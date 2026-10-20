Khai mạc Lễ hội chùa Keo mùa Thu năm 2026

Chương trình nghệ thuật chủ đề “Chùa Keo-Thần Quang linh tự”, quy tụ gần 300 nghệ sĩ, diễn viên. (Ảnh: MAI TÚ)

Chùa Keo (tên chữ là Thần Quang tự) là công trình kiến trúc Phật giáo cổ tiêu biểu, gắn với Thiền sư Dương Không Lộ.

Khu Di tích được xếp hạng Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia năm 1962, công nhận Di tích quốc gia đặc biệt năm 2012 và trở thành điểm du lịch quốc gia năm 2013. Năm 2017, lễ hội chùa Keo được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hàng chục nghìn người dự khai mạc Lễ hội chùa Keo Hưng Yên mùa Thu năm 2026. (Ảnh: MAI TÚ)

Trải qua gần 400 năm tồn tại, chùa Keo lưu giữ hệ thống kiến trúc gỗ tiêu biểu thời Lê Trung Hưng, những đường nét chạm khắc tinh xảo cùng nhiều hiện vật quý. Đặc biệt, Hương án chùa Keo được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2021.

Ngoài bảo vật quốc gia Hương án, tại chùa Keo còn có hai cánh cửa chạm rồng (niên đại thế kỷ XVII), đặt ở cửa chính tam quan nội, được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2017.

Ông Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên phát biểu khai mạc lễ hội. (Ảnh: MAI TÚ)

Lễ hội mùa Thu là kỳ hội chính trong năm, gắn với việc tưởng niệm, tri ân Đức Thánh tổ Dương Không Lộ và thực hành các nghi lễ truyền thống. Năm nay, các nghi thức khai chỉ, tế lễ Phật Thánh, rước kiệu Thánh và thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ được tổ chức trang nghiêm, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là Chương trình nghệ thuật chủ đề “Chùa Keo-Thần Quang linh tự”, quy tụ gần 300 nghệ sĩ, diễn viên.

Ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đánh trống khai hội. (Ảnh: MAI TÚ)

Chương trình được dàn dựng công phu với ba chương: “Huyền tích ngàn năm”, “Di sản lưu truyền” và “Uy linh tỏa sáng”, tái hiện quá trình hình thành, phát triển và sức sống của di sản qua các thời kỳ.

Trong khuôn khổ lễ hội cũng diễn ra giải lân sư rồng cấp tỉnh lần đầu tiên, với 19 đội đăng ký tham gia.

Lễ hội diễn ra từ ngày 19 đến 24/10 (tức ngày 10 đến 15/9 âm lịch). Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, kết hợp hài hòa giữa các nghi lễ truyền thống với hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trò chơi dân gian.