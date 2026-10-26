Khai mạc Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XII: Mang đến không gian nghệ thuật đặc sắc

Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XII đã chính thức khai mạc trong không gian nghệ thuật đong đầy cảm xúc mang tên "Âm vang miền đá".

Sự kiện không chỉ tôn vinh vẻ đẹp kiên cường của loài hoa không chỉ là biểu tượng của cao nguyên đá Hà Giang, mà loài hoa này còn mang nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc trong đời sống cư dân bản địa và bản sắc văn hóa. Tam giác mạch mọc lên từ những khe đá khô cằn, khắc nghiệt của vùng cao phía Bắc, biểu trưng cho ý chí vươn lên bền bỉ và sức sống mãnh liệt của biết bao thế hệ đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 với chủ đề "Âm vang miền đá" sẽ mang đến một không gian nghệ thuật đặc sắc, hòa quyện giữa vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ, sự thuần khiết của loài hoa và tinh hoa văn hóa truyền thống. Sự kiện thể hiện tấm lòng tri ân, mến khách cùng tầm nhìn và cam kết của tỉnh trong việc đưa du lịch Tuyên Quang phát triển thành điểm sáng nơi tuyến đầu Tổ quốc, góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu du lịch Việt Nam.

Lễ khai mạc có sự tham dự của bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang. Bí thư tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành trong tỉnh, cùng đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Đỗ Hùng Đức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quangnêu rõ: Cao nguyên đá Đồng Văn từ lâu đã khắc ghi trong lòng người dân và du khách cảm xúc về một vùng đất kỳ vĩ, nơi những dãy núi đá tai mèo trùng điệp dựng đứng giữa mây trời biên cương Tổ quốc. Nơi đây, thiên nhiên tuy khắc nghiệt nhưng tâm hồn con người lại vô cùng ấm áp, rộng mở và sắt son, gắn bó.

Mỗi độ thu về, khi những cơn gió lạnh đầu mùa tràn qua khe núi cũng là lúc những triền hoa tam giác mạch bừng nở, dệt nên bức thảm hồng dịu dàng ôm trọn lấy nét xám hùng vĩ, hiên ngang của núi đá tai mèo. Sức sống kỳ diệu của hoa tam giác mạch chính là hiện thân cho khí chất con người nơi đây. Mộc mạc và bền bỉ, nhẫn nại mà kiên cường, luôn biết vươn lên từ gian khó để dâng đời những mùa hoa rực rỡ nhất.

Sức sống kỳ diệu của hoa tam giác mạch chính là hiện thân cho khí chất con người nơi đây.

Từ một loài cây cứu đói thuở xa xưa, tam giác mạch nay đã trở thành biểu tượng du lịch đặc trưng, thành sứ giả kết nối miền đá với bạn bè trong nước và quốc tế. Cùng với vẻ đẹp của mùa hoa, Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn còn hội tụ những giá trị nổi bật về địa chất, địa mạo, cảnh quan, lịch sử và văn hóa. Đây là tài sản vô giá, là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm chung của chúng ta trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy di sản cho hôm nay và các thế hệ mai sau.

Để Cao nguyên đá "cất lên tiếng hát", để mỗi mùa hoa trở thành một kỳ nghỉ, lễ hội, tỉnh Tuyên Quang trân trọng ghi nhận và tri ân sự đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của tất cả các đoàn thể, các tổ chức, cá nhân đã và đang hằng ngày vun đắp cho mảnh đất này: Đó là những người dân cần mẫn tay gậy, tay gùi, chắt chiu từng hốc đất trên đá để gieo mầm hoa, giữ gìn màu xanh sinh thái và cảnh quan rực rỡ cho quê hương; là các nghệ nhân, già làng, trưởng bản – những người miệt mài giữ hồn di sản qua tiếng khèn Mông sâu lắng, qua các làn điệu dân ca, dân vũ và sắc màu trang phục truyền thống độc đáo; là cộng đồng doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh, đơn vị lữ hành và dịch vụ đã năng động kết nối, nâng tầm giá trị ẩm thực, sản phẩm OCOP và hàng thủ công truyền thống, tạo nên những hành trình trải nghiệm chuyên nghiệp đong đầy tình yêu thương, gắn bó với mảnh đất Cao nguyên đá; là lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương hằng ngày giữ vững bình yên nơi phên giậu Tổ quốc, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện; và đặc biệt là mỗi người dân, mỗi bạn trẻ, cộng đồng mạng - những đại sứ du lịch đang hằng ngày lan tỏa vẻ đẹp của quê hương lên không gian mạng, đưa hình ảnh Cao nguyên đá chạm đến trái tim hàng triệu du khách.

