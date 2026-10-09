Khai mạc Lễ hội Cốm Co Giàng xã Pắc Ta lần thứ I năm 2026

Dự lễ khai mạc có đại diện Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; xã Pắc Ta và nguyên lãnh đạo huyện Tân Uyên (cũ); các xã Nậm Sỏ, Mường Than; phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) và đông đảo nhân dân, du khách.

Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, đặc biệt là nghề làm cốm của đồng bào Thái. Qua đó, quảng bá hình ảnh quê hương, con người và các sản phẩm đặc trưng của xã Pắc Ta, góp phần gắn bảo tồn bản sắc văn hóa với phát triển du lịch địa phương.

Đồng chí Tống Thanh Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương sự chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân trong tổ chức lễ hội. Đồng chí đề nghị xã Pắc Ta tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng; chú trọng nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Đồng thời, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, tổ chức các hoạt động lễ hội thiết thực, an toàn, tiết kiệm, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống người dân.

Đồng chí Đỗ Đình Định - Chủ tịch UBND xã Pắc Ta đánh trống khai hội.

Trong khuôn khổ lễ hội, phần lễ diễn ra với hoạt động tái hiện nghi thức “Cưn Lảu Khẩu Mảu” của đồng bào dân tộc Thái. Đây là nghi thức mang ý nghĩa tâm linh, thể hiện ước vọng cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống no đủ, bình an.

Nghi thức cúng "Cưn Lảu Khẩu Mảu" được tái hiện trong phần lễ.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dâng hương tại nghi thức "Cưn Lảu Khẩu Mảu".

Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trải nghiệm. Nổi bật là hội thi giã cốm, trải nghiệm làm cốm truyền thống tại bản Pắc Ta; các hoạt động trưng bày không gian văn hóa, triển lãm sách, giới thiệu ẩm thực dân tộc Thái và các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Những hoạt động này tạo cơ hội để người dân, du khách tìm hiểu phong tục, tập quán, trải nghiệm quy trình làm cốm và thưởng thức các món ăn truyền thống.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm.

Lễ hội Cốm Co Giàng xã Pắc Ta lần thứ I năm 2026 diễn ra trong hai ngày 9 và 10/10. Thông qua lễ hội, địa phương kỳ vọng từng bước nâng tầm giá trị Cốm Co Giàng, mở rộng cơ hội quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho Nhân dân, đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn.

Phụ nữ dân tộc Thái tham gia nghi thức rước hồn lúa mới về bản.