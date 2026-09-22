Quang cảnh Lễ khai mạc Lễ hội du lịch biên giới Trung – Việt năm 2026

Lễ hội Du lịch biên giới Trung - Việt đã trở thành điểm hẹn hữu nghị, giao lưu và hợp tác quan trọng giữa nhân dân hai bên được Chính quyền Khu tự trị và Thành phố Sùng Tả chỉ đạo tổ chức tại thị Bằng Tường trong nhiều năm qua. Lễ hội luôn nhận được sự ủng hộ, phối hợp và tham gia tích cực của các sở, ngành và doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn, đồng thời là một sự kiện quảng bá du lịch đặc sắc của Thành phố Sùng Tả và thị Bằng Tường; trở thành không gian giao lưu văn hóa, du lịch, thương mại và nhân dân có ý nghĩa, góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người của hai bên biên giới, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực và hiệu quả. Thông qua Lễ hội để thúc đẩy hơn nữa các nội dung hợp tác, đáp ứng nhu cầu ngày càng thiết thực và gia tăng của nhân dân hai bên về giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, tham quan, du lịch và phát triển kinh tế. Lễ hội du lịch biên giới Trung - Việt không chỉ là sự kiện giao lưu văn hóa, kinh tế thường niên mà còn là minh chứng cho khát vọng phát triển bền vững và tinh thần hợp tác giữa Lạng Sơn và Quảng Tây.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam dự Lễ khai mạc Lễ hội du lịch biên giới Trung – Việt năm 2026

Phát biểu tại lễ khai mạc, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam đã khẳng định những kết quả hợp tác về du lịch giữa Lạng Sơn và Quảng Tây, và cho rằng hai bên còn rất nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển du lịch biên giới, xây dựng sản phẩm, tour tuyến mới, kết nối các điểm du lịch đặc sắc của Quảng Tây với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn. Hai bên sớm hoàn thiện các nội dung Thỏa thuận định hướng hợp tác du lịch biên giới, tạo điều kiện để doanh nghiệp xây dựng sản phẩm, tổ chức nguồn khách, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao giá trị trải nghiệm, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai bên.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc

Tiếp đó, Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn đã tham quan, trải nghiệm, thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc Trung – Việt, các sản phẩm văn hóa sáng tạo, ẩm thực, các loại trái cây của ASEAN và tham dự ngày hội trí tuệ cửa khẩu – hội nghị giới thiệu, xúc tiến hàng hóa Trung – Việt.

Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam tham quan tại Lễ hội du lịch biên giới Trung – Việt năm 2026

Tham quan phòng thí nghiệm kiểm nghiệm trung tâm giao dịch trái cây Trung Quốc- ASEAN và tham dự Hội nghị giới thiệu, xúc tiến sản phẩm sầu riêng với chủ đề “Sầu riêng lưu luyến – hương thơm lan tỏa biên giới”. Thị Bằng Tường là cửa ngõ quan trọng trong việc nhập khẩu nhiều loại nông sản, trái cây của Việt Nam và các nước ASEAN để phân phối và tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc. Do đó, thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc đặc biệt coi trọng và triển khai nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu nông sản, trái cây diễn ra sôi động, mạnh mẽ qua địa bàn.

Các đại biểu tham quan ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo tại Lễ hội du lịch biên giới Trung – Việt năm 2026

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động ý nghĩa đã diễn ra, với sự tham gia của nhiều sở, ngành và người dân của tỉnh Lạng Sơn như: Tôn vinh tài năng phụ nữ: thương mại điện tử xuyên biên giới kiến tạo tương lai; Cuộc thi Livestream về thương mại điện tử xuyên biên giới Trung- Việt dành cho nữ…

Các đại biểu tham quan phòng thí nghiệm kiểm nghiệm Trung tâm giao dịch trái cây Trung Quốc- ASEAN

Cùng ngày, đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn đã nhập cảnh về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại thị Bằng tường, Quảng Tây, Trung Quốc.