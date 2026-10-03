Sáng 3.10, UBND phường Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) tổ chức khai mạc Lễ hội Đổi mới sáng tạo Sơn Trà năm 2026 (SIF 2026), với chủ đề “Công nghệ toàn cầu hội ngộ phong cách sống địa phương”.

Dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Quang Bửu, cùng các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp, trường đại học và cộng đồng đổi mới sáng tạo.

Quang cảnh lễ khai mạc Lễ hội Đổi mới sáng tạo Sơn Trà năm 2026

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Huy Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Sơn Trà, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội cho biết, SIF 2026 diễn ra trong thời điểm địa phương hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10.10) và Ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10). Đây là dịp để các bên cùng trao đổi về vai trò của khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội.

Theo ông Nguyễn Huy Bình, trong bối cảnh khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong quản trị, sản xuất, kinh doanh và đời sống, đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành một động lực quan trọng của phát triển.

Với Sơn Trà, đổi mới sáng tạo không chỉ được nhìn nhận ở góc độ công nghệ mà còn được cụ thể hóa bằng những cách làm, mô hình và giải pháp mới, tạo giá trị thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và cộng đồng. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng quản trị đô thị, phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy du lịch, dịch vụ và phát huy các giá trị văn hóa địa phương.

Phó Chủ tịch UBND phường Sơn Trà Nguyễn Huy Bình phát biểu khai mạc Lễ hội

Lễ hội được tổ chức nhằm tạo không gian kết nối giữa chính quyền, chuyên gia, nhà khoa học, trường đại học, doanh nghiệp và cộng đồng; qua đó chia sẻ ý tưởng, kinh nghiệm, giới thiệu công nghệ, mô hình và các sáng kiến có khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

Một trong những định hướng được phường Sơn Trà tập trung triển khai là xây dựng Đề án “Chuyển đổi số góp phần thúc đẩy, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội phường Sơn Trà giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035” và Đề án thành lập Khu vực Đổi mới sáng tạo phường Sơn Trà. Các chương trình hướng đến từng bước hình thành môi trường kết nối tri thức, công nghệ, nguồn lực và thị trường.

“Để đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển, chính quyền không thể làm một mình”, ông Nguyễn Huy Bình nhấn mạnh, đồng thời cho biết Sơn Trà mong muốn tăng cường sự tham gia của các trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tổ chức tài chính, đơn vị viễn thông và cộng đồng.

Thông qua Lễ hội, địa phương kỳ vọng mở rộng mạng lưới hợp tác, kết nối các ý tưởng với nguồn lực, giải pháp công nghệ với nhu cầu thực tiễn; đồng thời tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp kết nối với chính quyền, thị trường và cộng đồng.

Lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Lễ hội Đổi mới sáng tạo Sơn Trà năm 2026

Lễ hội Đổi mới sáng tạo Sơn Trà 2026 diễn ra trong hai ngày 3-4.10 tại Wyndham Danang Golden Bay, số 1 Lê Văn Duyệt, phường Sơn Trà, mở cửa miễn phí cho người dân và du khách.

Điểm nhấn của Lễ hội là không gian trải nghiệm công nghệ với sự tham gia của hơn 20 doanh nghiệp. Tại đây, các doanh nghiệp giới thiệu nhiều giải pháp về AI, robot, công nghệ tương lai, chuyển đổi số và các ứng dụng số trong đời sống.

Bên cạnh hoạt động trải nghiệm, SIF 2026 tổ chức các hội thảo, đối thoại về xây dựng Khu vực Đổi mới sáng tạo Sơn Trà, chuyển đổi số, ứng dụng AI trong giáo dục và kết nối doanh nghiệp. Hai cuộc thi “Ý tưởng Công viên Đổi mới sáng tạo Sơn Trà” và “Làm phim hoạt hình bằng AI” cũng là những nội dung đáng chú ý tại Lễ hội.

Điểm nhấn của Lễ hội là không gian trải nghiệm công nghệ với sự tham gia của hơn 20 doanh nghiệp, giới thiệu các giải pháp về trí tuệ nhân tạo, robot, công nghệ tương lai, chuyển đổi số và các ứng dụng số trong đời sống

Đặc biệt, người dân có thể trực tiếp tiếp cận các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số như định danh điện tử, tích hợp dữ liệu lên VNeID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt và sử dụng eTax Mobile, chữ ký số và các nền tảng số dùng chung.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm và hỗ trợ trực tiếp, Lễ hội hướng tới việc đưa công nghệ và các dịch vụ số đến gần hơn với cộng đồng, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận, sử dụng công nghệ trong đời sống hằng ngày.

Với lợi thế về đô thị, biển, du lịch, dịch vụ và cộng đồng dân cư năng động, Sơn Trà kỳ vọng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ tạo thêm những mô hình phát triển mới, đóng góp vào sự phát triển chung của TP. Đà Nẵng.