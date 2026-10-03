Khai mạc Lễ hội Đổi mới sáng tạo Sơn Trà 2026-Công nghệ toàn cầu hội ngộ phong cách sống địa phương

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Lễ hội Lễ hội Đổi mới Sáng tạo Sơn Trà 2026. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Sự kiện được tổ chức trong thời điểm có ý nghĩa, gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 và Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Sự kiện hướng tới xây dựng một không gian kết nối giữa công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, doanh nghiệp, văn hóa, phong cách sống địa phương và cộng đồng, nơi người dân, học sinh, sinh viên, doanh nghiệp, du khách và cộng đồng quốc tế tại Đà Nẵng có thể trực tiếp trải nghiệm những công nghệ mới và khám phá những giá trị đặc trưng của Sơn Trà.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu tặng hoa chúc mừng sự kiện. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phát biểu ý kiến tại chương trình, ông Nguyễn Huy Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Sơn Trà, cho biết: Đối với phường Sơn Trà, đổi mới sáng tạo không chỉ được nhìn nhận ở góc độ công nghệ, mà trước hết phải được cụ thể hóa bằng những cách làm mới, mô hình mới, giải pháp mới, tạo ra giá trị thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và cộng đồng.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng quản trị đô thị, phát triển kinh tế-xã hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, thúc đẩy du lịch, dịch vụ và xây dựng một cộng đồng văn minh, hiện đại.

Theo ông Nguyễn Huy Bình, hiện nay, phường Sơn Trà đang tập trung triển khai Đề án Chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 và Đề án Thành lập khu vực đổi mới sáng tạo nhằm kết nối tri thức, công nghệ, nguồn lực và thị trường.

Ông Nguyễn Huy Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Sơn Trà phát biểu ý kiến tại chương trình. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nhấn mạnh chính quyền không thể làm một mình, lãnh đạo phường mong muốn thông qua lễ hội để mở rộng hợp tác với các Trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức tài chính; qua đó thúc đẩy các ý tưởng, giải pháp công nghệ gắn kết chặt chẽ với nhu cầu thực tiễn

Sơn Trà có lợi thế về vị trí đô thị, biển, du lịch, dịch vụ, kinh tế và cộng đồng dân cư năng động. Ban tổ chức kỳ vọng, trên nền tảng những lợi thế đó, cùng với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Sơn Trà sẽ từng bước hình thành những mô hình phát triển mới, tạo thêm giá trị cho người dân và doanh nghiệp, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của thành phố Đà Nẵng.

Người dân có thể trực tiếp tiếp cận các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số như định danh điện tử, tích hợp dữ liệu lên VNeID. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Diễn ra trong hai ngày 3 và 4/10, Lễ hội Đổi mới sáng tạo Sơn Trà 2026 giới thiệu nhiều công nghệ mới, đồng thời tạo không gian kết nối doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng. SIF 2026 mang đến chuỗi hoạt động nổi bật gồm: Không gian trải nghiệm công nghệ thực tế (AI, Robot, chuyển đổi số); các phiên hội thảo, đối thoại chuyên sâu về Đề án Khu vực Đổi mới Sáng tạo Sơn Trà (SIZ), ứng dụng AI an toàn trong giáo dục, định hướng chuyển đổi số địa phương giai đoạn 2026-2030; cùng các cuộc thi sáng tạo, trọng tâm là "Ý tưởng Công viên Đổi mới Sáng tạo Sơn Trà".