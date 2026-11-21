Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật "Hà Nội bốn mùa", kết hợp âm nhạc, thời trang và nghệ thuật trình diễn, tái hiện hình ảnh Thủ đô qua sắc thu lãng mạn, mùa đông trầm mặc, mùa xuân rực rỡ và mùa hạ trẻ trung. Chương trình đưa công chúng khám phá vẻ đẹp văn hóa, lịch sử và nhịp sống Thủ đô qua chín bộ sưu tập áo dài, kết hợp âm nhạc và nghệ thuật trình diễn.

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức, diễn ra từ ngày 21 - 23/11, với sự tham gia của các nghệ nhân, nhà thiết kế, nghệ sĩ, người mẫu, cơ sở đào tạo, làng nghề và đông đảo cộng đồng yêu áo dài. Đây là hoạt động văn hóa, du lịch thường niên của Thủ đô, hướng tới tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị áo dài Việt Nam, đồng thời tạo thêm sản phẩm trải nghiệm văn hóa phục vụ người dân và du khách.

Khai mạc Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh: Áo dài không đơn thuần là trang phục tôn vinh vẻ đẹp hình thể mà còn chứa đựng những giá trị lịch sử, văn hóa, thẩm mỹ, phong tục và bản sắc dân tộc. Đối với Hà Nội, áo dài mang sắc thái riêng, gắn với hình ảnh người Tràng An thanh lịch, tinh tế, nền nã. Hình ảnh tà áo dài bên hồ Gươm, trên những con phố cổ, trong không gian di sản hay giữa nhịp sống hiện đại đã trở thành nét đẹp quen thuộc, góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của Thủ đô.

Từ nhận thức đó, Hà Nội xác định việc bảo tồn, phát huy giá trị áo dài không chỉ là gìn giữ một trang phục truyền thống mà còn là bảo tồn ký ức văn hóa, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam trong đời sống đương đại.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Lễ hội năm nay tập trung vào ba định hướng: tôn vinh và lan tỏa giá trị văn hóa áo dài Việt Nam; kết nối giá trị di sản với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa; thúc đẩy sáng tạo, hội nhập và quảng bá hình ảnh Thủ đô ra thế giới. Trong đó, áo dài được nhìn nhận như một sản phẩm văn hóa – du lịch có khả năng kết nối nhiều lĩnh vực, từ thời trang, làng nghề, nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn đến các sản phẩm du lịch trải nghiệm.

Ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Không lựa chọn cách trình diễn thời trang đơn thuần, chương trình nghệ thuật "Hà Nội bốn mùa" trong khuôn khổ Lễ khai mạc được xây dựng thành hành trình nghệ thuật qua bốn mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông, tái hiện những sắc thái khác nhau của Hà Nội từ cảnh quan, kiến trúc, ký ức lịch sử đến nhịp sống đương đại. Âm nhạc, ca khúc về Hà Nội, trình diễn áo dài và các hoạt cảnh được kết hợp nhằm tạo nên một câu chuyện xuyên suốt về đất và người Thủ đô.

Mở đầu chương trình là tiết mục "Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời" với sự tham gia biểu diễn của Tuấn Ngọc, Thu Thủy, hợp xướng thiếu nhi, diễn viên múa và người mẫu áo dài. Đồng hành trong tiết mục là bộ sưu tập "Kinh kỳ gấm hoa – Gốm xưa vọng sắc" của nghệ nhân Nghiêm Văn Đạt, đến từ làng nghề may áo dài Trạch Xá. Những sáng tạo trên sân khấu gợi mở sự giao thoa giữa tinh hoa nghề thủ công và vẻ đẹp trang phục truyền thống.

