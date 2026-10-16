Khai mạc Lễ hội Mường Lò 2026, tôn vinh nghệ thuật Xòe Thái

Dự lễ khai mạc có các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Về phía Bộ VHTTDL có Thứ trưởng Hồ An Phong. Tham dự buổi lễ còn có lãnh đạo tỉnh Lào Cai, đại diện các địa phương, cơ quan, đơn vị, khách quốc tế cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Các đại biểu tham dự sự kiện

Lễ hội năm nay gắn với kỷ niệm 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, tiếp tục đưa những giá trị văn hóa của người Thái đến gần hơn với công chúng.

Đồng thời, mở ra chuỗi hoạt động gắn kết Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Đây cũng là dịp để tôn vinh nghệ nhân, cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ những giá trị di sản quý báu của cha ông.

Với người Thái, văn hóa hiện diện trong lời khắp, sắc khăn piêu, hoa văn thổ cẩm, phong tục bản làng và những vòng xòe cộng đồng, nơi mỗi bàn tay nối tiếp nhau tạo nên sự gắn kết giữa con người với con người.

Lấy cảm hứng từ truyện thơ “Xống chụ xon xao” (Tiễn dặn người yêu) và sợi dây tình Xải Panh, chương trình nghệ thuật “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu” kể câu chuyện về tình yêu, phong tục và tình nghĩa cộng đồng qua âm nhạc, diễn xướng dân gian.

Toàn cảnh đêm khai mạc lễ hội Mường Lò

Điểm nhấn của đêm khai mạc là màn đại xòe với sự tham gia của trên 2.000 nghệ nhân và diễn viên, tái hiện không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nơi những vòng tay cùng nhịp bước kết nối truyền thống với đời sống hôm nay.

Từ những vòng xòe mang đậm bản sắc dân tộc, Mường Lò trở thành điểm hẹn trên hành trình khám phá Tây Bắc, thu hút du khách tìm hiểu cảnh sắc thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa bản làng và thưởng thức ẩm thực truyền thống.

Lễ hội năm 2026 còn có các hoạt động hội chợ du lịch, quảng bá sản phẩm OCOP, giới thiệu ẩm thực và trải nghiệm không gian bản làng, tạo cơ hội kết nối, giới thiệu sản phẩm truyền thống và hình ảnh Mường Lò đến du khách.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh định hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, quan tâm nghệ nhân, truyền dạy văn hóa cho thế hệ trẻ và tạo sinh kế cho người dân.

Theo định hướng của tỉnh, người dân giữ vai trò trung tâm, chủ thể sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng văn hóa, việc trao truyền di sản trong đời sống thường ngày là nền tảng để những giá trị truyền thống tiếp tục được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch, lễ hội hướng đến quảng bá hình ảnh địa phương đến bạn bè trong nước, quốc tế, gắn sức hút của di sản với phát triển du lịch bền vững.