Các đại biểu tham dự lễ hội.

Trong cộng đồng các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, Pà Thẻn là một trong những dân tộc rất ít người và phần lớn đồng bào Pà Thẻn của cả nước đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Dù số dân không đông, nhưng đồng bào Pà Thẻn đã gìn giữ được một kho tàng văn hóa đặc sắc: Sắc đỏ rực rỡ của bộ trang phục do chính đôi tay người phụ nữ Pà Thẻn dệt nên; những phong tục, nghi lễ gắn với vòng đời con người và nhịp mùa màng; những bài cúng, câu chuyện được ông bà kể lại bên bếp lửa qua bao thế hệ.

Song, điểm đặc biệt nhất trong văn hóa Pà Thẻn chính là nghi lễ Nhảy lửa. Khi mùa màng đã thu hoạch xong, bên đống than hồng rực sáng, theo tiếng đàn và lời khấn của người thầy cúng, những chàng trai Pà Thẻn chân trần bước vào lửa, tung than đỏ, để tạ ơn thần linh, xua đi rủi ro, cầu cho mùa màng tốt tươi, bản làng bình yên, con người khỏe mạnh. Ngọn lửa ấy là biểu tượng của sự sống, hơi ấm và sức mạnh; là niềm tin, lòng dũng cảm và khát vọng chinh phục thiên nhiên của cả cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hùng Đức phát biểu khai mạc lễ hội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hùng Đức nhấn mạnh: Nghi lễ Nhảy lửa của người Pà Thẻn đã hai lần được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2012 đối với cộng đồng người Pà Thẻn ở xã Tân Bắc, huyện Quang Bình (cũ) và năm 2023 đối với cộng đồng người Pà Thẻn ở xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình (cũ). Hôm nay, hai di sản ấy đã cùng chung một mái nhà trong tỉnh Tuyên Quang mới - đó vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự lễ hội.

Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra từ ngày 22 đến 24-11, tại xã Tân Trịnh, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc được tổ chức, thu hút sự tham gia của đồng bào Pà Thẻn đến từ các địa phương trong tỉnh. Nổi bật là nghi thức Nhảy lửa của người Pà Thẻn được tổ chức ngay sau chương trình khai mạc; cùng các chương trình giao lưu văn hóa, trình diễn trang phục truyền thống; lễ cúng báo cáo tổ tiên, thổ công, thổ địa; trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hóa, du lịch, nghề thủ công, ẩm thực và nông sản đặc trưng của địa phương; giao lưu, thi đấu các môn thể thao, trò chơi dân gian.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia lễ hội.

Lễ hội Nhảy lửa của người Pà Thẻn lần thứ II năm 2026 được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, lễ hội không chỉ tôn vinh giá trị đặc sắc của di sản mà còn tạo điều kiện để đồng bào Pà Thẻn ở các địa phương gặp gỡ, giao lưu văn hóa, phát huy vai trò chủ thể trong gìn giữ và trao truyền bản sắc dân tộc. Đây cũng là dịp để quảng bá những nét văn hóa đặc sắc của người Pà Thẻn, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm tại xã Tân Trịnh, góp phần phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn.

Độc đáo điệu nhảy lửa của người Pà Thẻn.

Màn nhảy lửa đẹp mắt.