Trình diễn áo dài kết hợp âm nhạc tại khai mạc Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026

Hành trình mùa thu được tiếp nối qua những giai điệu "Nhớ mùa thu Hà Nội" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cùng hai bộ sưu tập "Ký ức Hà Nội" của nhà thiết kế Quang Huy và "Nét thanh Hà Nội" của nhà thiết kế Ngọc Hân. Nếu "Ký ức Hà Nội" khai thác những hình ảnh thân thuộc như mái ngói rêu phong, cầu Long Biên, năm cửa ô và sắc màu phố cũ, thì "Nét thanh Hà Nội" hướng tới hình ảnh người phụ nữ Hà Nội đương đại, kết hợp vẻ duyên dáng, thanh lịch với sự tự tin, năng động.

Chuyển sang mùa đông, chương trình dành một không gian riêng để gợi nhắc mùa đông Hà Nội năm 1946 và những năm tháng lịch sử của Thủ đô. Ca khúc "Áo mùa đông" của nhạc sĩ Đỗ Nhuận cùng hoạt cảnh nghệ thuật mở ra câu chuyện về một Hà Nội kiên cường trong kháng chiến. Bộ sưu tập "Ký ức ngày đông" của nhà thiết kế Tạ Linh Nhân lấy cảm hứng từ hình ảnh những người bà, người mẹ Hà Nội, thể hiện qua chất liệu nhung, the, lụa và những gam màu trầm. Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, bộ sưu tập "Nét xưa thêu mộng" của nhà thiết kế Quyên Nguyễn tôn vinh vẻ đẹp cổ điển của áo dài nhung cùng nghệ thuật thêu tay truyền thống.

Mùa xuân được khắc họa bằng sức sống, sự tươi mới và những niềm hy vọng. Qua ca khúc "Bài ca áo dài", bộ sưu tập "Hà Nội 12 mùa hoa" của nhà thiết kế Lan Anh (thương hiệu La Sen Vũ) gợi lại những mùa hoa đặc trưng của Hà Nội, từ hoa sưa, loa kèn đến sen Hồ Tây và cúc họa mi.

Trong khi đó, bộ sưu tập áo dài cưới "Cẩm Tú Vu Quy" của nhà thiết kế La Hằng đưa công chúng đến với một không gian văn hóa khác, nơi tà áo dài gắn với phong tục hôn lễ và những ước vọng về hạnh phúc lứa đôi. Các họa tiết phượng, hạc, mẫu đơn, sen, đào được thể hiện bằng kỹ thuật thêu, đính công phu, mang ý nghĩa phúc lộc, thủy chung và viên mãn.

Khép lại hành trình bốn mùa là không khí trẻ trung, sôi động của Hà Nội mùa hạ. Nhà thiết kế Viết Bảo đến từ Huế giới thiệu bộ sưu tập "Đất Rồng Thiêng", khai thác chất liệu jean, denim cùng kỹ thuật vẽ laser, khắc chìm để thể hiện hình tượng rồng và mây. Sự kết hợp giữa chất liệu hiện đại với biểu tượng văn hóa truyền thống cho thấy một hướng tiếp cận khác trong sáng tạo áo dài.

Bộ sưu tập "Thanh âm Hà Nội" của nhà thiết kế Lan OZ (thương hiệu OZ by Lan Lưu) tiếp tục câu chuyện về Thủ đô bằng những hình ảnh danh lam thắng cảnh, mùa hoa và nhịp sống phố phường. Lụa tơ tằm từ Vạn Phúc, Bảo Lộc, Nha Xá kết hợp với tencel, organza; áo dài truyền thống và áo dài ngũ thân được làm mới bằng kỹ thuật thêu đính thủ công cùng công nghệ in tranh hiện đại.

Chín bộ sưu tập của chín nhà thiết kế, nghệ nhân mang đến những cách diễn giải khác nhau về áo dài, từ vẻ đẹp cổ điển, trang trọng đến những thử nghiệm về chất liệu, kỹ thuật và hình thức thể hiện. Điểm chung là các sáng tạo đều tìm cách đưa hình ảnh văn hóa Việt Nam, đặc biệt là những dấu ấn riêng của Hà Nội, vào ngôn ngữ thời trang đương đại.

