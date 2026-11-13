Khai mạc Lễ hội thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026

Hà Nội đã và đang chuẩn bị cho Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) với nhiều sự kiện quy mô lớn. Đây cũng là dịp nhìn nhận những cơ hội từ Luật Thủ đô năm 2026 trong việc huy động nguồn lực, mở rộng không gian sáng tạo và nâng cao mức độ thụ hưởng văn hóa của người dân.