Tỉnh Tuyên Quang xác định, phát triển du lịch là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Song, phát triển phải đi đôi với bảo tồn, khai thác tiềm năng phải gắn với gìn giữ cảnh quan, môi trường và bản sắc văn hóa. Thành công của mỗi mùa lễ hội hằng năm không chỉ đo bằng quy mô chương trình hay số lượng du khách, mà chính là ở những giá trị bền vững đọng lại cho cộng đồng: di sản được bảo vệ nguyên vẹn, văn hóa được trao truyền tiếp nối, sản phẩm địa phương được quảng bá và tiêu thụ, việc làm và thu nhập của người dân được nâng lên. Đồng bào các dân tộc chính là chủ thể tự hào giữ gìn di sản, trực tiếp tham gia và được hưởng lợi từ phát triển du lịch.

Tỉnh Tuyên Quang cam kết tiếp tục chung tay bảo tồn, phát huy giá trị Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch theo hướng chuyên nghiệp, đa dạng; gắn mùa hoa với du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái; tăng cường liên kết tuyến, điểm hấp dẫn để mỗi người dân, mỗi cơ sở du lịch đều là những đại sứ thân thiện và trách nhiệm.

Trong khuôn khổ lễ hội, chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, thương mại, ẩm thực và du lịch sẽ diễn ra sôi nổi trên khắp Cao nguyên đá. Đến hết tháng 12, tỉnh Tuyên Quang mong muốn mỗi du khách khi đến với miền đá hãy cùng chung tay giữ gìn cảnh quan, bảo vệ những triền hoa, ứng xử văn minh và tôn trọng phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc, để mỗi chuyến đi là một hành trình trải nghiệm trọn vẹn và đáng nhớ.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh Tuyên Quang, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp cùng Công ty TNHH Truyền thông giải trí TL Việt Nam thực hiện, chương trình nghệ thuật "Âm vang miền đá" mang đậm dấu ấn tư duy dàn dựng hiện đại của Tổng đạo diễn Việt Đặng.

Lễ hội thu hút rất nhiều du khách tới tham quan và tham gia các trò chơi vói người dân địa phương

Chương trình mở đầu đầy ấn tượng với màn nghệ thuật "Có hẹn vùng hoa trên đá" và cảnh diễn "Hơi thở của núi". Trên nền khí nhạc dân gian đương đại, Vũ đoàn Tre cùng các diễn viên quần chúng đã tái hiện trọn vẹn nhịp đập linh thiêng của đại ngàn. Không gian tiếp tục bùng nổ qua giọng hát truyền cảm của Trọng Tấn, Giàng Thị Hoa với tổ khúc "Hà Giang quê hương tôi - Về Hà Giang với em", hòa cùng liên khúc "Tuyên Quang kỷ nguyên vươn mình" (Trọng Tấn, Đặng Ngọc Anh), dẫn dắt khán giả bước vào hành trình nghệ thuật sâu lắng.

Chươngtrình nghệ thuật chính được ví như quá trình trổ hoa kiên cường của nụ tam giác mạch giữa lòng miền đá, đưa người xem đi qua từng cung bậc cảm xúc từ Chương 1: "Tiếng khèn núi hát", Chương 2: "Nơi hẹn dưới chân mây" đến Chương cuối "Tự hào hương sắc".

Không dừng lại ở phần sóng truyền hình trực tiếp, không khí tại Quảng trường Thanh niên tiếp tục bùng nổ với đại nhạc hội ngoài sóng. Hàng nghìn người dân và du khách đã cùng hòa mình vào những giai điệu sôi động qua các ca khúc "Người Việt Nam" (Tấn Đạt), "Men say" (Dương Trường Giang), mashup "Yêu đừng sợ đau - Anh muốn đưa em về không", "Có công mài sắc" (Ngô Lan Hương) và "Bầu trời Việt Nam" (Dương Trường Giang).

Đêm khai mạc Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XII đã khắc họa trọn vẹn hình ảnh một Tuyên Quang kiên cường trong quá khứ, rực rỡ ở hiện tại và tự tin bước vào kỷ nguyên mới - nơi những bông hoa tam giác mạch mong manh nhưng kiêu hãnh vẫn miệt mài vươn mình nở rộ trên nền đá xám hùng vĩ.