Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn năm 2026.

Lễ hội do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp UBND đặc khu Kiên Hải tổ chức với chủ đề “Đặc khu Kiên Hải - Sáng tạo và phát triển”.

Chủ tịch UBND đặc khu Kiên Hải Châu Hùng Kỳ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội cho biết, Lễ hội Nghinh Ông là nét sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng tiêu biểu của cư dân vùng biển, thể hiện lòng thành kính với tiền nhân và ước vọng về cuộc sống bình an, no ấm. Địa phương sẽ tiếp tục gắn bảo tồn di sản với phát triển kinh tế biển, du lịch và nâng cao đời sống người dân.

Chủ tịch UBND đặc khu Kiên Hải Châu Hùng Kỳ phát biểu khai mạc lễ hội.

Tiết mục ca múa “Lễ hội Nghinh Ông - Ngày vui biển đảo”.

Tiết mục ca múa Lý Kéo Chài.

Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra các nghi lễ truyền thống như thỉnh sắc Thần Hoàng và Bà Cố Chủ, an vị, cầu an, dâng hương, Nghinh Thần Nam Hải và Nghinh Thần trên biển.

Cùng với phần lễ, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức như trưng bày hình ảnh, tư liệu về biển đảo, danh lam thắng cảnh và thành tựu phát triển của Kiên Hải; giới thiệu sách, quảng diễn ẩm thực đặc trưng, khảo sát các điểm du lịch và hoạt động bảo vệ môi trường tại Lại Sơn.

Đáng chú ý, lễ hội còn có giải chạy Marathon, Việt dã “Vì Hòn Sơn Xanh - Chung một quyết tâm xây dựng đặc khu Kiên Hải không ma túy” năm 2026 và ra mắt thí điểm mô hình Câu lạc bộ đờn ca tài tử gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Đông đảo người dân tham dự chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn năm 2026.

Tiết mục song ca Nghinh Thần Ra Khơi.

Các tiết mục ca ngợi quê hương, biển đảo và Tổ quốc.

Thông qua chuỗi hoạt động, Lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa cư dân vùng biển, đưa các giá trị di sản đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời quảng bá hình ảnh Hòn Sơn và tiềm năng du lịch biển đảo An Giang.