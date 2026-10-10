Khai mạc Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026

Khai mạc Lễ hội Cà phê tỉnh Sơn La lần thứ hai, năm 2026.

Dự khai mạc có đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế; các hiệp hội, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư và các đối tác trong nước, quốc tế.

Các đại biểu dự khai mạc.

Tỉnh Sơn La có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các xã, phường cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La dự khai mạc Lễ hội.

Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 13/10, với chuỗi các hoạt động như: Hội chợ triển lãm “Cà phê Sơn La – Kết nối giá trị, phát triển bền vững”; Cuộc thi “Arabica Sơn La Master Cup”; Hội thảo “Phát triển cà phê bền vững theo hướng sinh thái”; Hội nghị kết nối giao thương sản phẩm cà phê; Concert “Giai điệu Arabica Sơn La”; chương trình “Coffee Farm Experience – Hành trình từ nông trại đến tách cà phê”; Hội thi nhà nông đua tài cùng nhiều hoạt động văn hóa, quảng bá, trải nghiệm.

Màn hát múa khai từ Arabica Sơn La – Tỏa hương đất Việt

Sơn La là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đặc thù, tạo nên nhiều sản phẩm nông nghiệp có chất lượng và giá trị cao. Trong đó, cà phê Arabica là cây trồng có lợi thế, phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh, đã trở thành một trong những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, có vai trò ngày càng quan trọng đối với sinh kế của người dân, phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng hình ảnh Sơn La.

Từ trên 33.000 ha vào thời điểm tổ chức Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023, bằng các giải pháp đưa cây cà phê trồng thay thế vào các diện tích canh tác cây nông nghiệp ngắn ngày hiệu quả thấp, đến năm 2026, diện tích cà phê toàn tỉnh đã đạt khoảng 45.000 ha. Các vùng sản xuất lớn, tập trung, thâm canh, chuyên canh và liên kết theo chuỗi tiếp tục được hình thành; tỉnh duy trì 5 chuỗi cà phê, có 5 sản phẩm cà phê được chứng nhận OCOP và 8 tổ chức được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Cà phê Sơn La”. Từ những nương cà phê trên vùng đất Sơn La, hạt Arabica đang từng bước đi xa hơn, hiện diện trong các chuỗi giá trị, các thị trường và không gian thưởng thức cà phê trong nước, quốc tế.

Đông đảo nhân dân tham dự khai mạc Lễ hội.

Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy và định hướng phát triển ngành cà phê của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 607-KL/TU về sản xuất, chế biến, tiêu thụ cà phê bền vững theo hướng sinh thái đến năm 2030, định hướng đến năm 2035, với mục tiêu là phát triển ngành cà phê theo hướng bền vững, có sức cạnh tranh cao; hình thành hệ sinh thái kinh tế cà phê theo chuỗi đa giá trị, gắn sản xuất với công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế carbon thấp. Đây cũng là thời điểm ngành cà phê đứng trước những yêu cầu mới về thị trường xuất khẩu ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng, truy xuất và minh bạch nguồn gốc, bảo vệ môi trường, chống mất rừng và suy thoái rừng theo quy định EUDR.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chào mừng tại Khai mạc Lễ hội.

Phát biểu chào mừng tại Lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 với chủ đề “Arabica Sơn La – Vươn tầm thế giới” là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là dịp để quảng bá, nâng cao giá trị, khẳng định vị thế Cà phê Arabica Sơn La trên thị trường trong nước và quốc tế; đồng thời tôn vinh người trồng, người sản xuất, chế biến, kinh doanh cà phê và các tổ chức, doanh nghiệp đã đồng hành với sự phát triển của ngành cà phê Sơn La. Thông qua Lễ hội, Sơn La mong muốn truyền tải một thông điệp: Sơn La không chỉ hướng tới việc đưa hạt cà phê Sơn La đi xa hơn, mà còn quyết tâm nâng cao giá trị của hạt cà phê, xây dựng thương hiệu mạnh hơn và đưa những giá trị đặc sắc của cà phê Sơn La đến gần hơn với người tiêu dùng trên toàn thế giới.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, tỉnh Sơn La sẽ cùng với cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và người trồng cà phê trong tỉnh tập trung phát triển vùng nguyên liệu cà phê theo hướng chất lượng cao, xanh và bền vững; đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của cà phê Sơn La; xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu “Arabica Sơn La” trên thị trường trong nước và quốc tế; lấy người dân làm trung tâm, doanh nghiệp làm động lực, khoa học và công nghệ làm nền tảng cho phát triển; tăng cường hợp tác, thu hút đầu tư và mở rộng kết nối quốc tế.

