Lãnh đạo phường Vũng Tàu thực hiện nghi thức rước linh vị Cá Ông từ Bãi Trước về Đình thần Thắng Tam. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Sáng 25/9, Ủy ban nhân dân phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam năm 2026. Tham gia lễ khai mạc có hàng nghìn người dân và học sinh địa phương.

Mở đầu phần lễ là nghi thức rước linh vị Cá Ông từ biển vào bờ - tức Nghinh Ông - Hàng chục tàu ghe cùng với hàng trăm người xuất phát ở bờ biển Bãi Trước đi đến khu vực biển nơi có Miếu Bà Ngũ Hành ở Bãi Sau để thực hiện nghi thức tế lễ. Sau đó, đoàn ghe thuyền đưa linh vị Cá Ông quay về lại Bãi Trước để làm lễ rước vào Đình thần Thắng Tam.

Học sinh Vũng Tàu tham gia lễ rước linh vị Cá Ông từ biển vào Đình thần Thắng Tam. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam có từ hàng trăm năm trước, từ thời tiền hiền khai phá, lập làng và được cộng đồng cư dân miền biển Vũng Tàu gìn giữ, phát huy qua bao đời nay. Lễ hội đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo quan niệm và tâm thức của ngư dân miền biển Vũng Tàu, Ông Nam Hải-Cá Ông là vị thần linh thiêng che chở cho những chuyến ra khơi bình an, trời yên, biển lặng, thuyền về đầy ắp cá tôm.

Biển Bãi Trước, sáng 26/9, nơi xuất phát nghi thức ra biển rước, tế linh vị Cá Ông. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Đặc biệt, năm nay, Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu được kết nối với Nghinh Ông Cần Giờ trong không gian Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập. Nhờ đó, đã mở ra một bước phát triển mới về quy mô, không gian quảng bá các hoạt động văn hóa-du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh để những giá trị văn hóa biển được lan tỏa, giới thiệu đến đông đảo nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.

Đồng chí Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vũng Tàu, khẳng định, lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam năm 2026 không chỉ là câu chuyện của riêng phường Vũng Tàu, mà trở thành một giá trị văn hóa được kết nối, giới thiệu và phát huy trong không gian văn hóa, du lịch chung của Thành phố.

Miễu Bà Ngũ Hành ở Bãi Sau, Vũng Tàu-nơi diễn ra nghi thức tế Cá Ông trước khi rước về Đình thần Thắng Tam. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

“Đối với phường Vũng Tàu, đây cũng là cơ hội để phường tiếp tục nâng tầm lễ hội trở thành một sản phẩm văn hóa-du lịch đặc trưng, gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch, kinh tế biển, dịch vụ chất lượng cao”, đồng chí Vũ Hồng Thuấn nhấn mạnh.

Sau khi rước xong linh vị về Đình thần Thắng Tam, phần lễ tiếp tục diễn ra với lễ cúng tiền hiền, lễ thỉnh sắc thần, lễ cúng tế Ông Nam Hải, lễ xây chầu đại bội... trong những ngày tiếp theo.

Nghinh Ông trên đường Quang Trung, phường Vũng Tàu. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Phần hội có các chương trình như: biểu diễn tuồng cổ, cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như: biểu diễn thuyền buồm tại khu vực Bãi Trước; thi vẽ, tô màu sinh vật biển dành cho thanh thiếu niên; thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu văn hóa, lịch sử Nghinh Ông Thắng Tam; thi trực tuyến tìm hiểu về di tích và lịch sử lễ hội...

Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam năm 2026 là dịp để người dân Vũng Tàu ôn lại truyền thống; để du khách hiểu hơn về văn hóa biển. Và quan trọng là để mọi người cùng nhau minh chứng rằng trong một đô thị hiện đại, những giá trị truyền thống vẫn có sức sống mạnh mẽ và trở thành nguồn lực cho phát triển.