Khai mạc Lễ hội Mường Lò 2026: Du khách cần đến sớm, chú ý phân luồng giao thông

Để bảo đảm an ninh, an toàn và ổn định tổ chức Chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026, Ban Tổ chức trân trọng thông báo và đề nghị đại biểu, Nhân dân, du khách có vé tham dự đến sớm, vào đúng cổng quy định, cụ thể:

• Vé đỏ và thẻ đại biểu: Vào cổng chính, thời gian vào sân chậm nhất là 19 giờ 00.

• Vé vàng: Vào cổng A6, thời gian vào sân chậm nhất là 18 giờ 30.

• Vé tím: Vào cổng A1, thời gian vào sân chậm nhất là 18 giờ 30.

Ban Tổ chức mong nhận được sự chia sẻ, đồng thuận và phối hợp của Nhân dân, du khách trong việc chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng; không tập trung đông người, chen lấn tại các khu vực cổng ra vào. Đồng thời, có thể lựa chọn tham quan, khám phá, trải nghiệm các không gian văn hóa, du lịch cùng nhiều hoạt động khác trong khuôn khổ lễ hội.

Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ, tinh thần hợp tác và ý thức chấp hành của quý đại biểu, Nhân dân và du khách, góp phần xây dựng hình ảnh Lễ hội văn minh, an toàn và thân thiện.

Hình ảnh vòng Đại Xòe trong buổi tổng duyệt chương trình, tái hiện nét đẹp văn hóa truyền thống và tinh thần gắn kết cộng đồng.

Trước đó, UBND tỉnh Lào Cai đã thông báo phương án phân luồng, điều tiết giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 174, đoạn từ Km2+300 (gần Công an phường Nghĩa Lộ) đến Km4+500 (gần cây xăng Nghĩa Hằng).

Thời gian thực hiện thực hiện phân luồng các buổi sơ duyệt, tổng duyệt và ngày khai mạc chính thức (từ 16 giờ đến 22 giờ 30 phút, ngày 16/10/2026).

Theo phương án phân luồng, các phương tiện lưu thông từ phường Yên Bái đi xã Mù Cang Chải và ngược lại được hướng dẫn di chuyển qua Quốc lộ 32 hoặc đường Hoàng Liên Sơn.

Các phương tiện đi từ xã Trạm Tấu đến phường Nghĩa Lộ và chiều ngược lại di chuyển theo tuyến đường 2/9 - đường An Hòa - Dốc Đỏ.

Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn trong thời gian diễn ra lễ hội.

Người dân và du khách khi tham gia giao thông cần chú ý hệ thống biển báo, hướng dẫn phân luồng; tuân thủ sự điều tiết của lực lượng chức năng, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp và không dừng, đỗ phương tiện tùy tiện tại khu vực tổ chức sự kiện cũng như các tuyến đường lân cận.

Việc chủ động đến sớm, lựa chọn lộ trình hợp lý và nâng cao ý thức chấp hành quy định giao thông của mỗi người sẽ góp phần bảo đảm Chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 diễn ra an toàn, thuận lợi, để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân và du khách.

Chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 diễn ra vào 19h30 ngày 16/10 tại Sân vận động phường Nghĩa Lộ và được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h trên sóng VTV2, VTV5, VTVgo Đài Truyền hình Việt Nam, kênh truyền hình của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai.