Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh thăm hỏi các đại biểu quốc tế dự khai mạc Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XII.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đỗ Hùng Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh: Lễ hội hoa Tam giác mạch qua 12 kỳ tổ chức đã trở thành thương hiệu du lịch đặc sắc, mang đậm dấu ấn riêng của vùng cao tỉnh Tuyên Quang. Hoa tam giác mạch không chỉ tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, sự vươn lên kiên cường của đồng bào các dân tộc trên cao nguyên đá, mà còn là sản phẩm du lịch độc đáo thu hút du khách trong và ngoài nước.

Đồng chí Đỗ Hùng Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Lễ hội Hoa tam giác mạch.

Các đại biểu, nhân dân và du khách dự khai mạc Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XII.

Với chủ đề “Âm vang miền đá”, lễ hội năm nay là thông điệp khẳng định sức mạnh đoàn kết, sự lưu giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch bền vững. Tỉnh Tuyên Quang cam kết sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên để mang đến cho du khách những trải nghiệm trọn vẹn, ấm áp nhất. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hùng Đức cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nhân dân xã Đồng Văn và các địa phương đã chung tay gìn giữ, chăm sóc những thảm hoa rực rỡ, đồng thời chính thức tuyên bố khai mạc Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh và các đại biểu dự khai mạc Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XII - 2026.

Đồng chí Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu dự khai mạc Lễ hội.

Ngay sau nghi thức khai mạc là Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Âm vang miền đá”, gồm các nội dung chính như: Sức sống trên đá, khắc họa cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và hành trình vươn lên sống động của hoa tam giác mạch giữa ngút ngàn đá xám; sắc màu văn hóa miền ca, tái hiện không gian sinh hoạt văn hóa, các điệu múa, tiếng khèn, bài ca truyền thống của đồng bào các dân tộc; Tuyên Quang vẫy gọi và Hội nhập, thể hiện tinh thần hiếu khách, sự đổi mới và khát vọng vươn xa của du lịch địa phương. Chương trình được dàn dựng công phu với sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc dân gian truyền thống và công nghệ ánh sáng, âm thanh hiện đại, mang đến cho người xem những cảm xúc thăng hoa và ấn tượng khó quên.

Đồng chí Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang và Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh và các đại biểu ấn nút khai mạc Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XII.

Các đại biểu dự khai mạc Lễ hội hoa Tam giác giác mạch.

Các đại biểu dự khai mạc Lễ hội hoa Tam giác mạch.

Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra chuỗi các hoạt động phong phú kéo dài suốt mùa hoa. Trong đó nổi bật là không gian gian hàng quảng bá sản phẩm OCOP, giới thiệu các đặc sản địa phương, nông sản sạch, sản phẩm thủ công truyền thống; hội thi không gian văn hóa và trò chơi dân gian; trải nghiệm các điểm check-in thảm hoa; thưởng thức ẩm thực vùng cao…

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại khai mạc lễ hội.

Nhân dân và du khách tham dự khai mạc Lễ hội.

Sự kiện khai mạc Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 không chỉ mở đầu cho mùa du lịch rực rỡ tại xã Đồng Văn mà còn góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang

Trước đó, đồng chí Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh uỷ cùng các thành viên đoàn công tác của tỉnh đã đến tham quan, trải nghiệm tại Trung tâm thực cảnh diễn xướng về đêm xã Đồng Văn.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh trải nghiệm tại Trung tâm thực cảnh diễn xướng về đêm xã Đồng Văn.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh thăm hỏi các nghệ nhân tại Trung tâm thực cảnh diễn xướng về đêm xã Đồng Văn.