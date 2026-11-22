Các đại biểu ấn nút Khai mạc Lễ hội

Là sự kiện văn hóa – du lịch thường niên mang thương hiệu của Thủ đô, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2026 tiếp tục sứ mệnh tôn vinh, gìn giữ và phát huy giá trị của tà áo dài – biểu tượng kết tinh bản sắc, tâm hồn và cốt cách dân tộc Việt Nam.

Đặc biệt, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2026 mang dấu ấn thời đại sâu sắc khi diễn ra đúng dịp cả nước lần đầu tiên chính thức tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), đồng thời kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24.11.1946 – 24.11.2026).

Việc tổ chức lễ hội đúng vào dịp người dân cả nước được nghỉ lễ để trực tiếp thụ hưởng và tham gia các hoạt động văn hóa đã tạo nên một không gian lễ hội cộng hưởng đầy ý nghĩa.

Qua đó, sự kiện không chỉ thiết thực cụ thể hóa tinh thần “văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần và sức mạnh nội sinh của dân tộc, mà còn mở ra cơ hội để đông đảo nhân dân và du khách hòa mình vào dòng chảy di sản trong kỳ nghỉ lễ đặc biệt của đất nước.

Trong bức tranh văn hóa Thăng Long – Hà Nội, tà áo dài từ lâu đã gắn liền với hình ảnh người Tràng An thanh lịch, tinh tế và nền nã. Năm nay, lễ hội không chỉ dừng lại ở việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp trang phục trên sàn diễn, mà được nâng tầm thành một hành trình kết nối di sản với du lịch trải nghiệm, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội phát biểu

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội khẳng định vị thế đặc biệt của tà áo dài trong chiến lược phát triển văn hóa và du lịch bền vững của thành phố.

Ông Quang nhấn mạnh: “Hà Nội – Thủ đô ngàn năm văn hiến luôn xác định văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng cho phát triển bền vững. Việc bảo tồn, phát huy giá trị áo dài không chỉ là gìn giữ một trang phục truyền thống mà còn là gìn giữ ký ức văn hóa, bồi đắp niềm tự hào dân tộc. Áo dài là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Bảo tồn không có nghĩa là đóng khung trong quá khứ, mà cần tạo điều kiện để các giá trị truyền thống tiếp tục được sáng tạo, làm mới và thích ứng với đời sống hôm nay. Chúng tôi mong muốn từng bước xây dựng hình ảnh Hà Nội – điểm đến của áo dài Việt Nam, góp phần đưa áo dài trở thành đại sứ văn hóa, đại sứ du lịch của Thủ đô và đất nước”.

Điểm nhấn rực rỡ và giàu cảm xúc nhất của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề “Hà Nội bốn mùa”. Trên sân khấu hiện đại được thiết kế lấy cảm hứng từ những mái vòm kiến trúc kinh kỳ xưa hòa quyện cùng hiệu ứng ánh sáng và âm nhạc dân gian đương đại, khán giả đã được dẫn dắt qua một hành trình khám phá vẻ đẹp Thủ đô suốt bốn mùa trong năm. Đó là một mùa thu lãng mạn bên Hồ Gươm, phố cổ dịu dàng trong hương hoa; một mùa đông trầm mặc gợi chiều sâu lịch sử Thăng Long; một mùa xuân rực rỡ sức sống với muôn hoa đua nở; và một mùa hạ trẻ trung, năng động, tràn đầy khát vọng sáng tạo.

Trình diễn các BST áo dài

Trong không gian nghệ thuật đa sắc màu ấy, 9 bộ sưu tập áo dài đặc sắc của các nhà thiết kế La Hằng, Lan Anh (La Sen Vũ), Quang Huy, Viết Bảo, Quyên Nguyễn, Tạ Linh Nhân, Lưu Quỳnh Lan (Lan OZ), Hoa hậu – nhà thiết kế Ngọc Hân cùng nghệ nhân Nghiêm Văn Đạt đến từ làng nghề may áo dài Trạch Xá đã lần lượt được trình làng. Những tà áo dài thướt tha tung bay giữa làn khói sương huyền ảo trên sân khấu, kết hợp cùng những màn trình diễn áo dài ngũ thân truyền thống và tà áo dài cách tân đa thế hệ, đã kể lại câu chuyện sống động về sự giao thoa giữa kỹ nghệ thủ công tinh xảo và tư duy thời trang hiện đại.

