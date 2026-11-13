Khai mạc Lễ hội thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026
Chiều nay, tại Quảng trường sáng tạo phía Đông Hồ Hoàn Kiếm đã diễn ra lễ khai mạc Lễ hội thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 với chủ đề "Thăng Long kẻ nghệ". Tham dự chương trình có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong và đại diện lãnh đạo TP Hà Nội, các bộ, ban, ngành cùng đại diện UNESCO các tổ chức quốc tế, nghệ sĩ, nhà thiết kế và cộng đồng sáng tạo trong nước và quốc tế.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khai-mac-le-hoi-thiet-ke-sang-tao-ha-noi-2026-246261113194946668.htm