Với chủ đề “Arabica Sơn La – Vươn tầm thế giới”, Lễ hội được tổ chức theo hướng gắn quảng bá thương hiệu với xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và kết nối thị trường; lấy người trồng, chăm sóc, chế biến, kinh doanh và sử dụng cà phê làm trung tâm, chủ thể của các hoạt động. Tỉnh Sơn La trân trọng mời gọi và cam kết đồng hành với các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư, nhà khoa học, tổ chức quốc tế trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, phát triển vùng nguyên liệu, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại và phát triển du lịch cà phê. Đồng thời, mong muốn mỗi người trồng cà phê Sơn La tiếp tục là chủ thể của quá trình đổi mới: Từ thay đổi giống, quy trình canh tác, thu hái, sơ chế đến số hóa, truy xuất nguồn gốc; cùng hợp tác xã và doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu có trách nhiệm, minh bạch, chất lượng. Chính sự tận tâm của người nông dân, cùng với khoa học – công nghệ, quản trị hiện đại và thị trường, sẽ tạo nên nền tảng vững chắc cho thương hiệu Arabica Sơn La.

Các đại biểu dự khai mạc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao cách tiếp cận đúng đắn của tỉnh Sơn La: Không chạy theo mở rộng diện tích bằng mọi giá, mà chuyển mạnh từ phát triển theo chiều rộng sang nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và tính bền vững; từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế cà phê theo chuỗi giá trị.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại lễ khai mạc.

Thị trường cà phê thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, môi trường, giảm phát thải và trách nhiệm xã hội ngày càng cao. Để hiện thực hóa khát vọng “Arabica Sơn La – Vươn tầm thế giới”, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Sơn La cùng các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp tập trung phát triển chuỗi giá trị cà phê theo hướng đồng bộ, hiện đại và bền vững. Cần gắn kết chặt chẽ vùng nguyên liệu với chế biến, logistics, thương mại và thị trường; lấy doanh nghiệp làm hạt nhân liên kết, hợp tác xã làm cầu nối và người nông dân làm chủ thể, bảo đảm liên kết thực chất, minh bạch, hài hòa lợi ích; tuyệt đối không để người nông dân đứng ngoài chuỗi giá trị do chính mình tạo ra.

Đồng thời, phải lấy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực nâng cao chất lượng; đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao giá trị thương hiệu, mở rộng thị trường và tăng cường liên kết đa ngành, liên vùng, quốc tế. Đặc biệt, cần chú trọng phát huy giá trị văn hóa, gắn phát triển cà phê với du lịch, dịch vụ và công nghiệp văn hóa để gia tăng giá trị sản phẩm.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai không chỉ là ngày hội của người trồng cà phê, mà phải là diễn đàn kết nối giữa Nhà nước – Doanh nghiệp – Nhà khoa học – Người dân – Thị trường, để từ những cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ hình thành nên những dự án, hợp đồng và thị trường mới. Đồng chí tin tưởng tinh thần “Arabica Sơn La – Vươn tầm thế giới” sẽ sớm được chuyển hóa thành những vùng nguyên liệu xanh hơn, những nhà máy hiện đại hơn, những sản phẩm có giá trị cao hơn, những doanh nghiệp mạnh hơn và đời sống của người trồng cà phê ngày càng tốt hơn.

Các đại biểu dự khai mạc.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, phát biểu đáp từ, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đã có ý kiến phát biểu chỉ đạo quan trọng, tâm huyết đối với tỉnh, đặc biệt đã gợi mở 5 định hướng phát triển để hiện thực hóa khát vọng “Arabica Sơn La - Vươn tầm thế giới”. Tỉnh trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội và sẽ cụ thể hóa những định hướng trên thành các chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ, giải pháp thiết thực; phân công rõ trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, quyết tâm đưa ngành cà phê trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu đáp từ tại Lễ khai mạc.

Trong thời gian tới, tỉnh Sơn La mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của Trung ương Đảng, của Quốc hội, của Chính phủ và cá nhân đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, của các tỉnh, thành phố và các đại biểu quốc tế; sự tham vấn, tư vấn, góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong tỉnh; sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh để cà phê Sơn La ngày càng phát triển, khẳng định vị thế, thương hiệu và đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh cũng như sự phát triển của ngành cà phê Việt Nam.

Các đại biểu dự khai mạc.