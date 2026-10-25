Khai mạc Lễ hội Hoa Tam giác mạch với chủ đề 'Âm vang miền đá'

Du khách trong trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc trên Cao nguyên đá check-in, trải nghiệm giữa vườn hoa tam giác mạch. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Lễ hội nhằm quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa các dân tộc, thúc đẩy phát triển du lịch và lan tỏa hình ảnh vùng cao nguyên đá Đồng Văn đến du khách trong nước, quốc tế.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện chính quyền nhân dân châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam và thành phố Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) cùng hàng nghìn người dân, du khách trong nước, quốc tế đã tham dự buổi lễ.

Chương trình gồm phần lễ và phần hội với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc do nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân biểu diễn, kết hợp hài hòa giữa văn hóa truyền thống, nghệ thuật đương đại, khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên, con người, bản sắc văn hóa các dân tộc, sức sống mới trên vùng đất địa đầu cực Bắc Tổ quốc.

Ông Đỗ Hùng Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nêu rõ, chủ đề "Âm vang miền đá" gửi gắm thông điệp về sức sống bền bỉ, tinh thần vượt khó, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc. Lễ hội không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hoa tam giác mạch mà còn góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản.

Ông Đỗ Hùng Đức đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch theo hướng chuyên nghiệp, đa dạng, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương.

Các bên liên quan tăng cường liên kết giữa các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, đẩy mạnh quảng bá du lịch trên các nền tảng số, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện. Việc phát triển du lịch phải gắn với bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống, đảm bảo người dân địa phương được hưởng lợi từ các hoạt động du lịch.

Du khách thả mình giữa thung lũng hoa tam giác mạch thơ mộng, tận hưởng vẻ đẹp bình yên của Cao nguyên đá mùa hoa nở. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Để chuẩn bị cho lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026, các cấp, ngành và địa phương đã tập trung xây dựng nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, xúc tiến thương mại và trải nghiệm cộng đồng. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và chất lượng dịch vụ được chú trọng, hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh.

Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô, Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Lùng Tám, không gian trưng bày sản phẩm thuộc chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), nông sản và hàng hóa đặc trưng địa phương. Đáng chú ý, ngày 31/10 sẽ diễn ra chương trình biểu diễn nhạc rock "Tinh thần đá" lần thứ II tại vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, góp phần thu hút du khách.

Từ tháng 10 đến hết tháng 12/2026, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục được tổ chức tại các xã trong vùng cao nguyên đá Đồng Văn. Du khách có cơ hội tham gia các hoạt động du lịch cộng đồng, giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian, trình diễn nghề truyền thống như dệt lanh, nhuộm chàm, thêu thổ cẩm, rèn và đan lát, khám phá ẩm thực địa phương, trải nghiệm chế biến bánh tam giác mạch và tìm hiểu tập quán canh tác trên nương đá.

Lễ hội Hoa Tam giác mạch là sự kiện văn hóa, du lịch tiêu biểu của tỉnh Tuyên Quang, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa; phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của cao nguyên đá Đồng Văn, xây dựng hình ảnh du lịch Tuyên Quang giàu bản sắc và phát triển bền vững.