Dự lễ khai mạc có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo và đại diện các ban, sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai dự Lễ khai mạc Lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia hồ Thác Bà năm 2026.

Chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc vùng hồ Thác Bà tại lễ khai mạc.

Lễ hội diễn ra từ ngày 6 đến 8/11, với nhiều hoạt động như hội chợ quê, trưng bày sản phẩm OCOP, giới thiệu ẩm thực địa phương, hội thi vườn bưởi đẹp, cây bưởi đẹp, các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian, đua thuyền nan và các tour trải nghiệm.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP tại lễ hội.

Lễ hội là dịp quảng bá các giá trị đặc trưng của địa phương, kết nối sản phẩm nông nghiệp với tiềm năng du lịch, tạo thêm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản và thu hút du khách đến với vùng hồ Thác Bà.

Bưởi Đại Minh nổi bật với hương thơm dịu, vị ngọt thanh, là đặc sản nông nghiệp tiêu biểu của xã Thác Bà.

Trong đó, bưởi Đại Minh là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, gắn với niềm tự hào của người dân địa phương. Năm 2020, tên gọi “Khả Lĩnh” cho sản phẩm bưởi được bảo hộ chỉ dẫn địa lý; sản phẩm của Hợp tác xã Đặc sản bưởi Đại Minh được công nhận OCOP 4 sao. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng, gìn giữ thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Cùng với phát triển vùng bưởi, xã Thác Bà xác định hồ Thác Bà là tài nguyên du lịch nổi trội, có khả năng kết nối nhiều loại hình du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh và trải nghiệm cộng đồng. Những điểm đến như Đền Mẫu Thác Bà, đình Khả Lĩnh, khu vực Linh Sơn - Cao Biền, các điểm du lịch cộng đồng Ngòi Tu, Tầm Vông, Đồng Chằm cùng bản sắc văn hóa của dân tộc Tày, Dao, Cao Lan tạo nên sức hấp dẫn riêng cho vùng đất đông Hồ.

Không gian văn hóa các dân tộc xã Thác Bà giới thiệu những nét đẹp trong đời sống, phong tục, trang phục và bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc địa phương.

Theo định hướng tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thác Bà lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu kinh tế của xã và là một trong ba khâu đột phá. Địa phương phấn đấu đến năm 2030 đón trên 37.000 lượt khách, doanh thu du lịch đạt trên 50 tỷ đồng.

Người dân và du khách tham quan, mua sắm, trải nghiệm các hoạt động văn hóa, ẩm thực tại phố đi bộ trong khuôn khổ Lễ hội Bưởi Đại Minh năm 2026.

Để hiện thực hóa mục tiêu, xã Thác Bà tập trung bảo tồn giống bưởi đặc sản, khuyến khích sản xuất an toàn, truy xuất nguồn gốc, cải tiến bao bì và quảng bá sản phẩm trên nền tảng số; đồng thời gắn các vườn bưởi với hoạt động tham quan, trải nghiệm mùa thu hoạch. Đối với du lịch, địa phương định hướng lấy không gian hồ Thác Bà làm trung tâm kết nối các điểm đến; quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, bến du lịch; nâng cao chất lượng lưu trú và kỹ năng phục vụ của các cơ sở dữ lịch.

Thông qua lễ hội, xã Thác Bà kỳ vọng tạo thêm các mối liên kết giữa người sản xuất, doanh nghiệp phân phối và đơn vị lữ hành; đưa nông sản địa phương đến gần hơn với du khách, khai thác hiệu quả tiềm năng vùng hồ, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho Nhân dân.