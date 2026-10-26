Khai mạc Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026

Dự Lễ khai mạc có đồng chí Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang; Hầu A Lềnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Đỗ Hùng Đức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang khẳng định: Cao nguyên đá Đồng Văn từ lâu đã khắc ghi trong lòng người dân và du khách cảm xúc về một vùng đất kỳ vĩ, nơi những dãy núi đá tai mèo trùng điệp dựng đứng giữa mây trời biên cương Tổ quốc. Nơi đây, thiên nhiên tuy khắc nghiệt nhưng tâm hồn con người vô cùng ấm áp, rộng mở và sắt son, gắn bó.

Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 khai hội vào đêm 25/10.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cũng cho biết, từ một loài cây cứu đói thuở xa xưa, Tam giác mạch nay đã trở thành biểu tượng du lịch đặc trưng, thành sứ giả kết nối miền đá với bạn bè trong nước và quốc tế. Cùng với vẻ đẹp của mùa hoa, Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn còn hội tụ những giá trị nổi bật về địa chất, địa mạo, cảnh quan, lịch sử và văn hóa. Đây là tài sản vô giá, là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm chung của chúng ta trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy di sản cho hôm nay và các thế hệ mai sau.

Để cao nguyên đá cất lên tiếng hát, để mỗi mùa hoa trở thành một kỳ nghỉ, lễ hội, tỉnh Tuyên Quang trân trọng ghi nhận và tri ân sự đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của tất cả các đoàn thể, tổ chức, cá nhân đã và đang hằng ngày vun đắp cho mảnh đất này.

Đồng chí Hà Thị Khiết cùng các đại biểu dự chương trình.

Đó là những người dân cần mẫn tay gậy, tay gùi, chắt chiu từng hốc đất trên đá để gieo mầm hoa, giữ gìn màu xanh sinh thái và cảnh quan rực rỡ cho quê hương; các nghệ nhân, già làng, trưởng bản – những người miệt mài giữ hồn di sản qua tiếng khèn Mông sâu lắng, qua các làn điệu dân ca, dân vũ và sắc màu trang phục truyền thống độc đáo.

Đó còn là cộng đồng doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh, đơn vị lữ hành và dịch vụ đã năng động kết nối, nâng tầm giá trị ẩm thực, sản phẩm OCOP và hàng thủ công truyền thống, tạo nên những hành trình trải nghiệm chuyên nghiệp đong đầy tình yêu thương, gắn bó với mảnh đất cao nguyên đá; lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương hằng ngày giữ vững bình yên nơi phên giậu Tổ quốc, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện.

Và đặc biệt là mỗi người dân, mỗi bạn trẻ, cộng đồng mạng - những đại sứ du lịch đang hằng ngày lan tỏa vẻ đẹp của quê hương lên không gian mạng, đưa hình ảnh cao nguyên đá chạm đến trái tim hàng triệu du khách.

Nghệ sĩ Trọng Tấn và Giàng Thị Hoa biểu diễn trong phần đầu của chương trình khai mạc.

Tỉnh Tuyên Quang cam kết tiếp tục chung tay bảo tồn, phát huy giá trị Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch theo hướng chuyên nghiệp, đa dạng; gắn mùa hoa với du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái; tăng cường liên kết tuyến, điểm hấp dẫn để mỗi người dân, mỗi cơ sở du lịch đều là những đại sứ thân thiện và trách nhiệm.

Trong lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật "Âm vang miền đá" mang đậm dấu ấn tư duy dàn dựng hiện đại của Tổng đạo diễn Việt Đặng đưa người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Sau màn nghệ thuật “Có hẹn vùng hoa trên đá” và cảnh diễn “Hơi thở của núi”, khán giả có dịp lắng nghe giọng hát truyền cảm của Trọng Tấn, Giàng Thị Hoa với tổ khúc “Hà Giang quê hương tôi - Về Hà Giang với em”, hòa cùng liên khúc “Tuyên Quang kỷ nguyên vươn mình” (Trọng Tấn, Đặng Ngọc Anh).

Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu trong chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội.

Thông qua 3 chương chính: Tiếng khèn núi hát; Nơi hẹn dưới chân mây; Tự hào hương sắc cùng màn pháo hoa rực rỡ, đêm khai mạc Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XII đã khắc họa hình ảnh một Tuyên Quang kiên cường trong quá khứ, rực rỡ ở hiện tại và tự tin bước vào kỷ nguyên mới - nơi những bông hoa tam giác mạch mong manh nhưng kiêu hãnh vẫn miệt mài vươn mình nở rộ trên nền đá xám hùng vĩ.

Sau phần truyền hình trực tiếp, không khí tại Quảng trường Thanh niên tiếp tục bùng nổ với đại nhạc hội ngoài sóng. Hàng nghìn người dân và du khách đã cùng hòa mình vào những giai điệu sôi động qua các ca khúc “Người Việt Nam” (Tấn Đạt), “Men say” (Dương Trường Giang), mashup “Yêu đừng sợ đau - Anh muốn đưa em về không”, “Có công mài sắc” (Ngô Lan Hương) và “Bầu trời Việt Nam” (Dương Trường Giang).

Hoa Tam giác mạch nở rộ cùng nhiều hoạt động văn hoá trong mùa lễ hội năm 2026 được địa phương chuẩn bị để phục vụ du khách.

Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 với chủ đề "Âm vang miền đá" diễn ra từ tháng 10 đến hết tháng 12/2026 với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, thương mại, ẩm thực và du lịch sôi nổi trên khắp cao nguyên đá. Ban tổ chức cho biết, khoảng 400 ha hoa Tam giác mạch được gieo trồng tại các xã vùng cao nguyên đá Đồng Văn theo nhiều thời điểm để hoa nở kéo dài suốt mùa lễ hội. Sắc hoa Tam giác mạch trên nền núi đá hùng vĩ tiếp tục là điểm nhấn đặc trưng của mùa du lịch cuối năm, thu hút du khách khám phá cảnh quan thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa bản địa và tìm hiểu cuộc sống của đồng bào các dân tộc vùng cao nguyên đá.