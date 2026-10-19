Khai mạc Lễ hội Đại Đồng xã Vĩnh Hưng năm 2026

Lễ hội thu hút sự tham dự của đông đảo người dân.

Lễ hội Đại Đồng là nét đẹp văn hóa truyền thống được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ, thể hiện lòng thành kính, tri ân công đức các bậc tiền nhân, đồng thời gửi gắm ước vọng về quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống bình an, no ấm.

Với những giá trị lịch sử, văn hóa và ý nghĩa sâu sắc trong đời sống cộng đồng, năm 2021, Lễ hội Đại Đồng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội có các nghi lễ truyền thống, hoạt động rước kiệu, tế lễ cùng các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của Nhân dân và du khách thập phương.

Năm 2026, việc tổ chức Lễ hội Đại Đồng có ý nghĩa thiết thực khi xã Vĩnh Hưng tiếp tục củng cố tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết cộng đồng sau sắp xếp đơn vị hành chính và các thôn. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong bảo tồn, trao truyền các giá trị di sản cho thế hệ trẻ; xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương.

Nghi lễ rước kiệu góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của Lễ hội Đại Đồng.

Lễ hội là dịp để Nhân dân hướng về cội nguồn, tăng cường tình đoàn kết và niềm tự hào về truyền thống quê hương.

Thông qua lễ hội, niềm tự hào về lịch sử, văn hóa địa phương tiếp tục được bồi đắp, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực xây dựng xã Vĩnh Hưng ngày càng văn minh, giàu đẹp và phát triển bền vững.