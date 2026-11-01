Khai mạc Lễ hội du lịch mùa vàng Bắc Sơn năm 2026

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện Bộ Xây dựng, Quân khu I và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Bắc Sơn qua các thời kỳ; lãnh đạo một số xã, phường trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

Các đại biểu dự chương trình khai mạc lễ hội

Các đại biểu dự chương trình khai mạc lễ hội

Lễ hội du lịch mùa vàng Bắc Sơn là hoạt động văn hóa, du lịch thường niên nhằm tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, những giá trị văn hóa truyền thống và thành quả lao động của Nhân dân địa phương; đồng thời quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch của vùng đất Bắc Sơn đến với du khách trong nước và quốc tế.

Tiết mục nghệ thuật mở màn chương trình khai mạc lễ hội

Lễ hội năm nay tiếp tục ghi dấu ấn đặc biệt khi Bắc Sơn bước vào mùa vàng thứ hai kể từ ngày Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025”. Niềm tự hào ấy vẫn đang lan tỏa, trở thành động lực mạnh mẽ để địa phương tiếp tục phát huy giá trị di sản, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc trong định hướng phát triển du lịch bền vững.

Tiết mục hát then đàn tính trong chương trình khai mạc

Lãnh đạo UBND xã Bắc Sơn phát biểu khai mạc lễ hội

Phát biểu tại lễ khai mạc, lãnh đạo UBND xã Bắc Sơn nhấn mạnh: Trải qua nhiều năm tổ chức, Lễ hội Du lịch mùa vàng Bắc Sơn đã trở thành hoạt động văn hóa, du lịch thường niên có ý nghĩa quan trọng, là dịp tôn vinh thành quả lao động của người nông dân, giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên và những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Mỗi mùa lúa chín, Bắc Sơn lại đón đông đảo du khách tìm về chiêm ngưỡng cảnh sắc mùa vàng, trải nghiệm đời sống văn hóa bản địa và cảm nhận tình cảm chân thành, mến khách của con người nơi đây.

Thông qua lễ hội, xã Bắc Sơn mong muốn giới thiệu đến Nhân dân và du khách hình ảnh một vùng đất không chỉ có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, bề dày lịch sử, bản sắc văn hóa đặc sắc mà còn đang đổi mới, phát triển với những con người cần cù, thân thiện và giàu lòng hiếu khách.

Đông đảo người dân, du khách theo dõi chương trình khai mạc lễ hội

Trong chương trình khai mạc, các đại biểu, Nhân dân và du khách được thưởng thức màn biểu diễn dù lượn kết hợp pháo hoa nghệ thuật; chương trình nghệ thuật đặc sắc do hơn 100 nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên trong và ngoài xã biểu diễn với chủ đề “Mùa vàng Bắc Sơn - Bản hòa ca di sản và thiên nhiên”. Chương trình gồm 3 chương: chương 1 - Miền di sản nở hoa, chương 2 - Mùa vàng Bắc Sơn và chương 3 - Bắc Sơn - Kỷ nguyên mới vươn mình. Qua đó, góp phần khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa và khát vọng phát triển của vùng đất Bắc Sơn.

Màn biểu diễn dù lượn kết hợp pháo hoa nghệ thuật tại chương trình khai mạc lễ hội

Trong khuôn khổ lễ hội (từ ngày 23/10 - 2/11), nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức, mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm về cảnh sắc thiên nhiên và đời sống văn hóa bản địa. Nổi bật là các hoạt động như: chèo bè, chèo ván đứng (SUP) ngắm cảnh thung lũng Bắc Sơn; trình diễn, trưng bày các loại bánh truyền thống như bánh chưng đen, bánh ngải, bánh rán; giới thiệu quy trình làm ngói âm dương, chế tác đàn tính; thi giã gạo, gặt lúa bằng công cụ thô sơ...