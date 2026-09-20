​Khai mạc Lễ hội Ánh sáng biên cương 2026: Lạng Sơn rực rỡ 'Sắc màu xứ Lạng', thắp sáng tiềm năng du lịch đêm

​Bữa tiệc nghệ thuật đa sắc màu

​Mở đầu chuỗi sự kiện lễ hội diễn ra trong hai ngày 19 và 20/9, chương trình nghệ thuật khai mạc đã mang đến cho các đại biểu, Nhân dân và du khách một không gian nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu, bài bản.

Những tiết mục nghệ thuật hiện đại làm không khí tại lễ hội sôi nổi hơn - Ảnh: LS.

Với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên trong và ngoài tỉnh, chương trình nổi bật trên sân khấu hoành tráng, kết hợp ánh sáng rực rỡ và hiệu ứng pháo hoa mãn nhãn.

​Đêm diễn được chia thành 3 chương: “Cội nguồn di sản - Xứ Lạng ngàn năm”; “Sắc màu xứ Lạng” và “Biên cương hội nhập - kiến tạo tương lai”.

Nét đẹp truyền thống kết hợp văn hóa xứ Lạng cũng được diễn ra tại lễ hội - Ảnh: LS.

Qua từng tiết mục, bức tranh về bề dày lịch sử, văn hóa truyền thống đặc sắc cùng khát vọng phát triển, vươn lên của mảnh đất địa đầu Tổ quốc được khắc họa một cách rõ nét, mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem.

​Sự kết hợp độc đáo giữa công nghệ và di sản

​Sức hút lớn nhất trong đêm khai mạc chính là màn kết hợp đỉnh cao giữa ánh sáng công nghệ hiện đại - trình diễn thiết bị bay không người lái (Drone Light Show) - và nghệ thuật tạo hình đèn lồng khổng lồ.

Mãn nhãn với màn trình diễn drone đặc sắc - Ảnh: LS.

​Bầu trời đêm Lạng Sơn được thắp sáng rực rỡ bởi số lượng lớn thiết bị bay, xếp thành những hình ảnh mang đậm tính biểu tượng. Đó là hình ảnh ánh mặt trời tỏa rạng trên những rặng núi trùng điệp, cột cờ thiêng liêng rực rỡ cùng dòng chữ "ĐỊA ĐẦU TỔ QUỐC", hình ảnh cây đàn Tính - nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Tày, Nùng. Đặc biệt, dòng chữ "Ai lên Xứ Lạng cùng anh" rực rỡ trên nền trời như một lời mời gọi đầy tự hào và mến khách.

Mô hình biểu tượng đặc trưng của xã Văn Quan - Ảnh: LS.

​Tiếp nối sự choáng ngợp trên không trung, tuyến phố trung tâm trở nên sôi động với lễ diễu hành của 22 mô hình đèn lồng khổng lồ. 8 mô hình chủ đề từ Ban Tổ chức cùng 14 mô hình đến từ các xã, phường, đơn vị đã tạo nên một "dòng sông ánh sáng" rực rỡ.

Mô hình biểu tượng quả na đặc sản của xã Chi Lăng - Ảnh: LS.

Mỗi mô hình là một tác phẩm nghệ thuật mang đậm dấu ấn địa phương, như: đoàn tàu ga Đồng Đăng, nụ hoa hồi khổng lồ của Văn Quan, trái na đặc sản Chi Lăng, hay hình tượng rồng thiêng oai phong của Hữu Lũng.

​Kỳ vọng thúc đẩy kinh tế ban đêm

​Là năm đầu tiên Lạng Sơn tổ chức Lễ hội Ánh sáng biên cương, tỉnh đặt mục tiêu tạo thêm một không gian văn hóa, vui chơi, trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn cho Nhân dân và du khách.

Mô hình biểu tượng về miền di sản Đồng Đăng - Ảnh: LS.

Trong 2 ngày diễn ra lễ hội, du khách sẽ được tham gia nhiều hoạt động đa dạng: triển lãm và diễu hành đèn lồng; giao lưu nghệ thuật “Trăng sáng miền biên cương”; trải nghiệm phiên chợ “Lung linh đêm Xứ Lạng”; tham gia tọa đàm phát triển du lịch biên giới Việt Nam - Trung Quốc và các hoạt động khám phá Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn.

​Lễ hội Ánh sáng biên cương 2026 không chỉ là dịp tôn vinh nghệ thuật ánh sáng và di sản xứ Lạng, mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh thiên nhiên, lịch sử, văn hóa, con người Lạng Sơn đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Chuỗi hoạt động này được kỳ vọng sẽ góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc, tăng cường giao lưu đối ngoại, đồng thời tạo lực đẩy mạnh mẽ cho thương mại, du lịch, dịch vụ và đặc biệt là kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh.