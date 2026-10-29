Khai mạc Lễ hội đền Công đồng Bắc Lệ năm 2026

Các đại biểu tham dự chương trình khai mạc lễ hội

Tham dự khai mạc lễ hội có đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, xã, phường trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.

Các đại biểu tham dự chương trình khai mạc lễ hội

Người dân theo dõi các tiết mục văn nghệ tại chương trình khai mạc lễ hội

Đền Công đồng Bắc Lệ còn gọi là đền Bắc Lệ, là di tích tín ngưỡng tiêu biểu có từ lâu đời, giữ vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng các dân tộc trong và ngoài tỉnh.

Theo truyền thống tín ngưỡng dân gian, đền gắn liền với việc thờ Mẫu Thượng Ngàn và Chầu bé Bắc Lệ - những vị Thánh biểu trưng cho quyền năng che chở, bảo hộ con người và muôn loài nơi núi rừng. Trải qua nhiều thế hệ, ngôi đền đã trở thành nơi gửi gắm niềm tin, ước vọng về cuộc sống bình an, hạnh phúc và những điều tốt đẹp của Nhân dân. Ngôi đền này đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh vào năm 1992.

Tiết mục văn nghệ chào mừng khai mạc lễ hội

Lễ hội của đền được phục dựng lại từ năm 2018 và duy trì cho đến nay. Lễ hội là dịp để Nhân dân địa phương và du khách thập phương trở về với không gian văn hóa, tín ngưỡng truyền thống, thành kính dâng hương, tưởng nhớ các bậc Thánh Mẫu và cầu mong những điều tốt đẹp. Điểm đặc sắc của lễ hội là nghi lễ rước kiệu thánh từ đền Công đồng Bắc Lệ đến đền Đèo Kẻng và sau đó rước trở lại đền Công đồng Bắc Lệ.

Lễ hội còn là dịp kỷ niệm ngày mở hội khao quân mừng chiến thắng trong trận chiến tại Ải Chi Lăng của nghĩa quân Lê Lợi (ngày 20/9 năm Đinh Mùi - tức ngày 10/10/1427).

Tiết mục múa lân sư rồng, sư tử mèo tại chương trình khai mạc lễ hội

Trong chương trình khai mạc lễ hội, đại biểu, người dân và du khách đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, múa lân sư rồng, sư tử mèo đặc sắc. Cùng với đó, người dân, du khách cũng được hòa mình vào một số hoạt động đặc sắc như rước kiệu, dâng hương, hầu đồng, nghi thức tế lễ truyền thống...

Lãnh đạo UBND xã Tân Thành đánh trống khai mạc lễ hội

Trước đó, nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng lễ hội, trong 2 ngày 27 và 28/10 (tức ngày 18 và 19/9 năm Bính Ngọ), nhiều nghi lễ và sự kiện văn hóa đã được tổ chức như cúng lễ mở cửa đền, dựng cây nêu, rước nước, chương trình văn nghệ quần chúng “Sắc màu văn hóa Tân Thành”, chương trình nghệ thuật “Bắc Lệ - Miền thiêng hội tụ”...

Nghi lễ rước kiệu đặc sắc từ đền Đèo Kẻng về đền Công đồng Bắc Lệ

Thông qua các hoạt động trong lễ hội góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của di tích đền Công đồng Bắc Lệ. Đồng thời, tuyên truyền, quảng bá giá trị di tích, lễ hội và tín ngưỡng thờ Mẫu; nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, du khách trong bảo vệ di sản văn hóa. Qua đó, từng bước gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch, dịch vụ, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Tân Thành đến du khách trong và ngoài tỉnh.