đặt ra không chỉ là tổ chức những hoạt động có sức lan tỏa trong thời gian diễn ra lễ hội mà quan trọng hơn là duy trì các kết nối, hình thành sản phẩm sáng tạo có giá trị, mở rộng thị trường và tạo sinh kế cho cộng đồng sau khi sự kiện kết thúc.

Với vị thế là thành phố đầu tiên của Việt Nam gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực Thiết kế, Hà Nội đang nỗ lực phát huy lợi thế di sản, nguồn nhân lực và sức sáng tạo của cộng đồng, từng bước đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng, góp phần nâng cao sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh của Thủ đô.