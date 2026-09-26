Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng các đại biểu tại khai mạc Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa thu năm 2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Tham dự chương trình có lãnh đạo các bộ, cơ quan: Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Bộ Công an; Quân khu 3; Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Quốc phòng; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Văn phòng Chính phủ; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;…

Bí thư Thành uỷ TP. Hải Phòng Lê Ngọc Châu cùng các đại biểu tại khai mạc Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa thu năm 2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Về phía TP. Hải Phòng có Bí thư Thành uỷ Lê Ngọc Châu; Chủ tịch UBND TP. Đỗ Thành Trung; lãnh đạo các sở, ban ngành. Cùng với đó là sự hiện diện của đại diện lãnh đạo đến từ các địa phương: Hà Nội; Bắc Ninh; Quảng Ninh, Hưng Yên, Cần Thơ,….

Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Chương trình nghệ thuật Vạn Kiếp - Hào khí ngàn năm gồm hai phần: "Trống hội Vạn Kiếp" với ba phân đoạn ("Khí thiêng Vạn Kiếp", "Hào khí Đông A" và "Hùng khí Đại Việt"); "Hát múa Hào khí ngàn năm" quy tụ các nghệ sĩ, ca sĩ chuyên nghiệp, trình diễn các ca khúc "Côn Sơn - Kiếp Bạc", "Côn Sơn hồn nước ngàn thu", "Về miền di sản".

Sự kết hợp giữa âm nhạc, múa, nghệ thuật trình diễn, trống hội, múa lân sư rồng cùng công nghệ ánh sáng, hình ảnh LED,…đã góp phần khắc họa thân thế, sự nghiệp, công đức của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn và làm nổi bật chiều sâu lịch sử, văn hóa của vùng di sản.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thực hiện nghi lễ khai ấn đền Kiếp Bạc - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa thu 2026 diễn ra trong 9 ngày, từ 26/9-4/10, với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tín ngưỡng và trải nghiệm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dâng hương tại đền Kiếp Bạc - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Bên cạnh các nghi lễ dâng hương, tế cáo yết tại đền Kiếp Bạc, dâng hương tại chùa Côn Sơn, chương trình còn có lễ khai ấn đền Kiếp Bạc, lễ cầu an, hội hoa đăng trên sông Lục Đầu, lễ rước bộ, lễ tế và lễ giỗ Đức Thánh Trần.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và các đại biểu thành kính lễ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian cũng được tổ chức như Tuần Văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại, múa rối nước tại hồ Kiếp Bạc cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật, diễn xướng truyền thống./.