Trong ba ngày diễn ra Lễ hội, khuôn viên Bảo tàng Hà Nội được tổ chức thành bốn không gian trưng bày và tương tác. Không gian làng nghề truyền thống giới thiệu hoạt động thao diễn của các nghệ nhân đến từ Trạch Xá, Vạn Phúc và Mỹ Đức, giúp người dân, du khách tìm hiểu quy trình, kỹ thuật và sự công phu trong từng công đoạn tạo nên tà áo. Bên cạnh đó là không gian giới thiệu bộ sưu tập, thương hiệu áo dài; khu vực phụ kiện, trang sức, sản phẩm thủ công, quà tặng; không gian sáng tạo của sinh viên và khu trưng bày của Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam.

Các hoạt động workshop làm đồ thủ công, trang sức, vẽ tranh trên áo dài, thêu, đính kết trang trí và trải nghiệm các công đoạn làm áo dài tạo điều kiện để công chúng tiếp cận trực tiếp với nghề truyền thống. Đây cũng là cách đưa những giá trị vốn được lưu giữ trong các làng nghề đến gần hơn với thế hệ trẻ và khách du lịch.

Điểm nhấn tiếp theo của Lễ hội là chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 với chủ đề "Dòng chảy di sản", diễn ra ngày 22/11 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, dự kiến quy tụ hơn 2.000 người tham gia. Đặc biệt, chương trình có hoạt động xác lập kỷ lục Người Việt toàn cầu về số lượng nam giới mặc áo dài nhiều nhất, với khoảng 500 người dự kiến tham gia. Cùng ngày, chương trình đồng diễn áo dài "Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển", hoạt động trao tặng áo dài cho 50 nữ sinh có nhiều nỗ lực trong học tập và chương trình thời trang nghệ thuật dành cho thiếu nhi "Mầm Di sản" cũng góp phần mở rộng đối tượng tiếp cận và lan tỏa tình yêu áo dài.

Trải nghiệm nghề và hoạt động cộng đồng tại Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2026

Tối 22/11, chung kết cuộc thi thiết kế áo dài "Nét đẹp truyền thống – Hơi thở đương đại" sẽ giới thiệu 10 bộ sưu tập của sinh viên chuyên ngành thiết kế đến từ 5 trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Đây là không gian để những ý tưởng sáng tạo của người trẻ gặp gỡ các giá trị truyền thống, đồng thời khuyến khích sự tham gia của lực lượng thiết kế kế cận vào quá trình phát triển thời trang áo dài.

Có thể thấy, việc tổ chức Lễ hội theo hướng kết hợp trình diễn, trưng bày, trải nghiệm nghề và hoạt động cộng đồng đã mở rộng cách tiếp cận đối với một di sản văn hóa quen thuộc. Áo dài không chỉ được nhìn nhận như một biểu tượng thẩm mỹ mà còn là điểm kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, làng nghề, doanh nghiệp thời trang, cơ sở đào tạo và các đơn vị hoạt động du lịch.

Với chủ đề "Nét đẹp truyền thống – Hơi thở đương đại", Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 đặt ra yêu cầu vừa gìn giữ những giá trị đã làm nên bản sắc áo dài Việt Nam, vừa tạo điều kiện để trang phục này tiếp tục vận động cùng đời sống. Từ những đường kim, mũi chỉ của người thợ làng nghề đến ý tưởng sáng tạo của các nhà thiết kế trẻ, hành trình của áo dài hôm nay không chỉ là câu chuyện về thời trang mà còn phản ánh cách một di sản văn hóa được trao truyền và phát triển trong xã hội hiện đại.

Lễ hội diễn ra đến hết ngày 23/11 tại Bảo tàng Hà Nội, góp thêm một hoạt động văn hóa vào chuỗi sản phẩm du lịch của Thủ đô, đồng thời mở ra những hướng kết nối giữa di sản, sáng tạo và công nghiệp văn hóa Hà Nội.