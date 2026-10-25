Khai mạc 'Lễ hội hoa Tam giác mạch' âm vang miền đá

Sự kiện tôn vinh vẻ đẹp kiên cường của loài hoa không chỉ là biểu tượng của cao nguyên đá Hà Giang, mà loài hoa này còn mang nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc trong đời sống cư dân bản địa và bản sắc văn hóa. Tam giác mạch mọc lên từ những khe đá khô cằn, khắc nghiệt của vùng cao phía Bắc, biểu trưng cho ý chí vươn lên bền bỉ và sức sống mãnh liệt của biết bao thế hệ đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Khai mạc "Lễ hội hoa tam giác mạch" lần thứ 12 năm 2026 với chủ đề "Âm vang miền đá" mang đến một không gian nghệ thuật đặc sắc, hòa quyện giữa vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ, sự thuần khiết của loài hoa và tinh hoa văn hóa truyền thống. Sự kiện thể hiện tấm lòng tri ân, mến khách cùng tầm nhìn và cam kết của tỉnh trong việc đưa du lịch Tuyên Quang phát triển thành điểm sáng nơi tuyến đầu Tổ quốc, góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu du lịch Việt Nam.

Chương trình mang đến một không gian nghệ thuật đặc sắc, hòa quyện giữa vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ, sự thuần khiết của loài hoa và tinh hoa văn hóa truyền thống. (Ảnh: BTC).

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Hùng Đức - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho hay, tỉnh Tuyên Quang xác định, phát triển du lịch là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Song, phát triển phải đi đôi với bảo tồn, khai thác tiềm năng phải gắn với gìn giữ cảnh quan, môi trường và bản sắc văn hóa. Thành công của mỗi mùa "Lễ hội Tam giác mạch" không chỉ đo bằng quy mô chương trình hay số lượng du khách, mà chính là ở những giá trị bền vững đọng lại cho cộng đồng: di sản được bảo vệ nguyên vẹn, văn hóa được trao truyền tiếp nối, sản phẩm địa phương được quảng bá và tiêu thụ, việc làm và thu nhập của người dân được nâng lên. Đồng bào các dân tộc chính là chủ thể tự hào giữ gìn di sản, trực tiếp tham gia và được hưởng lợi từ phát triển du lịch.

Tỉnh Tuyên Quang cam kết tiếp tục chung tay bảo tồn, phát huy giá trị Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch theo hướng chuyên nghiệp, đa dạng; gắn mùa hoa với du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái; tăng cường liên kết tuyến, điểm hấp dẫn để mỗi người dân, mỗi cơ sở du lịch đều là những đại sứ thân thiện và trách nhiệm.

Chương trình mở đầu đầy ấn tượng với màn nghệ thuật “Có hẹn vùng hoa trên đá” và cảnh diễn “Hơi thở của núi”. Trên nền khí nhạc dân gian đương đại, Vũ đoàn Tre cùng các diễn viên quần chúng đã tái hiện trọn vẹn nhịp đập linh thiêng của đại ngàn. Không gian tiếp tục bùng nổ qua giọng hát truyền cảm của Trọng Tấn, Giàng Thị Hoa với tổ khúc “Hà Giang quê hương tôi - Về Hà Giang với em”, hòa cùng liên khúc “Tuyên Quang kỷ nguyên vươn mình” (Trọng Tấn, Đặng Ngọc Anh), dẫn dắt khán giả bước vào hành trình nghệ thuật sâu lắng.

Chương trình nghệ thuật chính được ví như quá trình trổ hoa kiên cường của nụ tam giác mạch giữa lòng miền đá, đưa người xem đi qua từng cung bậc cảm xúc.

Chương 1: “Tiếng khèn núi hát” mở đầu với hoạt cảnh “Đặt bàn tay lên đá” đan xen lời bình lắng đọng, chương 1 khắc họa hành trình kỳ diệu của con người trước thiên nhiên khắc nghiệt - những người đã "biến hốc đá thành thửa ruộng xanh". Cảm xúc được đẩy lên cao trào qua mashup “Đá khát - Hoa của đá” do Giàng Thị Hoa thể hiện, cùng các ca khúc “Khâu Vai chợ tình” (Ngọc Anh), “Đường về bản xa” (La Hoàng Quý), “Về cùng em bản vàng” (Hải Anh)... Tiếng khèn không chỉ là lời hẹn ước lứa đôi, mà đã trở thành nhịp đập trái tim nối liền bao thế hệ giữa đại ngàn.

Chương 2: “Nơi hẹn dưới chân mây” đưa khán giả về với Tuyên Quang - vùng đất lịch sử, "thủ đô kháng chiến" năm xưa hiện lên nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc như một nụ hoa hé nở đón chào du khách. Sự xuất hiện của ca sĩ Ngô Lan Hương với bản hit “Đi giữa trời rực rỡ” đã thực sự "đốt cháy" sân khấu. Kết hợp cùng các tiết mục “Tự do như cơn gió” (Hải Anh), “Đất nước lời ru” (Dương Trường Giang, Hải Anh, Ngọc Anh) và “Rừng Hà Tuyên mến yêu” (Tấn Đạt), chương 2 đã mang đến một làn gió thanh xuân trẻ trung, ngập tràn sức sống.

Chương cuối “Tự hào hương sắc” là tiếng lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương da diết. Ca khúc “Yêu Tổ quốc yêu đồng bào” (Lưu Quốc Vương) đã chạm đến trái tim hàng nghìn khán giả. Khép lại phần sóng truyền hình trực tiếp là liên khúc song ca “Việt Nam tinh hoa - Hello Tuyên Quang” với sự tham gia của toàn thể nghệ sĩ. Trong ánh pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm, Tuyên Quang gửi lời chào nồng nhiệt nhất đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Tại Quảng trường Thanh niên, hàng nghìn người dân và du khách đã cùng hòa mình vào những giai điệu sôi động qua các ca khúc “Người Việt Nam” (Tấn Đạt), “Men say” (Dương Trường Giang), mashup “Yêu đừng sợ đau - Anh muốn đưa em về không”, “Có công mài sắc” (Ngô Lan Hương) và “Bầu trời Việt Nam” (Dương Trường Giang).

Đêm khai mạc "Lễ hội hoa Tam giác mạch" lần thứ XII đã khắc họa trọn vẹn hình ảnh một Tuyên Quang kiên cường trong quá khứ, rực rỡ ở hiện tại và tự tin bước vào kỷ nguyên mới - nơi những bông hoa tam giác mạch mong manh nhưng kiêu hãnh vẫn miệt mài vươn mình nở rộ trên nền đá xám hùng vĩ.

"Lễ hội Tam giác mạch" diễn ra sôi nổi trên khắp Cao nguyên đá từ tháng 10 đến hết tháng 12. (Ảnh: BTC).

Trong khuôn khổ lễ hội, chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, thương mại, ẩm thực và du lịch diễn ra sôi nổi trên khắp Cao nguyên đá từ tháng 10 đến hết tháng 12, tỉnh Tuyên Quang mong muốn mỗi du khách khi đến với miền đá hãy cùng chung tay giữ gìn cảnh quan, bảo vệ những triền hoa, ứng xử văn minh và tôn trọng phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc, để mỗi chuyến đi là một hành trình trải nghiệm trọn vẹn và đáng nhớ.