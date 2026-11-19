Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tặng hoa cho các nhà tài trợ quỹ an sinh xã hội tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: MINH KHỞI)

Tuần lễ Văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026 diễn ra từ ngày 18 đến ngày 24/11, với 16 nhóm hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và xúc tiến thương mại đa dạng, hấp dẫn, mở ra không gian giao lưu, hợp tác, quảng bá hình ảnh Vĩnh Long năng động, thân thiện, nghĩa tình, hiếu khách.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc được tổ chức, gồm hội thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Khmer; liên hoan biểu diễn nhạc cụ ngũ âm của đồng bào Khmer, liên hoan câu lạc bộ đờn ca tài tử Nam Bộ, liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể và diễn xướng dân gian tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất.

Đội văn nghệ xã Long Hiệp trình diễn tiết mục nghệ thuật tại đêm khai mạc Lễ hội Ok Om Bok. (Ảnh: MINH KHỞI)

Không gian văn hóa dân tộc “Hành trình di sản và con đường nghệ thuật" tại phường Long Châu giới thiệu các giá trị văn hóa, nghệ thuật, trang phục, nhạc cụ, nghề truyền thống và sản phẩm văn hóa tiêu biểu của các cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Dịp này, xã Đôn Châu khánh thành công trình văn hóa, du lịch Khu lưu niệm cố Soạn giả, Nghệ sĩ Nhân dân Viễn Châu.

Bên cạnh đó còn có các hoạt động hướng đến phát huy vai trò của nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng trong bảo tồn, trao truyền di sản, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, trải nghiệm văn hóa cho người dân và du khách.

Không gian ẩm thực Nam Bộ tại phường Nguyệt Hóa, với quy mô 50 gian hàng, giới thiệu các món ăn truyền thống, đặc sản địa phương, bánh dân gian và hoạt động trình diễn chế biến món ăn, thức uống; kết hợp giao lưu nghệ thuật đờn ca tài tử và múa hát Khmer.

Bên cạnh đó, hội chợ xúc tiến thương mại, sản phẩm công nghiệp nông thôn và sản phẩm OCOP được tổ chức tại Quảng trường phường Nguyệt Hóa, quy tụ khoảng 400 gian hàng của doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Không gian trưng bày du lịch với chủ đề “Vĩnh Long-Trái tim xanh của Đồng bằng sông Cửu Long” sẽ giới thiệu hình ảnh, điểm đến, sản phẩm và chương trình du lịch, tạo điều kiện để các doanh nghiệp gặp gỡ, kết nối, hợp tác phát triển tour, tuyến. Các gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng của đồng bào Khmer tại Làng văn hóa, du lịch Khmer Trà Vinh, phường Nguyệt Hóa.

Tại Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer, triển lãm “Văn hóa Khmer, giá trị truyền thống và di sản” giới thiệu bộ ảnh “Di sản chùa Khmer, niềm tin và nghệ thuật”, để khách tham quan có thể tìm hiểu, quan sát trình diễn các nghề thủ công truyền thống như làm cốm dẹp và đan đát.

Lễ hội Ok Om Bok sẽ diễn ra giải đua ghe Ngo tại sông Láng Thé, xã Bình Phú. (Ảnh: MINH KHỞI)

Đặc biệt, giải đua ghe Ngo trên sông Láng Thé, xã Bình Phú, với sự tham gia của các đội ghe Ngo trong tỉnh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hứa hẹn sự tranh tài giữa các đội đua rất sôi nổi, đầy kịch tính.

Cùng với đó, đêm Lễ hội Ok Om Bok tại ao Bà Om, phường Nguyệt Hóa là hoạt động tín ngưỡng văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer, gắn với nghi lễ cúng trăng, thể hiện lòng tri ân đối với thiên nhiên và ước mong về mùa màng tốt tươi, cuộc sống bình an, no ấm.