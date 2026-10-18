Đại biểu, nhân dân và du khách dự khai mạc Lễ hội Cốm Hợp Thành năm 2026.

Lễ Khai mạc được mở đầu bằng các tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Lễ hội là dịp tôn vinh nghề làm cốm truyền thống, giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc, quảng bá tiềm năng nông nghiệp, du lịch của Hợp Thành.

Cốm Hợp Thành được làm từ những bông lúa nếp non.

Cốm Hợp Thành được làm từ những bông lúa nếp non, trải qua các công đoạn từ chọn lúa, thu hoạch, rang thóc, giã cốm đến sàng sảy. Với đồng bào dân tộc Tày nơi đây, cốm không chỉ là món ăn truyền thống mà còn gắn với phong tục, nếp sống và ước vọng về mùa màng tươi tốt, cuộc sống no đủ. Sản phẩm cốm Hợp Thành đã được công nhận đạt OCOP 3 sao.

Các đội thi giã cốm.

Thi trưng bày và giới thiệu ẩm thực.

Nghi lễ "Then pang mảu" của người Tày cũng được tái hiện trên sân khấu.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức như thi giã cốm, thi ẩm thực, trưng bày các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, tạo cơ hội để người dân giới thiệu sản vật địa phương, giao lưu và quảng bá sản phẩm đến du khách. Nghi lễ "Then pang mảu" của người Tày cũng được tái hiện, giới thiệu nét sinh hoạt tín ngưỡng gắn với tục làm cốm mới, thể hiện lòng biết ơn tổ tiên và ước vọng mùa màng bội thu.

Xã Hợp Thành được chứng nhận nhãn hiệu “Chè Hợp Thành - Lào Cai”.

Dịp này, xã Hợp Thành tổ chức công bố quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Chè Hợp Thành - Lào Cai”, góp phần nâng cao giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản địa phương.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội thi thôn Hợp Thành trong phần thi giã cốm.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi trưng bày và giới thiệu ẩm thực xã Hợp Thành.

Trước đó, trong khuôn khổ lễ hội, giải chạy “Chinh phục thác Nậm Rịa – Đường lên mùa vàng” thu hút gần 600 vận động viên tham gia. Chương trình văn nghệ và trình diễn trang phục dân tộc diễn ra tối 17/10, mang đến không khí sôi nổi, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc.

Đại biểu tham quan, trải nghiệm gian hàng đặc sản địa phương.

Thông qua lễ hội, Hợp Thành hướng tới gắn bảo tồn văn hóa với phát triển nông nghiệp đặc trưng, xây dựng thương hiệu sản phẩm và quảng bá du lịch, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống Nhân dân.