Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: Đ.V

Trong không khí thiêng liêng của buổi sớm mai trên mảnh đất Thành Cổ anh hùng, đoàn đại biểu ban tổ chức lễ hội thành kính thực hiện lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Xúc động giây phút chào Đại kỳ Tổ quốc - Ảnh: Đ.V

Ngay sau nghi thức chào cờ, hát Quốc ca, Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị - năm 2026 chính thức khai mạc với sự xuất hiện của 34 khinh khí cầu - đại diện cho 34 tỉnh, thành trên cả nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc - Ảnh: Đ.V

Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là nghi lễ chào Đại kỳ Tổ quốc rộng 2.025m2 tại Thành Cổ Quảng Trị, kết hợp cùng màn trình diễn của 34 khinh khí cầu đồng loạt bay ở độ cao từ 50m xung quanh đại kỳ. Khoảnh khắc thiêng liêng và đáng nhớ này tại buổi lễ đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc sâu sắc trong lòng mỗi người dân và du khách.

Đại kỳ rộng 2.025m2 được từ từ kéo lên trên bầu trời Thành Cổ Quảng Trị - Ảnh: Đ.V

Với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình”, Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị - năm 2026 mang đến một không gian lễ hội đặc sắc, kết nối lịch sử, văn hóa và du lịch.

Đại kỳ Tổ quốc bay trên bầu trời - Ảnh: Đ.V

Những khinh khí cầu nhiều màu sắc xuất hiện trên bầu trời Thành Cổ Quảng Trị không chỉ tạo nên cảnh quan ấn tượng mà còn truyền tải thông điệp về một Quảng Trị yêu chuộng hòa bình, năng động và hội nhập.

Người dân, du khách hào hứng xem lễ hội khinh khí cầu - Ảnh: Đ.V

Không đơn thuần là một hoạt động trình diễn hay trải nghiệm du lịch, những chuyến bay khinh khí cầu tại địa danh lịch sử này còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc.

Kỹ thuật viên điều khiển khinh khí cầu - Ảnh: Đ.V

Từ nơi từng chứng kiến những mất mát, đau thương của chiến tranh, hôm nay những cánh bay vươn lên bầu trời thanh bình gợi lên hình ảnh của niềm tin, sự hồi sinh và khát vọng hướng tới tương lai.

Những khinh khí cầu tạo nên bức tranh đầy sắc màu tươi mới cho không gian Thành Cổ Quảng Trị - Ảnh: Đ.V

Đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ hội khinh khí cầu quốc tế và xác định sự kiện này là một trong những hoạt động góp phần làm mới hình ảnh điểm đến, đưa Quảng Trị đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Bầu trời Thành Cổ Quảng Trị đầy màu sắc được tạo nên từ hàng chục khinh khí cầu - Ảnh: Đ.V