Bên cạnh không gian sân khấu chính rực rỡ ánh đèn, khuôn viên Bảo tàng Hà Nội ngay trong tối khai mạc đã thực sự trở thành một không gian di sản sống động với 4 khu vực trưng bày và tương tác trải nghiệm.

Tại không gian làng nghề truyền thống, đông đảo du khách trong nước và quốc tế đã thích thú dừng chân theo dõi các nghệ nhân đến từ các làng nghề danh tiếng như Trạch Xá, Vạn Phúc và Mỹ Đức trực tiếp thao diễn kỹ thuật dệt cửi, quay tơ, rút sợi sen.

Dưới ánh đèn ấm áp của khu trưng bày, hình ảnh người nghệ nhân tỉ mỉ bên khung cửi gỗ truyền thống, những bàn tay thoăn thoắt bên guồng quay tơ vàng óng từ kén tằm và thân sen, cùng những dải lụa nhuộm màu tự nhiên treo cao đã tái hiện chân thực hành trình công phu để làm nên một tà áo dài hoàn mỹ.

Không gian trải nghiệm nhạc truyền thống

Không chỉ dừng lại ở việc quan sát, công chúng còn được hòa mình vào không gian thưởng trà, lắng nghe những làn điệu ca trù, hát xẩm, nhạc dân tộc truyền thống do các nghệ sĩ biểu diễn trong tà áo dài duyên dáng, cũng như trực tiếp tham gia các workshop vẽ tranh, thêu tay, đính kết trên áo dài và chế tác phụ kiện thủ công.

Điểm mới mẻ và đột phá nhất tạo nên sức hút đặc biệt của Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2026 chính là chuỗi hoạt động cộng đồng quy mô lớn và tính tương tác cao diễn ra xuyên suốt các ngày tiếp theo.

Nổi bật trong số đó là Chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản” diễn ra vào sáng 22.11 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, quy tụ hơn 2.000 người tham gia từ Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, Bách Hoa Bộ Hành cùng đông đảo người dân và du khách.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình diễu hành năm nay, Ban Tổ chức sẽ thực hiện hoạt động xác lập kỷ lục Người Việt toàn cầu về số lượng nam giới mặc áo dài nhiều nhất với sự góp mặt của khoảng 500 nam giới. Hoạt động mang tính dấu ấn này không chỉ phá vỡ định kiến áo dài chỉ dành riêng cho phái đẹp, mà còn khẳng định mạnh mẽ thông điệp áo dài là di sản văn hóa chung dành cho mọi giới, mọi lứa tuổi trong đời sống đương đại.

Cùng với đó, lễ hội năm 2026 còn mở rộng biên độ lan tỏa tới thế hệ trẻ và cộng đồng thông qua chương trình Đồng diễn Áo dài “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển” gắn với hoạt động nhân văn “Tặng áo dài – chắp cánh ước mơ xanh” cho 50 nữ sinh vượt khó học giỏi; chương trình thời trang nghệ thuật “Mầm Di sản” dành cho thiếu niên, nhi đồng của nhà thiết kế Nhật Thực; và đặc biệt là đêm chung kết cuộc thi thiết kế áo dài “Nét đẹp truyền thống – Hơi thở đương đại” quy tụ 10 bộ sưu tập sáng tạo của sinh viên đến từ 5 trường đại học chuyên ngành thiết kế trên địa bàn Thủ đô.

Với sự đầu tư công phu, kết hợp hài hòa giữa chiều sâu văn hóa làng nghề, tính nghệ thuật đỉnh cao và các hoạt động cộng đồng giàu tính nhân văn, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa áo dài trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của Thủ đô. Qua từng tà áo dài thướt tha trên phố, Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế là thành phố sáng tạo, điểm đến văn hóa du lịch hấp dẫn hàng đầu khu vực, luôn rộng mở chào đón bạn bè quốc tế “Đến để yêu”.