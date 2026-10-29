Khai mạc Lễ hội đền Công đồng Bắc Lệ năm 2026
Sáng 29/10 (tức ngày 20/9 năm Bính Ngọ), tại thôn Bắc Lệ, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Thành tổ chức khai mạc Lễ hội đền Công đồng Bắc Lệ năm 2026.
Tham dự khai mạc lễ hội có đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, xã, phường trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.
Đền Công đồng Bắc Lệ còn gọi là đền Bắc Lệ, là di tích tín ngưỡng tiêu biểu có từ lâu đời, giữ vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng các dân tộc trong và ngoài tỉnh.
Theo truyền thống tín ngưỡng dân gian, đền gắn liền với việc thờ Mẫu Thượng Ngàn và Chầu bé Bắc Lệ - những vị Thánh biểu trưng cho quyền năng che chở, bảo hộ con người và muôn loài nơi núi rừng. Trải qua nhiều thế hệ, ngôi đền đã trở thành nơi gửi gắm niềm tin, ước vọng về cuộc sống bình an, hạnh phúc và những điều tốt đẹp của Nhân dân. Ngôi đền này đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh vào năm 1992.
Lễ hội của đền được phục dựng lại từ năm 2018 và duy trì cho đến nay. Lễ hội là dịp để Nhân dân địa phương và du khách thập phương trở về với không gian văn hóa, tín ngưỡng truyền thống, thành kính dâng hương, tưởng nhớ các bậc Thánh Mẫu và cầu mong những điều tốt đẹp. Điểm đặc sắc của lễ hội là nghi lễ rước kiệu thánh từ đền Công đồng Bắc Lệ đến đền Đèo Kẻng và sau đó rước trở lại đền Công đồng Bắc Lệ.
Lễ hội còn là dịp kỷ niệm ngày mở hội khao quân mừng chiến thắng trong trận chiến tại Ải Chi Lăng của nghĩa quân Lê Lợi (ngày 20/9 năm Đinh Mùi - tức ngày 10/10/1427).
Trong chương trình khai mạc lễ hội, đại biểu, người dân và du khách đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, múa lân sư rồng, sư tử mèo đặc sắc. Cùng với đó, người dân, du khách cũng được hòa mình vào một số hoạt động đặc sắc như rước kiệu, dâng hương, hầu đồng, nghi thức tế lễ truyền thống...
Trước đó, nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng lễ hội, trong 2 ngày 27 và 28/10 (tức ngày 18 và 19/9 năm Bính Ngọ), nhiều nghi lễ và sự kiện văn hóa đã được tổ chức như cúng lễ mở cửa đền, dựng cây nêu, rước nước, chương trình văn nghệ quần chúng “Sắc màu văn hóa Tân Thành”, chương trình nghệ thuật “Bắc Lệ - Miền thiêng hội tụ”...
Thông qua các hoạt động trong lễ hội góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của di tích đền Công đồng Bắc Lệ. Đồng thời, tuyên truyền, quảng bá giá trị di tích, lễ hội và tín ngưỡng thờ Mẫu; nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, du khách trong bảo vệ di sản văn hóa. Qua đó, từng bước gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch, dịch vụ, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Tân Thành đến du khách trong và ngoài tỉnh.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/khai-mac-le-hoi-den-cong-dong-bac-le-nam-2026-5107399.html