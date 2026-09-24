Khai mạc Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM 2026

Lễ Thượng Đại kỳ – nghi thức khai mạc Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM năm 2026

Trong không khí trang nghiêm của ngày khai hội, lá Đại kỳ của Lễ hội Nghinh Ông được long trọng kéo lên, chính thức mở đầu các hoạt động của lễ hội. Chương trình khai mạc còn có biểu diễn trống kèn thiếu nhi, Lân – Sư – Rồng và võ nhạc, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi.

Bí thư Đảng ủy xã Cần Giờ Nguyễn Ngọc Vũ phát biểu khai mạc Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM năm 2026

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy xã Cần Giờ Nguyễn Ngọc Vũ nhấn mạnh, Lễ hội không chỉ thể hiện lòng biết ơn của con người đối với thiên nhiên mà còn ghi dấu quá trình khai phá, lập nghiệp bền bỉ, kiên cường của nhiều thế hệ cư dân trên vùng đất Cần Giờ.

Theo ông Nguyễn Ngọc Vũ, lễ hội cũng là dịp tưởng nhớ công lao các bậc tiền nhân và các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc trên vùng đất Rừng Sác anh hùng; qua đó góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa của địa phương.

Lễ hội diễn ra nhiều hoạt động mang đậm nét truyền thống dân gian và hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ có lịch sử hình thành từ năm Quý Sửu 1913, gắn với tín ngưỡng thờ Cá Ông và đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng ngư dân vùng biển Cần Giờ.

Đây là dịp để người dân bày tỏ lòng thành kính, tri ân Thần Nam Hải, cầu mong mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng, mùa đánh bắt thuận lợi và cuộc sống bình an, no ấm.

Nghi thức thượng Đại kỳ lễ hội tại công viên Cần Thạnh đã được thực hiện

Trong khuôn khổ Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM năm 2026 tại xã Cần Giờ, nhiều nghi lễ truyền thống và hoạt động văn hóa được tổ chức như: lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác – Cần Giờ; lễ viếng Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Chiến khu Rừng Sác; Lễ Nghinh Ông; lễ cúng tiền hiền, hậu hiền, bạn cũ lái xưa; cúng đại lễ và hát bội; Lễ Mừng công ngư dân...

Chương trình khai mạc còn có biểu diễn trống, kèn thiếu nhi

Bên cạnh các nghi lễ, lễ hội còn có nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, triển lãm, ẩm thực và trò chơi dân gian, tạo không gian giao lưu, trải nghiệm cho người dân và du khách.

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ không chỉ là một sinh hoạt tín ngưỡng dân gian được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ mà còn góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng biển Cần Giờ.

Qua các nghi lễ và hoạt động cộng đồng, những phong tục, tập quán gắn với đời sống ngư dân tiếp tục được trao truyền, tạo sự kết nối giữa truyền thống và đời sống đương đại.