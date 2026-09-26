Khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam năm 2026 tại Vũng Tàu

Tham dự có ông Võ Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu; ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) TPHCM cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo người dân, du khách.

Chương trình Khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam năm 2026 diễn ra trang trọng tại phường Vũng Tàu

Ra biển Nghinh Ông, gửi ước vọng bình an

Từ 5 giờ 30, tại Cảng Cầu Đá, các ghe, tàu tập trung thành đội hình chuẩn bị cho lễ Nghinh Ông. Đoàn có ghe chở Ban Nghinh Ông, Ban Tế lễ, đoàn Bả Trạo, đội lân; tàu Hải đội 2 Biên phòng, hai xuồng Cảnh sát biển và khoảng 20 tàu cá của ngư dân.

Nghinh rước linh vị Ông từ biển trở về

Khoảng 6 giờ , đoàn tàu rời cảng, hướng về khu vực gần Hòn Bà. Trên ghe chính, long vị Nam Hải Cự Tộc Ngọc Lân Chi Thần được rước theo đoàn - vị thần được cư dân vùng biển tôn kính trong tín ngưỡng thờ Cá Ông.

Thuyền chở các đại biểu và ngư dân làm lễ Nghinh Ông trên biển

Đến khu vực hành lễ, các tàu giảm tốc, neo lại giữa biển. Trên tàu chính, Ban Tế lễ thực hiện các nghi thức nghinh Nam Hải Tướng quân, Thủy Long Thần nữ và tưởng niệm những người đã mất trên biển. Đại lễ có chánh tế, học trò xướng lễ, nhạc lễ cùng trống, chiêng; các tuần lễ dâng hương, dâng rượu, dâng trà được thực hiện theo nghi thức truyền thống.

Nghi thức diễu hành rước Ông về Đình thần Thắng Tam

Lễ Nghinh Ông còn có nghi thức “chiêu u” dành cho những người đã tử nạn trên biển. Lễ vật sau nghi thức được thả xuống biển, thể hiện sự thương cảm và tri ân những bạn lái, ngư dân đã không trở về sau những chuyến biển.

Từ tín ngưỡng thờ Cá Ông, lễ Nghinh Ông Thắng Tam mang thêm ý nghĩa tưởng nhớ người đã khuất và gửi gắm ước vọng bình an đến những người tiếp tục vươn khơi.

Phát huy giá trị văn hóa biển

Sau nghi lễ Nghinh Ông trên biển, tại Công viên Tam giác Bãi Trước diễn ra chương trình khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu 2026, mở đầu bằng màn biểu diễn Lân - Sư - Rồng và chương trình nghệ thuật chào mừng gồm các tiết mục “Điệu hò biển đêm”, “Bài ca Tôm cá”, “Vũng Tàu kỷ nguyên mới”.

Phất cờ chuẩn bị rước Ông về Đình thần Thắng Tam

Điểm nhấn là nghi thức đánh trống khai hội với phần đổ Kiểng - Chiêng - Trống và khởi nhạc Ngũ âm, chính thức mở cổng lễ hội. Tiếp đó là nghi thức “Lễ Khai Nghinh Thủy Tướng”.

Ngay sau lễ khai mạc, đoàn rước Ông bắt đầu diễu hành từ Công viên Tam giác Bãi Trước, qua đường Quang Trung, Trương Công Định, Hoàng Hoa Thám về Di tích Đình thần Thắng Tam. Đoàn rước có các bậc kỳ lão, đội Lân - Sư - Rồng và các đội học trò lễ trong trang phục truyền thống.

Diễu hành rước Ông về Đình thần Thắng Tam

Tại Đình thần Thắng Tam, các đại biểu dâng hương, tham quan di tích và tiếp tục các nghi thức của lễ hội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, Trưởng ban Tổ chức, cho biết Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam là lễ hội truyền thống được cộng đồng cư dân miền biển gìn giữ qua nhiều thế hệ, đồng thời là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo đó, lễ hội không chỉ thể hiện tín ngưỡng thờ Cá Ông và ước vọng của ngư dân về những chuyến biển bình an, mà còn là dịp tri ân tiền nhân, các thế hệ ngư dân và những người đã không trở về sau những chuyến biển.

Thế hệ trẻ tham gia lễ diễu hành rước kiệu Nghinh Ông

Lễ hội năm nay được tổ chức trong không gian văn hóa, du lịch chung của TPHCM. Việc mở rộng không gian quảng bá được kỳ vọng góp phần đưa các giá trị văn hóa biển đến gần hơn với người dân, du khách.

Trong khuôn khổ lễ hội có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như đua thuyền buồm Vũng Tàu mở rộng 2026, trò chơi dân gian miền biển, hội thi vẽ và tô màu sinh vật biển, “Rung chuông vàng” tìm hiểu văn hóa, lịch sử Nghinh Ông Thắng Tam và cuộc thi trực tuyến tìm hiểu di tích, lịch sử lễ hội.

Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam diễn ra trong hai ngày 26 và 27-9 (tức là 16 và 17 âm lịch) với nhiều nghi lễ truyền thống gắn với tín ngưỡng thờ Cá Ông và văn hóa biển.