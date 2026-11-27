Các đại biểu thực hiện Nghi thức cất cánh Lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế Quảng Trị 2026. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Không gian lễ hội rực rỡ sắc màu với sự xuất hiện của 34 khinh khí cầu, đại diện cho 34 tỉnh, thành, tạo nên bức tranh đặc sắc, ngoạn mục trên bầu trời Quảng Trị. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Không gian lễ hội rực rỡ sắc màu với sự xuất hiện của 34 khinh khí cầu, đại diện cho 34 tỉnh, thành, tạo nên bức tranh đặc sắc, ngoạn mục trên bầu trời Quảng Trị. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Lễ hội hứa hẹn trở thành sự kiện văn hóa, du lịch và giải trí đặc sắc, mang đến cho người dân, du khách trong nước và quốc tế những trải nghiệm mới mẻ, nhiều ấn tượng. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Lễ hội hứa hẹn trở thành sự kiện văn hóa, du lịch và giải trí đặc sắc, mang đến cho người dân, du khách trong nước và quốc tế những trải nghiệm mới mẻ, nhiều ấn tượng. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Du khách trải nghiệm bay cùng khinh khí cầu. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Không chỉ là một sự kiện trình diễn và trải nghiệm du lịch, Lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế Quảng Trị 2026 còn mang ý nghĩa biểu tượng là hình ảnh của tự do, hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và khát vọng vươn tới tương lai. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Tỉnh Quảng Trị kỳ vọng kiến tạo một sản phẩm du lịch mới mẻ, mang tính khác biệt cao nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và độ nhận diện thương hiệu du lịch địa phương trên bản đồ du lịch quốc gia. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)